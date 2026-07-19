Antonelli gana el GP de Bélgica, Colapinto es 10° y Checo Pérez abandona

Kimi Antonelli se llevó la victoria este domingo en el Gran Premio de Bélgica disputado en Spa-Francorchamps, donde su compañero de equipo y rival por el campeonato, George Russell, no pasó de la primera vuelta.

El piloto británico fue chocado por Lewis Hamilton en curva 5, Les Combes, y se retiró de la carrera en el lugar, mientras que el italiano se encaminó a la victoria por sexta vez en la temporada.

Charles Leclerc finalizó segundo para Ferrari y Max Verstappen fue tercero con su Red Bull, mientras que Hamilton terminó cuarto, pero enfrenta una investigación de los comisarios por una salida insegura en su parada en pits, cuando el equipo le dio la orden de salir mientras un mecánico aún estaba trabajando, lo que llevó a que este cayera al piso cuando el británico aceleró.

Oscar Piastri fue quinto en la meta, a 1s743 de Hamilton, por lo que una sanción podría cambiar su posición, e Isack Hadjar llegó sexto tras salir desde la 21° ubicación en la parrilla.

Lando Norris fue séptimo tras iniciar 13° y perder terreno también con una parada lenta en los pits, con Gabriel Bortoleto, de Audi, venciendo a Arvid Lindblad, de Racing Bulls por el octavo lugar y la condición de 'mejor del resto'.

Franco Colapinto se llevó el último punto del Gran Premio al terminar décimo tras realizar un doble adelantamiento a Pierre Gasly y Liam Lawson.

Sergio Pérez se retiró en la 11° vuelta por lo que el mexicano reportó por la radio como un fallo en la suspensión de su Cadillac.

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Así se desarrolló el Gran Premio de Bélgica:

Antonelli movió bien desde la primera posición, pero luego fue adelantado por Verstappen antes de llegar a Eau Rouge, aunque el italiano recuperó el liderato en la recta de Kemmel.

Como era de esperarse, se vieron grandes diferencias de velocidad en ese sector, lo que permitió a Leclerc avanzar y adelantar también a Verstappen para tomar el segundo lugar. Mientras tanto, Russell y Hamilton llegaron a la par a Les Combes, lo que terminó en un contacto, el abandono del piloto de Mercedes y una penalización de cinco segundos para el de Ferrari.

La carrera fue neutralizada con el safety car, con Antonelli al frente, seguido de Leclerc, Verstappen, Piastri, Hamilton, Lawson, Lindblad y Colapinto, quien protagonizó un gran avance desde el 11° lugar de la parrilla. El top 10 lo completaban Bortoleto y Norris, el único con neumáticos duros en ese pelotón, donde los medios fueron la elección mayoritaria.

Checo Pérez también comenzó con neumáticos duros, pero pasó por pits durante la neutralización y cambió a blandos. Quedó 18° en el clasificador, por delante de Bottas, su compañero de equipo en Cadillac.

La bandera verde regresó en la vuelta 5 de las 44 previstas y Antonelli se mantuvo al frente, mientras que Verstappen recuperó el segundo lugar al adelantar a Leclerc. Piastri y Hamilton, por su parte, batallaban por la cuarta posición.

Franco Colapinto en la primera curva de la carrera en Spa. Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Colapinto aguantó la octava posición con Norris detrás durante tres vueltas, hasta que el campeón reinante finalmente lo adelantó y relegó al argentino a la novena ubicación.

Piastri llegó luego a la par de Leclerc en Les Combes, pero un leve contacto entre ambos envió al australiano nuevamente detrás de Hamilton. La maniobra fue puesta bajo investigación por los comisarios, aunque finalmente desestimaron una sanción para el monegasco.

En la vuelta 12, Colapinto cayó al décimo lugar al ser adelantado por Gasly en el duelo interno de Alpine, aunque el francés ingresó a pits tres giros más tarde para cambiar los neumáticos medios por duros. Colapinto se detuvo en la vuelta siguiente y regresó a la carrera en la 16ª posición, con Ocon entre él y Gasly, aunque el argentino logró adelantar posteriormente al piloto de Haas.

Por su parte, Checo Pérez se retiró de la carrera con un aparente fallo en la suspensión de su Cadillac.

Verstappen se encontraba a poco menos de tres segundos de Antonelli cuando el neerlandés fue el primero de los pilotos de punta en ingresar a pits para dejar los neumáticos medios y montar los duros. Esto ocurrió justo antes de que la carrera fuera neutralizada con un Virtual Safety Car para limpiar escombros en la curva 17, aunque nadie llegó a aprovechar la situación para realizar una parada.

Antonelli se detuvo en su siguiente paso por meta, lo que dejó a Ferrari con un 1-2 parcial, mientras Hamilton se quejaba por radio de la estrategia de su equipo.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Otra neutralización con Virtual Safety Car llegó en la vuelta 20 para limpiar la pista en la curva 15, y esta vez sí fue aprovechada por Leclerc, Hamilton y Piastri para detenerse. Más atrás, también lo hicieron Hadjar y los Audi de Bortoleto y Hulkenberg, que quedaron por delante de los Racing Bulls y los Alpine.

Cuando volvió la bandera verde, Norris era el líder, aún sin detenerse, con dos segundos de ventaja sobre Leclerc, quien regresó a la pista justo por delante de Antonelli y Verstappen. Hamilton, en tanto, cumplió su penalización de cinco segundos, pero luego perdió algo más de tiempo, ya que recibió la orden de salir cuando uno de sus mecánicos todavía estaba trabajando. El mecánico cayó al suelo, aunque afortunadamente no sufrió lesiones.

Leclerc tomó el liderato de la carrera al adelantar a Norris en la vuelta 23, en la recta de Kemmel. Antonelli alcanzó luego al piloto de McLaren, pero no pudo superarlo hasta el giro 26, momento en el que quedó a tres segundos de la punta.

En la pelea por la parte baja de la zona de puntos, Gasly y Colapinto avanzaban juntos: adelantaron a Hulkenberg y luego atacaron a Lawson. El francés superó al piloto de Racing Bulls, pero el neozelandés intentó responder en la recta de Kemmel, solo para que Colapinto sorprendiera a ambos y pasara del 12° al 10° lugar antes de llegar a Les Combes.

Norris ingresó finalmente a pits en la vuelta 31, tras caer incluso detrás de Verstappen, pero su detención fue un desastre: el equipo tuvo problemas con el neumático trasero izquierdo y permaneció parado durante casi ocho segundos. Regresó noveno a la carrera.

En la pelea por la victoria, Antonelli fue recortando la distancia con Leclerc hasta finalmente adelantar al piloto de Ferrari en la vuelta 34. Sin embargo, el monegasco logró mantenerse cerca del italiano, con Verstappen tercero a ocho segundos.

Tras 40 vueltas de carrera, Antonelli lideraba con poco más de un segundo de ventaja sobre Leclerc, mientras Hamilton adelantaba a Piastri para tomar la cuarta posición con el segundo Ferrari.

Más atrás, Colapinto intentaba defender la décima posición ante los ataques de Gasly y Lawson, en la lucha por el último punto disponible.

Antonelli finalmente se llevó la victoria con una ventaja de 1s952 sobre Leclerc, mientras que Verstappen completó el podio, a 11 segundos del italiano.

Hamilton cruzó la meta en cuarta posición, seguido por Piastri y Hadjar, quien completó una muy buena remontada desde el 21° puesto de salida.

Norris fue séptimo, por delante de Bortoleto y Lindblad, mientras que Colapinto se quedó con el último punto al terminar décimo, justo delante de Gasly.

La temporada de la Fórmula 1 continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Hungría.

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