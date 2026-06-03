El miércoles por la mañana, Ferrari anunció que había acordado una extensión de contrato "multianual" con Charles Leclerc, prolongando su etapa en Ferrari por lo que se cree que son al menos tres temporadas más en la Fórmula 1 más allá de 2026.

Con el contrato anterior de Leclerc previsto para expirar a finales de 2027, ¿ha asumido el monegasco un riesgo o es su promesa de lealtad a Maranello algo digno de aplauso? Nuestros redactores ofrecen sus opiniones.

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¿Realmente tenía muchas opciones?

Simplemente no hay muchas opciones para Leclerc, así que la decisión de seguir con Ferrari parece totalmente lógica. Está en posiblemente el segundo o tercer coche más rápido de la parrilla, y es difícil ver un camino realista hacia Mercedes o McLaren en el corto plazo. Además, Ferrari sigue siendo el equipo de sus sueños. Si la Scuderia hubiera errado milagrosamente con el reglamento de 2026 de la misma forma en que Aston Martin y Honda lo han hecho, habría habido mucho más en qué pensar. Ahora mismo, Ferrari sigue siendo un buen caballo por el que apostar. Eventualmente, la racha sin victorias tiene que terminar. Solo necesita esperar.

¿Cuánto tiempo? Esa es la pregunta que nadie puede responder. Pero vale la pena fijarse en lo paciente -o leal, si lo prefieres- que fue Lando Norris con McLaren. Al unirse al equipo durante posiblemente su peor etapa de la historia, presenció de primera mano su transformación en la referencia de la parrilla. También existían otras oportunidades. No es ningún secreto que Norris coqueteó con Red Bull en más de una ocasión. Pero cambiar de equipo siempre conlleva riesgo, especialmente cuando la mitad del garaje ya está ocupada por Max Verstappen.

Si Mercedes hubiera llamado, Leclerc probablemente se habría olvidado del sueño de la infancia de ganar un título con Ferrari y se habría centrado en lograr al menos una parte de él. Cualquier otro movimiento habría sido un poco como cambiar de fila en la caja del supermercado porque la de al lado parece avanzar más rápido. Más a menudo de lo que no, acabas viendo cómo la fila que dejaste llega primero al cajero.

- Oleg Karpov

Charles Leclerc debutó en las pruebas de Fórmula 1 con Ferrari en 2016. Photo by: Alessio Morgese

Puede que no cumpla su sueño con Ferrari, pero verla ganar sin él sería una pesadilla

Desde que Leclerc se unió a Ferrari en 2019, tres equipos han construido un coche ganador del título. Mercedes, Red Bull y McLaren. Así que, se mire como se mire, que Leclerc deposite su fe en Ferrari durante otros tres o cuatro años definitivamente conlleva un riesgo. Es totalmente posible que Leclerc pase a la historia como otra auténtica leyenda de Ferrari, y también como su piloto con más años en el equipo, sin un logro culminante que lo corone.

Pero con Fred Vasseur, Ferrari también ha mostrado señales de vida, innovación y asunción de riesgos. Y dado cómo ha arrancado el ciclo reglamentario de 2026, no es inverosímil que la Scuderia pueda luchar en algún momento durante los próximos años, aunque siento que equipos como McLaren y Red Bull tienen un mejor historial de desarrollarse hasta la punta a mitad de camino. La única mejora clara habría sido Mercedes, que ya parecía una opción inviable, mientras que todavía no está claro si habrá algún cambio de pilotos en McLaren o Red Bull más allá de 2027, aunque podría haberlo.

Por eso es toda una declaración de intenciones por parte de Leclerc, que todavía tenía contrato hasta finales de 2027, poner todas sus fichas antes de que realmente fuera su turno de comprometerse con el bote.

¿Implica un riesgo prometer lealtad a Ferrari tan pronto y por tanto tiempo? Por la naturaleza del deporte, sí. Que se lo pregunten a Fernando Alonso sobre estar en el equipo equivocado en el momento equivocado. Pero, aunque no ganar con Ferrari sería una carrera incompleta, hay un escenario de pesadilla sobre la mesa que sería aún peor. Que Ferrari gane el título, con Leclerc mirando desde fuera vistiendo otros colores. Sería un error que nunca se perdonaría.

- Filip Cleeren

Charles Leclerc ya cumplió un sueño de infancia al ganar la carrera de su país natal en Mónaco. Photo by: Erik Junius

El amor y la lealtad de Leclerc hacia Ferrari son dignos de admiración

Hay algo entrañable, casi romántico, en una relación duradera entre equipo y piloto. Especialmente cuando se trata de Leclerc, a quien el comentarista de Sky Italia Carlo Vanzini apodó Il Predestinato – 'el predestinado' o, de forma más libre, 'el elegido' – desde muy joven.

Leclerc siempre ha girado en torno a Ferrari. A los tres años, viendo el Gran Premio de Mónaco desde el apartamento de un amigo en la curva de Sainte-Devote, estaba pendiente de los coches rojos, recordó. Conocer a Michael Schumacher de niño solo avivó aún más su pasión. Y el fallecido protegido de Ferrari Jules Bianchi era, para él, una especie de padrino.

Leclerc lleva ya más de 10 años con Ferrari, tras unirse a la academia de pilotos del equipo antes de la temporada 2016. Su historia ha sido de éxitos – títulos consecutivos en GP3 y Fórmula 2, 27 poles y ocho victorias en grandes premios en Fórmula 1 – pero también de desamor y frustración. Estuvo la pérdida de Bianchi, obviamente, pero también numerosas oportunidades perdidas en medio de problemas mecánicos, errores estratégicos y fallos de pilotaje.

Lo más importante es que Ferrari simplemente nunca parece terminar de lograrlo como un aspirante creíble al título. Siempre está por ahí, logrando alguna victoria ocasional, pero nunca del todo allí. Y a medida que vives tu sueño —en este caso, correr para la Scuderia—, gradualmente se vuelve cada vez menos parecido a un sueño.

Así que se perdonaría a Leclerc, dada su evidente talento y su completo conjunto de habilidades, por pensárselo dos veces sobre su futuro en Maranello. Uno apostaría a que a veces se pregunta cómo sería la vida en otro lugar. Eso es humano.

Pero simplemente no actuará en consecuencia. La lealtad de Leclerc está con Ferrari, como demuestra su último acuerdo, que lo mantiene en el equipo hasta, presumiblemente, 2028 como mínimo.

Seguramente, en algún momento, Ferrari acertará y Leclerc finalmente tendrá un coche capaz de luchar por el título. Pero, independientemente de eso, está escribiendo un capítulo extraordinario en la historia de la Fórmula 1 como el hombre que perseveró durante tanto tiempo con su amado equipo. Nunca ha habido nada igual, y puede que nunca lo haya.

- Ben Vinel

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