El festejo de Colapinto por Argentina: “Por todo lo que pasó, es Inglaterra y hay muchos condimentos que lo rodean”

La Fórmula 1 ya se encuentra en Spa-Francorchamps para disputar el Gran Premio de Bélgica, pero para Franco Colapinto también es momento de disfrutar la histórica victoria de Argentina frente a Inglaterra en la semifinal del Mundial de Fútbol.

El piloto de Alpine había expresado en la previa que quería que Argentina enfrentara a Inglaterra y este jueves, durante su encuentro con los medios -entre ellos Motorsport.com-, celebró el triunfo de la selección.

"Al final es solo un partido de fútbol, para ser sincero. Pero es un partido muy especial. Por todo lo que pasó, es Inglaterra y hay muchos condimentos que lo rodean, más allá de que sea simplemente un partido. Hacía muchísimo tiempo que no jugábamos contra Inglaterra y estamos muy felices de haber conseguido la victoria. Estoy feliz por el equipo, feliz por Messi. Muy orgulloso de mi país", comenzó Colapinto.

"Han dado absolutamente todo, y la manera en que nos representan, la forma en que muestran lo argentinos que son, es realmente impresionante de ver. El partido de ayer estuvo lleno de emociones. Estoy extremadamente feliz de ser argentino. Estoy muy orgulloso, por supuesto, de ellos. Estoy orgulloso de que nunca se rindieran".

Colapinto comparó el partido del miércoles con otro histórico encuentro entre Argentina e Inglaterra, el del Mundial de México 1986.

"Este es el tipo de partido que realmente demuestra por qué Argentina es una de las selecciones más grandes de la historia del fútbol. Es igual que el partido de 1986. Es en los encuentros importantes donde demostrás de qué estás hecho y por qué enfrentamos equipos como Inglaterra y otros países de ese nivel. Estoy muy feliz de ser argentino. Y, por supuesto, hicieron un trabajo increíble y un Mundial extraordinario".

"Tuvieron situaciones muy complicadas y momentos muy difíciles en los que no estaban jugando tan bien. Pero no se rindieron. Hasta que no se termina, no se termina".

Franco Colapinto, Alpine, al llegar a Spa el jueves. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Es mejor no hablar y seguir demostrando dentro de la cancha, y eso fue exactamente lo que hicieron. Mostraron mucho de ese sentimiento y de esa sangre argentina. Ayer me emocioné un poco en algunos momentos, simplemente por la forma en que siguieron adelante, luchando y sin rendirse. Fue realmente impresionante de ver. Y, una vez más, estoy muy orgulloso de ser argentino. Estoy muy feliz por ellos porque se lo merecen. Y, por supuesto, toda la Argentina está muy feliz, lo cual es genial".

Ahora Argentina enfrentará a España en la final de este domingo, pocas horas después de disputarse el Gran Premio de Bélgica. En ese sentido, Colapinto ya sabe qué será lo que más lo tendrá en vilo durante el fin de semana.

"Va a ser complicado. Seguro que voy a estar mucho más nervioso por el partido que por la carrera. Ayer fue duro. Muy, muy duro. Pero sí, los últimos 20 minutos jugaron realmente muy bien".

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"Y, sinceramente, jugar contra España... Es verdad que la rivalidad creció en los últimos años, pero sobre todo por todo lo que se habló en España sobre Messi y los jugadores argentinos. Se hizo un poco más grande por la prensa y por la gente hablando del tema. Pero el de Inglaterra era un partido muy importante para ganar. Y estoy muy feliz.

"Para ser sincero, España... los dos somos países latinos. Hablamos el mismo idioma. Van a entender las malas palabras que se digan entre ellos. Así que va a ser bastante divertido. Ojalá sea un gran partido. Siento que es una final de la que hay que sentirse orgulloso: Argentina y España jugando la final, dejando afuera a Francia e Inglaterra. Es la mejor final que podíamos pedir. Estoy muy feliz".