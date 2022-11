Verstappen: "Si no estás preparado, es mejor dejarlo"

El neerlandés disfrutó de cerrar la batalla por el campeonaot de manera anticipada en 2022, ya que su dominio en la segunda mitad de la temporada le permitió conseguir su segunda corona de pilotos en el Gran Premio de Japón.

Esto contrasta con su primer título en 2021, que tuvo un final de infarto en Abu Dhabi y que terminó en circunstancias controvertidas por el manejo de la FIA de un reinicio tras un coche de seguridad en la última carrera.

Verstappen dijo después de la forma en que terminó la lucha por el título de 2021 con Lewis Hamilton que no podía hacer frente a la tensión de un duelo tan apretado todo el tiempo.

En declaraciones a The Guardian, dijo: "No puedes tener ese drama cada año, seguro. No es bueno para mí, no es saludable para nadie en el equipo, para ambos equipos".

Pero a medida que la F1 se prepara para un posible calendario de 24 carreras en 2023, Verstappen es consciente de que el estrés y las tensiones de los pilotos tienen todas las posibilidades de aumentar.

Cuando se le preguntó si estaba preparado para lo que podría estar a la vuelta de la esquina, Verstappen dijo que no tenía ninguna preocupación por las complicaciones de un mayor desafío - o que necesitaba estar preparado para mayores dificultades.

"Si no estás preparado, entonces es mejor dejarlo ya, ¿no?", dijo "Quiero decir, creo que todos somos corredores y amamos las carreras".

"Por supuesto que es bonito tener una temporada como la que tuve el año pasado, pero también es bonito tener una temporada como la de este año. Sería muy duro tener eso todos los años, ya sabes, el año que tuve el año pasado".

"Pero eso tampoco ocurre realmente en la Fórmula 1, así que debería estar bien".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing Photo by: Erik Junius

El rival más cercano de Verstappen, Charles Leclerc, coincidió en que no había otra opción que estar preparado para temporadas más grandes e intensas que se avecinan.

"Creo que todos estamos preparados para temporadas más largas", dijo. "Espero que sea apretada. Siempre es bueno tener una lucha hasta el final. Pero sí, estoy preparado para más carreras y para una lucha más larga, espero".

Aunque Red Bull ha dominado este año una vez que ha superado la desventaja de peso de su RB18, Verstappen no cree que sea un hecho que su diferencia sobre la oposición se mantenga en 2023.

"Creo que estará más cerca", dijo. "La gente está entendiendo los coches mucho más y con el tiempo todos los equipos se acercarán".

"Sabemos que durante el invierno tenemos que seguir empujando y seguir tratando de encontrar el rendimiento, y no sólo el rendimiento: entender posiblemente los neumáticos aún más, porque los neumáticos van a cambiar un poco para el próximo año. Así que sí, vamos a ver cómo vamos a gestionar todo eso".

