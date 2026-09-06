Los comisarios aplican una reprimenda a Colapinto tras el GP de Italia

El piloto argentino de Alpine fue investigado después de que los comisarios recibieran un informe del director de carrera y revisaran las imágenes de video del incidente ocurrido antes de iniciar el Gran Premio de Colapinto, específicamente una práctica de largada.

Finalmente, determinaron que Colapinto había incumplido el artículo 12.2.1.i del Código Deportivo Internacional de la FIA y las indicaciones incluidas en las notas de competencia del director de carrera.

Según explicaron los comisarios, Colapinto realizó una práctica de largada durante las vueltas de reconocimiento, pero posteriormente no se mantuvo dentro del carril de salida de boxes como establecían las instrucciones. El argentino cruzó la línea blanca que delimita esa zona, lo que constituyó la infracción.

Por esta infracción, los comisarios decidieron imponerle una reprimenda por conducción. Se trata de la primera reprimenda que Colapinto recibe durante la temporada 2026.

La sanción no modifica el resultado obtenido por Colapinto en el Gran Premio de Italia. El piloto de Alpine finalizó en la novena posición y sumó puntos en una carrera en la que llegó a ocupar posiciones de privilegio antes de sufrir una salida de pista que lo relegó hasta el 16º lugar.

La decisión de los comisarios pone fin a la investigación advertida antes del inicio de la carrera y confirma que la infracción fue considerada una falta de procedimiento, sin que correspondiera aplicar una penalización de tiempo o una pérdida de posiciones.