Checo Pérez sobre la fábrica de Cadillac: "En mi carrera nunca vi algo como esto"

Antes de llegar al circuito de Madrid, Sergio Pérez realizó un viaje relámpago para conocer las instalaciones que Cadillac F1 está desarrollando y quedó gratamente sorprendido tras realizar su primera visita de un equipo, donde él ha externado que desea estar por muchos años.

La experiencia no solo le permitió conocer la infraestructura técnica del equipo, sino también fortalecer su compromiso con un proyecto en el que asegura sentirse escuchado como nunca antes en el gran circo de la Fórmula 1.

“Estuvimos en la fábrica. Es muy impresionante la nueva fábrica. En mi carrera nunca he visto una fábrica como esta. Es realmente, realmente impresionante", dijo Checo Pérez el jueves en Madrid.

A diferencia de sus etapas anteriores en la F1, Sergio Pérez enfatizó que la infraestructura destaca por contar con una integración avanzada entre cada área de desarrollo, ofreciendo un entorno ideal para el trabajo diario con los ingenieros:

"Pienso que, en primer lugar, todo es nuevo. Cómo está todo bellamente conectado, todas las diferentes áreas. Es como un nuevo hogar. Muy bien organizado, muy bien coordinado. Es realmente hermoso de ver".

Asimismo, la oportunidad de incidir directamente en las decisiones operativas ha revitalizado la motivación del mexicano de cara al desarrollo del auto, destacando el valor de la marca estadounidense dentro del deporte motor.

"Es un proyecto que me entusiasma cada día más. Es una marca increíble. En mi carrera nunca he tenido la oportunidad de ser realmente escuchado, de liderar un proyecto como este. Estoy totalmente motivado y comprometido para llevar a Cadillac a la cima junto con el equipo".

A pesar del optimismo por el entorno de trabajo, Checo reconoció que aún existen áreas por afinar en el proceso de preparación técnico. Específicamente en el simulador, la escudería aún no puede entrenar al cien por ciento la gestión de energía de la unidad de potencia, debido a que los datos correspondientes por parte de Ferrari —su proveedor de motores— se entregan poco tiempo antes de cada fin de semana de competencia.