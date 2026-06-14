Checo Pérez admite que la carrera en Barcelona les dejó una lección que esperan corregir

Cadillac vivió una tarde complicada en Barcelona luego de que el coche del finlandés Valtteri Bottas abandonara la competencia, esto mientas el de Sergio Pérez se convirtió, una vez más, en el único sobreviviente cruzando la meta en la posición 14, otra vez superando a los Aston Martin, pero con datos más esperanzadores que le hacen pensar que el camino sigue siendo el correcto.

Checo Pérez arrancó desde la parte trasera de la parrilla y al momento de cruzar la meta lo hizo delante de algunos rivales directos: los Aston, el Willimas de Alexander Albon y el Haas de Oliver Bearman, además de Charles Leclerc y Kimi Antonelli. Eliminando al Mercedes y al Ferrari, para el mexicano el resultado demuestra que siguen recortando la brecha en la parte media.

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Sergio Pérez, Cadillac Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Para nosotros fue una carrera complicada. Tuvimos mucha degradación; a partir de la vuelta 15, los neumáticos perdieron rendimiento significativamente, lo cual no nos ayuda mucho. Pero bueno, tenemos una buena idea de cómo solucionarlo, lo vemos claramente en los datos, y creo que solo nos llevará un poco de tiempo resolverlo”, indicó el mexicano quien, de nueva cuenta, señaló que el rendimiento de la goma con el MAC-26 es un talón de Aquiles que deben solucionar.

“Creo que hemos confirmado muchos de los problemas que tenemos con la degradación, de dónde vienen y por qué todo este tema nos cuesta tanto. Creo que ahora lo tenemos muy claro”, concluyó Pérez al decir que la carrera, si bien no fue del todo como ellos esperaban, les permitió obtener una correlación de lo que buscan y cómo solucionarlo.

Lo más importante para él es que en cada carrera siguen recortando diferencia contra sus rivales directos, aunque mantiene que no pueden aspirar a más mientras sigan presentando el mismo problema-

“También estuvimos cerca de los coches de Williams, creo que durante toda la primera mitad de la carrera, pero después nos costó bastante. A partir de la vuelta 15 empezamos a tener mucha degradación; es algo en lo que definitivamente tenemos que trabajar”, finalizó.