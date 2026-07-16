Colapinto, sobre su futuro en Alpine para 2027: “Ojalá no tenga que esperar hasta fin de año”

Franco Colapinto atraviesa su mejor temporada desde que llegó a la Fórmula 1, ya que aprovechó el progreso de Alpine este año para convertirse en un habitual protagonista de la lucha por los puntos.

El piloto de 23 años terminó entre los diez mejores en el Gran Premio de China, la segunda fecha del año, y luego fue mejorando de manera consecutiva su mejor resultado en la categoría al finalizar séptimo en Miami y sexto en Canadá.

Desde entonces, Alpine perdió terreno en la pelea de la zona media frente a equipos como Racing Bulls y Sauber, pero Colapinto volvió a sumar en Barcelona y en Silverstone, en esta última tras protagonizar una gran remontada: avanzó desde el 19° lugar de la parrilla, después de sufrir un problema en el piso del auto durante la clasificación, hasta finalizar noveno.

Con estos resultados, Colapinto considera que está haciendo méritos para conseguir un nuevo contrato con Alpine para 2027 y expresó, en la previa del Gran Premio de Bélgica, que espera tener su futuro definido antes del final de la temporada.

"Ojalá no tenga que esperar hasta el final de la temporada", dijo Colapinto al ser consultado por Motorsport.com sobre si sentía que ya había hecho lo suficiente para definir su futuro antes de fin de año.

Franco Colapinto, Alpine, al llegar el jueves a Spa. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Creo que simplemente estoy feliz de estar acá y de estar rindiendo bien. Ha sido un buen año hasta ahora. Aunque, para ser sincero, estamos teniendo dificultades con el auto. No ha sido fácil. Aun así, sigo dando lo mejor de mí. Incluso en situaciones complicadas, como la de Silverstone la semana pasada, cuando tuvimos ese problema con el piso durante la clasificación. Terminé prácticamente último en la qualy, pero logré sumar puntos y adelantar a diez autos en la carrera. Son esos momentos en los que siento que este año estoy mucho más fuerte y con más confianza. El equipo me ha apoyado mucho".

"Así que sí, estoy feliz de estar acá. Por supuesto, estamos trabajando muchísimo para tratar de mejorar el auto, porque en este momento no es lo suficientemente rápido y los demás nos están alcanzando muy rápido. De hecho, creo que Racing Bulls ya nos superó, así que estamos haciendo mucho trabajo para mejorar el coche, hacerlo más rápido y solucionar nuestros problemas. Ese es el principal objetivo.

"Hay que intentar volver a ser más rápidos que Audi y Racing Bulls, mantener la posición que tenemos en el campeonato y acercarnos a los equipos de punta. En eso es en lo que realmente estamos concentrados. Así que sí, estoy feliz de estar acá y disfrutando el año hasta ahora".

Consultado sobre si el equipo ya le había transmitido alguna señal respecto de su futuro, Colapinto respondió: "No hablé absolutamente nada sobre el año que viene. Estoy concentrado únicamente en ir carrera por carrera e intentar sumar puntos".

Alpine anunció la continuidad de Colapinto para 2026 durante el fin de semana del Gran Premio de Brasil, en noviembre pasado, antepenúltima cita de la F1 en 2025.