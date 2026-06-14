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Fórmula 1 GP de Barcelona-Catalunya

Colapinto explica su sólida carrera en Barcelona y descarta polémica con Alpine: "Entiendo la decisión"

Franco Colapinto finalizó octavo el domingo en el Gran Premio de Barcelona, donde igualmente afirmó que el Alpine siguió siendo muy difícil de manejar.

Federico Faturos Livia Veiga
Edited:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Franco Colapinto y el equipo Alpine habían tenido un fin de semana cuesta arriba en el Circuit de Barcelona-Catalunya, pero el domingo vio al argentino terminar la carrera octavo, una posición por detrás de su compañero, Pierre Gasly.

Ambos pilotos se habían quejado de un coche que estaba “desconectado” en cuanto al balance, con serios problemas para transitar las curvas del trazado catalán, lo que los dejó el sábado lejos de la Q3, en la 13° y 14° posición.

Sin embargo, la carrera mostró una realidad diferente y Alpine se destacó en la pelea de la zona media hasta terminar como el mejor del resto, aprovechando además los abandonos de Kimi Antonelli y Charles Leclerc en las vueltas finales para quedarse con la séptima y octava posición.

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"Creo que fue una carrera muy buena, muy sólida. Como equipo demostramos que éramos realmente fuertes y que pudimos revertir un resultado complicado. Así que creo que, en general, es algo positivo. Fue un día de carrera mucho más sólido", comenzó Colapinto ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

"Creo que con el tanque lleno demostramos que éramos mejores. Seguimos trabajando, por supuesto, y tratando de mejorar para las próximas carreras. Creo que, viendo el auto, no se siente bien y tenemos muchas cosas por mejorar y entender. Así que sí, simplemente seguimos trabajando y tratando de llevar el auto a una mejor situación".

Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Cuando se le preguntó por el cambio de rendimiento que logró Alpine de un día para otro, Colapinto aclaró que el coche siguió siendo complicado de conducir, aunque menos que para sus rivales.

"Hoy también parecía bastante malo. Creo que fuimos un poco menos afectados que los demás. Probablemente todos tuvieron muchas dificultades", comentó.

"Ayer sufrimos un poco más; hoy mi auto sufrió un poco menos que los demás y fuimos un poco más competitivos y estuvimos más cerca de los autos de adelante. Así que creo que fue un día mejor. Por supuesto, necesitamos seguir construyendo sobre esto y seguir mejorando ahora y en el futuro".

Colapinto transitó toda la primera parte de la carrera por delante de Gasly, hasta que el equipo le pidió intercambiar posiciones. El argentino se mostró en desacuerdo en ese momento, aunque finalmente aceptó la orden. Al terminar la carrera, le restó importancia al episodio.

"Creo que para el auto que va delante siempre es más frustrante, porque no querés perder una posición ni perder tres segundos completando una maniobra de adelantamiento. Ellos tienen una visión mucho más amplia desde el garaje".

"Por supuesto, entiendo la decisión. Seguimos trabajando de cara al futuro. Fue un día muy positivo. Sumamos puntos con ambos autos, muchos puntos otra vez. Así que sí, seguimos trabajando", concluyó.

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