Bottas: aún podía pelear por la victoria a pesar de mi error

Valtteri Bottas ganó la pole position para el Gran Premio de Eifel y se las arregló para defenderse en el arranque del ataque de Lewis Hamilton, consiguiendo de inmediato una diferencia de más de un segundo contra su compañero de Mercedes.

Pero un bloqueo de neumático en la curva 1 cuando transcurría la vuelta 13 causó que Bottas se fuera de largo permitiendo que el seis veces campeón del mundo lo adelantara, además de forzar al finlandés a entrar a los pits después de pinchar una de sus gomas.

Un período de Virtual Safety Car dejó a Bottas en el tercer lugar, muy por detrás de Hamilton y Max Verstappen de Red Bull, antes de que un supuesto problema con el MGU-H pusiera fin a su tarde.

A pesar del error, Bottas sintió que todavía tenía una buena oportunidad de ganar la carrera bajo esas circunstancias, a pesar de la estrategia de dos paradas en pits, que en última instancia, según él, resultó ser el mejor enfoque para la competencia.

"Tenía todas las posibilidades para ganar, porque eso me obligó a usar una estrategia de dos paradas de forma temprana, y creo que al final era el mejor camino”.

"Sabía que había todo por jugar, incluso después de ese bloqueo en la lluvia ligera, pero luego no podía creer lo del motor”.

Bottas explicó después de la carrera que pensaba que el bloqueo se debía a la ligera lluvia que había llegado a Nurburgring justo antes de su error.

“Creo que el bloqueo se dio principalmente por la llovizna", dijo el de Mercedes.

“Tenía menos agarre en las frenadas y el bloqueo fue muy repentino. Creo que Lewis vio muy rápidamente que yo, al ser el primer coche en llegar a esa curva, había bloqueado. Estoy seguro que por eso tuvo la oportunidad de reaccionar”.

"Fue un error, pero también en condiciones difíciles. Cuando paré en boxes, y cuando sentí que los neumáticos empezaban a funcionar, fue cuando pasé a Ricciardo y pensaba que aún podía tener un buen resultado. Al menos sabía que estaba comprometido a hacer dos paradas”.

¿Puede pelear Bottas por el campeonato?: Bottas reconoce que necesita un "milagro" para vencer a Hamilton

"El VSC tal vez fue un poco desafortunado para mí, porque eso les daba a los otros una parada libre. En cualquier caso, todavía habría tenido oportunidades".

Mercedes aún no ha diagnosticado completamente qué causó el problema en la unidad de potencia de Bottas, pero el jefe del equipo, Toto Wolff, dijo que parecía estar relacionado con el MGU-H.

"Parece que fue algo relacionado con el MGU-H, pero aún no hemos encontrado la causa de fondo", dijo el directivo.

"Retiramos el coche, no sólo porque no habría conseguido puntos, sino también porque no queríamos dañar la unidad de potencia".

"Creo que debería estar bien [para usarla de nuevo], pero por ahora es importante entender lo que sucedió”.

"Introdujimos nuevas unidades de potencia este fin de semana y todavía quedan seis carreras por delante, así que tenemos que superar el problema”.