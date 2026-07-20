Sergio Pérez describió sus últimos seis meses en Red Bull como "tóxicos", revelando que el inmenso éxito del equipo de Milton Keynes, irónicamente, generó fricciones y conflictos internos.

El piloto mexicano pasó cuatro temporadas junto a Max Verstappen en Red Bull, contribuyendo a una era de dominio del equipo. Sin embargo, durante su aparición en el podcast High Performance tras su regreso a la parrilla con Cadillac, Pérez habló abiertamente sobre el fuerte desgaste psicológico de sus últimos meses como segundo piloto de Red Bull.

"Mis últimos seis meses en Red Bull fueron muy duros, incluso para mí, que mentalmente me siento muy fuerte", explicó Pérez. "Fueron muy, muy duros, diría que tóxicos, y realmente necesitaba un descanso. Así que el año sabático llegó en el momento perfecto".

El piloto de 36 años fue reemplazado en Red Bull para la temporada 2025 por Liam Lawson. El neozelandés corrió junto a Verstappen en las dos primeras carreras de 2025 antes de ser reemplazado por Yuki Tsunoda y regresar a Racing Bull.

Durante la etapa de Pérez en el equipo, este ganó dos campeonatos de constructores en 2022 y 2023. Verstappen también ganó cuatro títulos de pilotos consecutivos.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"La presión interna era enorme... Tuvimos demasiado éxito. La gente se aburrió y empezaron a pelearse entre sí. Pero fueron cuatro años fantásticos."

Pérez admitió que no estaba seguro de si volvería a la Fórmula 1 tras su etapa en Red Bull.

"En aquel momento no sabía si quería volver", añadió. "Cuando dejé la F1, pensé que podría ser mi última oportunidad y estaba preparado. Estoy muy agradecido, no volvería por nada del mundo."

Pérez fichó por Cadillac, que se unió al campeonato en 2026, junto al expiloto de Mercedes, Valtteri Bottas.