Los resultados completos del GP de Bélgica: Antonelli celebra, Russell sufre y Colapinto en el top 10
Descubre todos los resultados del Gran Premio de Bélgica, décima prueba de la temporada 2026 de Fórmula 1.
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Fórmula 1 - GP de Bélgica - Carrera
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Boxes
|Puntos
|Retirada
|Chasis
|Motor
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|44
|
1:24'42.479
|218.199
|1
|25
|Mercedes
|Mercedes
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|44
|
+1.952
1:24'44.431
|1.952
|218.115
|1
|18
|Ferrari
|Ferrari
|3
|M. Verstappen Red Bull
|3
|44
|
+11.586
1:24'54.065
|9.634
|217.703
|1
|15
|Red Bull
|Red Bull
|4
|L. Hamilton Ferrari
|44
|44
|
+17.245
1:24'59.724
|5.659
|217.461
|1
|12
|Ferrari
|Ferrari
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|44
|
+18.988
1:25'01.467
|1.743
|217.387
|1
|10
|McLaren
|Mercedes
|6
|I. Hadjar Red Bull
|6
|44
|
+23.307
1:25'05.786
|4.319
|217.203
|3
|8
|Red Bull
|Red Bull
|7
|L. Norris McLaren
|1
|44
|
+24.014
1:25'06.493
|0.707
|217.173
|1
|6
|McLaren
|Mercedes
|8
|G. Bortoleto Audi
|5
|44
|
+49.140
1:25'31.619
|25.126
|216.110
|1
|4
|Audi
|Audi
|9
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|44
|
+50.406
1:25'32.885
|1.266
|216.056
|1
|2
|RB
|Red Bull
|10
|F. Colapinto Alpine
|43
|44
|
+1'16.037
1:25'58.516
|25.631
|214.983
|1
|1
|Alpine
|Mercedes
|11
|P. Gasly Alpine
|10
|44
|
+1'16.991
1:25'59.470
|0.954
|214.943
|1
|Alpine
|Mercedes
|12
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|44
|
+1'17.523
1:26'00.002
|0.532
|214.921
|1
|RB
|Red Bull
|13
|N. Hulkenberg Audi
|27
|44
|
+1'18.348
1:26'00.827
|0.825
|214.886
|1
|Audi
|Audi
|14
|O. Bearman Haas F1
|87
|44
|
+1'34.465
1:26'16.944
|16.117
|214.217
|2
|Haas
|Ferrari
|15
|A. Albon Williams
|23
|44
|
+1'44.684
1:26'27.163
|10.219
|213.795
|1
|Williams
|Mercedes
|16
|C. Sainz Williams
|55
|44
|
+1'45.856
1:26'28.335
|1.172
|213.747
|1
|Williams
|Mercedes
|17
|E. Ocon Haas F1
|31
|44
|
+1'50.925
1:26'33.404
|5.069
|213.539
|2
|Haas
|Ferrari
|18
|V. Bottas Cadillac
|77
|43
|
+1 Vuelta
1:25'43.458
|1 Vuelta
|210.710
|2
|Cadillac
|Ferrari
|19
|F. Alonso Aston Martin
|14
|42
|
+2 Vueltas
1:25'03.327
|1 Vuelta
|207.426
|2
|Aston Martin
|Honda
|dnf
|L. Stroll Aston Martin
|18
|25
|
+19 Vueltas
52'00.581
|17 Vueltas
|201.860
|2
|Retirada
|Aston Martin
|Honda
|dnf
|S. Pérez Cadillac
|11
|13
|
+31 Vueltas
28'34.226
|12 Vueltas
|190.959
|3
|Retirada
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|G. Russell Mercedes
|63
|0
|
44 laps
|Colisión
|Mercedes
|Mercedes
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Bélgica - Mejores Vueltas
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vuelta
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|44
|
1'48.890
|M
|231.558
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|41
|
+0.208
1'49.098
|0.208
|H
|231.116
|3
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|44
|
+0.408
1'49.298
|0.200
|H
|230.694
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|23
|
+0.443
1'49.333
|0.035
|H
|230.620
|5
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|33
|
+0.564
1'49.454
|0.121
|H
|230.365
|6
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|23
|
+0.672
1'49.562
|0.108
|H
|230.138
|7
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|23
|
+0.728
1'49.618
|0.056
|H
|230.020
|8
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|22
|
+1.444
1'50.334
|0.716
|H
|228.527
|9
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|41
|
+1.613
1'50.503
|0.169
|H
|228.178
|10
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|23
|
+1.646
1'50.536
|0.033
|H
|228.110
|11
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|44
|
+2.185
1'51.075
|0.539
|H
|227.003
|12
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|39
|
+2.211
1'51.101
|0.026
|H
|226.950
|13
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|22
|
+2.219
1'51.109
|0.008
|H
|226.933
|14
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|42
|
+2.272
1'51.162
|0.053
|H
|226.825
|15
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|24
|
+2.473
1'51.363
|0.201
|H
|226.416
|16
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|21
|
+3.004
1'51.894
|0.531
|H
|225.341
|17
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|44
|
+3.010
1'51.900
|0.006
|H
|225.329
|18
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|35
|
+3.121
1'52.011
|0.111
|S
|225.106
|19
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|34
|
+4.058
1'52.948
|0.937
|H
|223.239
|20
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|10
|
+4.630
1'53.520
|0.572
|S
|222.114
|21
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|21
|
+5.090
1'53.980
|0.460
|S
|221.217
|Ver los resultados completos
Campeonato de Pilotos
|Pos.
|Piloto
|Puntos
|1
|K. AntonelliMercedes
|204
|2
|L. HamiltonFerrari
|159
|3
|G. RussellMercedes
|154
|4
|C. LeclercFerrari
|126
|5
|L. NorrisMcLaren
|103
|6
|O. PiastriMcLaren
|92
|7
|M. VerstappenRed Bull
|91
|8
|I. HadjarRed Bull
|60
|9
|P. GaslyAlpine
|42
|10
|L. LawsonRacing Bulls
|39
|11
|A. LindbladRacing Bulls
|22
|12
|F. ColapintoAlpine
|19
|13
|O. BearmanHaas
|18
|14
|G. BortoletoAudi
|10
|15
|C. Sainz JrWilliams
|6
|16
|A. AlbonWilliams
|5
|17
|E. OconHaas
|3
|18
|F. AlonsoAston Martin
|1
|19
|N. HülkenbergAudi
|20
|V. BottasCadillac
|21
|S. PérezCadillac
|22
|L. StrollAston Martin
Campeonato de Constructores
|Pos
|Equipos
|Puntos
|1
|Mercedes
|358
|2
|Ferrari
|285
|3
|McLaren
|195
|4
|Red Bull Racing
|151
|5
|Alpine
|61
|6
|RB
|61
|7
|Haas F1
|21
|8
|Williams
|11
|9
|Audi
|10
|10
|Aston Martin Racing
|1
|11
|Cadillac
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