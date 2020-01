'CDMX, el GP ideal', por Luis Manuel López

Aquí vamos al 2020. Esta vez me ocupo del Gran Premio de México en la segunda fase de su historia reciente y lo que viene. No cabe duda que una de las mejores cosas del año pasado fue la renovación por tres años más, pero ahora únicamente con inversión privada.

Sobre ese tema hay dudas: ¿Cuánto cambiará el panorama de la Fórmula 1 en México bajo este nuevo esquema de financiamiento, logrado en conjunto por empresarios y autoridades?.

Aparte del cambio de nombre a Gran Premio de la Ciudad de México, cosa que no influye salvo para la parte política de la ecuación, la cosa es igual porque aun teniendo un nombre regional, el impacto del evento es mayor.

La respuesta se dio físicamente durante el Gran Premio de octubre, ya que no hubo ni sobresaltos, ni fallas, ni grandes cambios en lo operativo, pero sí habrá una gran diferencia en lo conceptual.

Una negociación previa de meses, no puede ser calificada como algo sencillo. Pero su resultado fue potente: participarán más de cien empresas en un evento que consideran redituable financieramente, y también convencieron al gobierno de la CDMX de que continuara respaldando.

Este nuevo esquema significa para Liberty Media un escenario perfecto ya que en México funcionan las dos puntas de la pinza, es decir, por un costado la garantía que ofrece la operación privada y por el otro la participación oficial con seguridad, logística, etcétera.

Así se garantiza que la inversión necesaria no dependerá de los gobiernos local o federal, y que alguno tuviera que retirarla para que se ejerza, como es lo justo, en sus evidentes prioridades. Y eso ocurre en otros países.

Un caso catastrófico, por ejemplo, el de Alemania que en buena proporción dependía de apoyos de gobierno local y al verlos restringidos, uno de los países insignia del automovilismo mundial se ha quedado sin Fórmula 1.

Alejandro Soberon Kuri, CEO de CIE, Claudia Sheinbaum, Alcaldesa de la Ciudad de México y Sergio Pérez, Racing Point Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Hay otros, como el de Barcelona con el Gran Premio de España, donde también hay participación oficial que sea visto recortada casi todos los años a pesar de que Montmeló es el circuito que mayor actividad de F1 tiene en el año (por las pruebas de invierno) y uno de los más importantes del mundo motor en Europa.

Pues no queda otra que estos grandes eventos minimicen su dependencia del dinero público, para explorar soluciones como la de México que, a final de cuentas, logró retener el Gran Premio, su derrama económica y todo lo demás, por tres años.

El nombre del juego es seguridad a largo plazo, y como están las cosas en el mundo -al contrario de cómo era hace 15 años- bajo los esquemas gubernamentales eso ya no existe.

Otra de las cosas que preocupan a la afición son los precios. En ese sentido el Gran Premio de México seguirá siendo un evento costoso para el público general, a pesar de que desde su aparición en el 2015 no ha incrementado los precios por serie de boletos para tres días.

En 2019 una de las soluciones que los promotores encontraron, para permitir mayor accesibilidad a precios razonables, fue sumar una nueva tribuna, pero esas implementaciones están muy acotadas por la poca disponibilidad de espacio en el viejo Autódromo Hermanos Rodríguez.

Ante ello, lo que han hecho promotores con autódromos del mismo corte como Interlagos en Brasil, es integrar paquetes de menor precio para ciertas zonas del circuito, para acceder a menos días de evento, y no por la serie completa de tres.

Hay combinaciones que podrían ser interesantes para nuevos aficionados como, por ejemplo, pagar entrada de viernes con acceso a un evento especial (fan zone), o bien una entrada de domingo con acceso a un paseo en los Pits (Pit Walk). Es cuestión de imaginación.

Pero, amigos, lo que queda claro es que el Gran Premio de México sigue disponiendo de una afición a toda prueba que ha repetido el lleno cada año, retratando más de 300 mil personas durante los tres días de competencia a lo largo de cinco años.

No existen muchas aficiones en el mundo que reúnan más de millón y medio de personas en ese lapso en torno al mismo evento y, en ese sentido, el mérito es exclusivamente de los aficionados.

Mucha gente me ha preguntado cómo le van a hacer los organizadores para mejorar un Gran Premio que gana una y otra vez el reconocimiento al mejor evento de la temporada, ¿Qué es lo que podrían hacer?.

Lo he preguntado y los organizadores me confirman que hay mucha cultura y mucho espectáculo aún por ofrecer. No son pocos los estados de la República que se han acercado para intentar aprovechar la gran vitrina internacional que se logró con el despliegue de la Guelaguetza, la hermosa y colorida fiesta de Oaxaca, apenas hace unas semanas.

Es decir, el Gran Premio de la Ciudad de México, puede convertirse en una especie de anfitrión para mostrar lo mucho que el resto del país puede ofrecer.

Finalmente, les doy un pequeño adelanto. Alguien, muy cercano a la organización, me dijo que el pódium en el 2020 va a volver a ser muy espectacular. "Va a ser aún más impresionante". Veremos.

