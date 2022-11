Ben Sulayem niega tener una "mala relación" con Domenicali

Ben Sulayem asumió la dirección del organismo rector del automovilismo a finales del año pasado, apenas unas semanas después del polémico final de la batalla por el título mundial de F1 de 2021 en Abu Dhabi.

Desde entonces, la FIA se ha encontrado en la línea de fuego por una serie de cuestiones, incluyendo su informe sobre los acontecimientos de Abu Dhabi, la coherencia de las decisiones de los comisarios de carrera, la prohibición para que los pilotos de lleven joyas mientras conducen, además de la gestión del coche de seguridad en Monza y la presencia de una grúa en la pista en Japón.

Los problemas han llevado a una opinión ampliamente aceptada de que las relaciones entre Formula One Management (FOM) y Ben Sulayem han sido tensas, y las cosas llegaron a un punto crítico a principios de este año cuando la FIA no aprobó los planes para realizar seis carreras sprint en 2023.

Sin embargo, Ben Sulayem ha desmentido esos rumores y dice que él y el director general de la F1, Stefano Domenicali, trabajan bien juntos.

Cuando se le preguntó sobre las sugerencias de que había fricciones, Ben Sulayem dijo: "Me resulta un poco difícil de entender: ¿de dónde viene esto?"

"Te lo diré: mi relación con la FOM. En primer lugar, hablo con Stefano creo que cada dos días. Si no lo llamo, él me llama, y esta es la manera. Incluso antes de cualquier reunión o antes de cualquier decisión. Es un matrimonio. Este matrimonio va a durar, y con fuerza".

Stefano Domenicali, Director General de la Fórmula 1, con Mohammed bin Sulayem, Presidente de la FIA, Markus Duesmann, Presidente del Consejo de Administración de Audi AG, Oliver Hoffmann, Director de Desarrollo Técnico de Audi Sport GmbH Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ben Sulayem considera que el retraso de las carreras sprint, que desencadenó acusaciones de "avaricia" por parte de la FIA al perseguir más dinero por realizar esos eventos, fue el catalizador de la idea de problemas entre él y la FOM.

Pero él se mantiene firme en que no hubo nada malvado detrás del retraso, más allá de que quería comprobar que el personal de la FIA en pista podía vigilar con éxito los sprints adicionales.

"La gente asumió que cuando dije lo de las tres carreras sprint (extra), que había una división", dijo.

"No me sorprendió, pero me reí de ello porque estamos hablando de una división. No veo una división".

"Ahí es donde empezó, el 25 de abril, en la Comisión de la F1, cuando de repente dijeron: 'OK, necesitamos tres carreras (extra)'. Yo dije: 'bien, pero entonces tengo que volver a mi equipo y ver si hay una carga extra o algo así'.

"De repente todo el mundo dijo que (había) una división y tuve unas seis llamadas telefónicas diciendo: 'OK, ¿qué está pasando?'"

"Pero lo aprobamos. Lo estudiamos y volvimos. Lo comprobé con todo mi equipo sobre el terreno, porque la gente no entiende a veces la presión que ejerce el personal y los funcionarios de la FIA".

Y añadió: "Estoy en muy buena relación, en una relación profesional y personal. No puede ser mejor. Si la mejoramos, lo será. Pero ahora no me puedo quejar. Veo que está al 100%".

Ben Sulayem no negó que hubo momentos en los que las cosas no fueron perfectas entre él y Domenicali, pero reconoció que no hay ningún problema de fondo.

"Puedes tener un problema cuando hay partes de tu cuerpo que van mal, pero eso no significa que tengamos una mala relación", dijo.

"Las preguntas están ahí. Las preguntas están ahí, pero definitivamente, la relación nunca ha sido mejor. ¿Por qué? Porque mi interés por el deporte es fuerte".

"Yo l0 escucho, él me escucha, y ambos sabemos que este matrimonio tiene que ser sólo sostenible e ir a más. Y, sinceramente, va de viento en popa. Está muy claro".