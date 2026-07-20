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Fórmula 1 GP de Bélgica

Red Bull contrataría a Gwen Lagrue, responsable del programa de jóvenes pilotos de Mercedes

Según ha podido saber Motorsport.com, Gwen Lagrue, que lleva muchos años al frente del programa de jóvenes pilotos de Mercedes, se incorporará a Red Bull en un puesto similar, aportando su experiencia en el desarrollo de talentos como George Russell y Kimi Antonelli.

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Publicado:
Frederic Vasseur, Director de Scuderia Ferrari, Gwen Lagrue, Asesora de Desarrollo de Pilotos de Mercedes, Laurent Mekies, Director de Equipo de RB F1 Team.

Según ha podido saber Motorsport.com, Gwen Lagrue, responsable del programa de jóvenes pilotos Mercedes, se incorporará al equipo de Red Bull en un puesto similar.

Hay una faceta de la F1 que rara vez aparece en los titulares, en la que muchas de las personas responsables de forjar sus mayores éxitos siguen siendo prácticamente desconocidas. Lagrue es una de ellas.

Desde 2016, Lagrue ha dirigido el programa de jóvenes pilotos de Mercedes, supervisando la selección y el desarrollo de George Russell y Kimi Antonelli antes de que ambos dieran el salto al equipo oficial de Fórmula 1. Sus carreras son una clara prueba del éxito del programa de jóvenes pilotos de Mercedes.

Según ha podido saber Motorsport.com, Lagrue está a punto de dejar Mercedes para asumir un cargo similar en Red Bull. Aún no está claro cuándo comenzará oficialmente el francés en su nuevo puesto, y hasta el momento ninguna de las partes implicadas ha hecho declaraciones al respecto.

La carrera de Lagrue en el mundo del automovilismo comenzó como piloto de karts antes de dar el salto a los rallies. Más tarde decidió aplicar su experiencia a la gestión de pilotos y al desarrollo de talentos, labrándose una sólida reputación por identificar y formar a jóvenes promesas.

Tras trabajar por cuenta propia, fue contratado en 2011 por el entonces director del equipo Lotus, Eric Boullier, para dirigir el programa de cantera del equipo. Durante su etapa allí, fue el responsable de incorporar a pilotos como Esteban Ocon y Alex Albon, antes de dar el salto a Mercedes en 2016.

Esteban Ocon, Force India, Gwen Lagrue

Esteban Ocon, Force India, Gwen Lagrue

Foto de: Charles Coates / Motorsport Images

Su primer día en Brackley distó mucho de ser rutinario. Su primera misión consistió en convencer a Russell de que rechazara un puesto de piloto oficial de BMW en el DTM de l , para que, en su lugar, continuara su carrera en monoplazas bajo el paraguas de Mercedes. Aquello resultó ser un momento decisivo en la carrera de Russell.

A Russell le siguieron otros jóvenes prometedores, entre ellos Antonelli, a quien Lagrue descubrió cuando el italiano tenía tan solo 11 años. Esa decisión también supuso una apuesta arriesgada, sobre todo porque no todos en Mercedes creían que invertir en un piloto tan joven fuera la decisión correcta.

Para Red Bull, contar con Lagrue supone una incorporación significativa ahora que inicia un nuevo capítulo en su programa de cantera.

Durante 25 años, Helmut Marko supervisó el programa de jóvenes pilotos de Red Bull, que ha dado lugar a múltiples ganadores de carreras de F1 y campeones del mundo, aunque también ha atravesado períodos menos exitosos en los últimos años.

La llegada de Lagrue se produce en un momento en el que Red Bull está reestructurando su sistema de desarrollo de pilotos. Los considerables recursos del grupo —empezando por los dos asientos de F1 en Racing Bulls quedarán ahora en manos de uno de los cazatalentos más prestigiosos del mundo del automovilismo.

Fotos del GP de Bélgica - Domingo

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