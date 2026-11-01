Fórmula 1 GP de México
Colapinto y Gasly, bajo investigación tras el GP de México de F1
Franco Colapinto y Pierre Galsy enfrentan una investigación de los comisarios deportivos luego de terminar en los puntos en el Gran Premio de México de Fórmula 1.
Federico Faturos
Publicado: 1 nov 2026, 22:39
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Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Alpine logró terminar con sus dos pilotos en los puntos el domingo en el Gran Premio de México, pero tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly enfrentan ahora una investigación de los comisarios deportivos.
Según informó Dirección de Carrera, tanto el argentino como el francés habrían cometido una infracción durante un proceso de banderas amarillas en la carrera disputada en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
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