La FIA no encuentra culpables en el choque Bottas-Russell

Bottas y Russell abandonaron la carrera del domingo en Imola tras protagonizar un fuerte accidente al llegar a la primera chicana, cuando luchaban por la novena posición.

Russell había tomado el rebufo de Bottas en la recta principal y se movió hacia el lado derecho de la pista para tratar de adelantar, pero pisó el exterior húmedo de la misma y perdió el control de su coche.

El Williams de Russell se fue hacia la izquierda y chocó con el Mercedes de Bottas, causando daños notorios en ambos monoplazas y dejando restos esparcidos por la pista. Dirección de carrera decidió sacar la bandera roja.

Ambos pilotos se culparon rápidamente el uno al otro, y Russell llegó a afirmar que Bottas le presionó más de la cuenta por ser el junior de Mercedes.

Los comisarios confirmaron poco después del incidente que investigarían el asunto tras la carrera, reuniéndose con ambos pilotos y con representantes de Mercedes y Williams.

En un comunicado emitido durante la tarde europea tras la reunión, se confirmó que no se tomarían más medidas después de revisar los videos y la telemetría de los coches.

Los comisarios consideraron que Bottas "mantuvo su línea durante todo el incidente a lo largo del lado derecho de la trazada seca, dejando al menos un ancho de un coche completo a la derecha en todo momento".

Cuando Russell se movió para adelantar a Bottas por la derecha, "el espacio entre ellos y el lado derecho de la pista disminuyó", lo que llevó al accidente.

Los comisarios escribieron: "En ningún momento ninguno de los dos coches maniobró de forma errática. La pista no parecía estar especialmente mojada en la curva 1, pero en el punto de aproximación a la parte derecha de la pista, los neumáticos del lado derecho del coche 63 entraron en una zona especialmente húmeda y el coche se desvió bruscamente, teniendo en cuenta que el coche tenía poca carga aerodinámica en la parte trasera con el DRS abierto".

"Los comisarios concluyen que el accidente fue un incidente de carrera teniendo en cuenta las condiciones y no toman más medidas".

Cuando Motorsport.com preguntó a Bottas sobre cómo se defendió, este negó haber quebrantado ningún acuerdo entre los pilotos, como sugirió Russell.

"No lo veo así en absoluto, no hice ningún movimiento brusco", dijo Bottas. "Creo que también está bastante claro desde su onboard, siempre dejé un espacio. No, desde mi punto de vista, fue limpio".

"Por supuesto que me defiendo, no voy a regalarle todo el espacio. Pero también cuando compito, tengo respeto. Así que lo veo de forma diferente a él".

