Fórmula 1 GP de México
Colapinto asciende al séptimo puesto en México tras una sanción a Piastri
El piloto argentino avanzó un lugar en el clasificador del Gran Premio de México por una penalización a Oscar Piastri. Sin embargo, Colapinto aún tiene una investigación pendiente.
Federico Faturos
Publicado: 2 nov 2026, 0:10
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Oscar Piastri, McLaren, Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images
Franco Colapinto ganó una posición en la clasificación final del Gran Premio de México después de que los comisarios deportivos de la FIA impusieran una penalización de 10 segundos a Oscar Piastri por provocar una colisión durante la carrera.
La decisión afecta directamente al resultado de la prueba disputada en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ya que el castigo aplicado al piloto de McLaren permite al argentino avanzar del octavo al séptimo lugar, sumando así un resultado aún más valioso para él y para su equipo.
Los comisarios determinaron que Oscar Piastri fue responsable de un incidente ocurrido en la entrada de la curva 2 con el coche número 41 de Arvid Lindblad. Tras analizar los datos del sistema de posicionamiento, las imágenes de video y las cámaras a bordo, concluyeron que el australiano infringió el Apéndice L, Capítulo IV, Artículo 2 d) del Código Deportivo Internacional de la FIA.
Según el documento oficial, Piastri intentó adelantar por el exterior a Lindblad en la aproximación a la primera curva, pero nunca llegó a situarse completamente a su lado para tener derecho a la trazada. Los comisarios consideraron que el contacto podría haberse evitado si el piloto de McLaren se hubiera desplazado más hacia la izquierda a la salida de la curva 1, incluso si eso hubiera implicado abandonar momentáneamente la pista antes de llegar a la curva 2.
Como consecuencia, la FIA decidió imponer una penalización de 10 segundos añadida al tiempo final de carrera de Oscar Piastri.
Para Colapinto, la resolución supone un premio adicional a una de sus actuaciones más sólidas de la temporada. El argentino había cruzado la meta en octava posición tras una carrera marcada por múltiples relanzamientos y periodos de coche de seguridad, pero la sanción posterior eleva su resultado al séptimo puesto definitivo.
De todos modos, el piloto argentino aún tiene pendiente una investigación por una posible infracción bajo banderas amarillas. Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, también está bajo el ojo de los comisarios por lo mismo.
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