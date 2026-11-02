Fórmula 1 GP de México

Colapinto asciende al séptimo puesto en México tras una sanción a Piastri

El piloto argentino avanzó un lugar en el clasificador del Gran Premio de México por una penalización a Oscar Piastri. Sin embargo, Colapinto aún tiene una investigación pendiente.

Federico Faturos

Publicado: 2 nov 2026, 0:10

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Oscar Piastri, McLaren, Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Franco Colapinto ganó una posición en la clasificación final del Gran Premio de México después de que los comisarios deportivos de la FIA impusieran una penalización de 10 segundos a Oscar Piastri por provocar una colisión durante la carrera.

La decisión afecta directamente al resultado de la prueba disputada en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ya que el castigo aplicado al piloto de McLaren permite al argentino avanzar del octavo al séptimo lugar, sumando así un resultado aún más valioso para él y para su equipo.

Los comisarios determinaron que Oscar Piastri fue responsable de un incidente ocurrido en la entrada de la curva 2 con el coche número 41 de Arvid Lindblad. Tras analizar los datos del sistema de posicionamiento, las imágenes de video y las cámaras a bordo, concluyeron que el australiano infringió el Apéndice L, Capítulo IV, Artículo 2 d) del Código Deportivo Internacional de la FIA.

Según el documento oficial, Piastri intentó adelantar por el exterior a Lindblad en la aproximación a la primera curva, pero nunca llegó a situarse completamente a su lado para tener derecho a la trazada. Los comisarios consideraron que el contacto podría haberse evitado si el piloto de McLaren se hubiera desplazado más hacia la izquierda a la salida de la curva 1, incluso si eso hubiera implicado abandonar momentáneamente la pista antes de llegar a la curva 2.

Como consecuencia, la FIA decidió imponer una penalización de 10 segundos añadida al tiempo final de carrera de Oscar Piastri.

Para Colapinto, la resolución supone un premio adicional a una de sus actuaciones más sólidas de la temporada. El argentino había cruzado la meta en octava posición tras una carrera marcada por múltiples relanzamientos y periodos de coche de seguridad, pero la sanción posterior eleva su resultado al séptimo puesto definitivo.

De todos modos, el piloto argentino aún tiene pendiente una investigación por una posible infracción bajo banderas amarillas. Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, también está bajo el ojo de los comisarios por lo mismo.

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Norris: Antonelli debería celebrar el título de F1 “como es debido” tras una temporada de consagración

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Federico Faturos





Colapinto, tras volver a los puntos en México: "Aproveché al máximo cada situación"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



6 min



Colapinto, tras volver a los puntos en México: "Aproveché al máximo cada situación"





Colapinto y Gasly, bajo investigación tras el GP de México de F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 h



Colapinto y Gasly, bajo investigación tras el GP de México de F1





Verstappen gana el GP de México y Antonelli es campeón; Colapinto suma puntos y Checo Pérez es 17°



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 h



Verstappen gana el GP de México y Antonelli es campeón; Colapinto suma puntos y Checo Pérez es 17°

Últimas noticias





Por qué Charles Leclerc no cedió el liderato del GP de México tras saltarse la curva 5



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



Por qué Charles Leclerc no cedió el liderato del GP de México tras saltarse la curva 5





Colapinto asciende al séptimo puesto en México tras una sanción a Piastri



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



Colapinto asciende al séptimo puesto en México tras una sanción a Piastri





Colapinto, tras volver a los puntos en México: "Aproveché al máximo cada situación"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



6 min



Colapinto, tras volver a los puntos en México: "Aproveché al máximo cada situación"





Checo Pérez, animado tras un GP de México “realmente fuerte” pese a la falta de desarrollo de Cadillac



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



42 min



Checo Pérez, animado tras un GP de México “realmente fuerte” pese a la falta de desarrollo de Cadillac

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete