Brembo responde a Leclerc y se dicen "sorprendidos" por culparlos de su accidente en Mónaco

Dos errores en clasificación y uno en carrera, culminados con el accidente contra las barreras de la Antony Noghès. Charles Leclerc eligió cuidadosamente las palabras, intentando en la medida de lo posible ceñirse a la línea indicada por el equipo, pero el mensaje surgido del fin de semana de Monte Carlo pareció de todos modos muy claro.

El monegasco sigue conviviendo con un problema relacionado con el comportamiento de los frenos, una criticidad ya surgida en Montreal – circuito considerado uno de los bancos de pruebas más severos para los sistemas de frenado – y reaparecida también en el Principado. Dos pistas en las que la confianza en la frenada es determinante para el rendimiento.

"Feeling" es probablemente el término más apropiado para describir la situación. Es sabido que cada piloto tiene exigencias y sensibilidades diferentes cuando se trata de la respuesta del pedal del freno. En Formula 1, donde el control de la frenada representa un componente fundamental del rendimiento, la sintonía entre piloto y sistema debe ser total.

No es una cuestión de calidad: lo que para un piloto representa un punto fuerte puede transformarse en una dificultad para otro. Hay quien logra gestionar con naturalidad el equilibrio entre eje delantero y trasero y quien, en cambio, necesita características diferentes para expresarse al máximo.

La relación entre Leclerc y el sistema de frenos de su SF-26 no parece, sin embargo, haber llegado aún a este nivel de sintonía. Si después de Montreal todavía podía haber dudas, las declaraciones realizadas en Mónaco aclararon aún más el panorama.

"Los frenos traseros no funcionaban" – explicó Charles – "sabía que no estaban funcionando bien ya antes de la reanudación, porque desde la entrada del safety car veía las temperaturas y literalmente no funcionaban. Por más que frenara, los traseros no se calentaban y ya no se reactivaban, así que no podía hacer absolutamente nada”.

“La solución la hemos encontrado" – añadió después Leclerc – pero todavía no está en mi coche. Lo estará en Barcelona”.

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Charles no entró en detalles, pero la referencia parece ir más allá de simples reglajes o modificaciones de setup. Si la solución ya está disponible en el otro Ferrari, la sospecha es que se trate de una diferencia de componentes. En Formula 1 la competencia entre proveedores es muy intensa y Ferrari está históricamente vinculada a Brembo, socio de la Scuderia desde hace más de medio siglo. Un vínculo que la propia empresa italiana quiso reafirmar pocas horas después de las declaraciones del piloto.

“El Grupo Brembo expresa gran asombro por lo ocurrido a Charles Leclerc durante el Gran Premio de Mónaco y está muy sorprendido por las declaraciones realizadas por el piloto después de la carrera".

"La asociación entre Brembo y Scuderia Ferrari continúa desde hace más de 50 años y se extiende también a otras marcas del Grupo, como los embragues AP Racing y los amortiguadores Öhlins, confirmando la solidez y la amplitud de la colaboración".

"La empresa no conoce actualmente las causas de los problemas detectados por Charles Leclerc y considera por tanto prematuro formular valoraciones técnicas definitivas antes del análisis de los datos disponibles. En casos como este es de hecho necesario examinar los datos de telemetría junto con los ingenieros del equipo para identificar con precisión el origen del episodio”.

Por parte de Ferrari no llegaron comentarios oficiales y el tema sigue confinado entre bastidores del box. Sin embargo, ya desde el Gran Premio de Japón en el paddock circula con insistencia el rumor según el cual Lewis Hamilton estaría utilizando componentes de freno procedentes de Carbon Industrie, empresa con la que trabajó durante mucho tiempo en los años pasados en Mercedes.

Ni Ferrari ni la empresa francesa han confirmado nunca públicamente este rumor. Sin embargo, las palabras pronunciadas por Leclerc parecen encajar con cierta coherencia en este escenario. La "solución" a la que Charles se refirió, y que ya estaría presente en el monoplaza de Hamilton, podría efectivamente referirse a un suministro diferente de discos. Si así fuera, la respuesta definitiva llegará el próximo fin de semana en Barcelona.