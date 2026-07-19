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Fórmula 1 GP de Bélgica

Antonelli logra 50 puntos de ventaja sobre Russell y Hamilton retoma el segundo lugar

Tras la victoria de Kimi Antonelli en el Gran Premio de Bélgica, el italiano se ha alejado considerablemente en la clasificación del campeonato respecto a Lewis Hamilton, nuevo segundo ante el retiro de George Russell. Descubre la situación actual en los campeonatos de pilotos y constructores tras la décima prueba de la temporada, celebrada en Spa.

Fabien Gaillard
Edited:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Gracias a su victoria en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 de 2026, Kimi Antonelli ha vuelto a ampliar su ventaja al frente del campeonato, situándose 45 puntos por delante de su primer perseguidor. 

A pesar de que la carrera estuvo plagada de contratiempos, es precisamente Lewis Hamilton quien recupera la segunda posición, ya que, tras provocar involuntariamente el abandono de George Russell, aprovechó la ocasión para superar a su compatriota —que sufrió su segundo cero de la temporada tras Mónaco— , por cinco puntos, al terminar cuarto este domingo.

Más de la F1 :

Campeonato de Pilotos

Pos. Piloto Puntos
1 ItalyK. AntonelliMercedes 204
2 United KingdomL. HamiltonFerrari 159
3 United KingdomG. RussellMercedes 154
4 MonacoC. LeclercFerrari 126
5 United KingdomL. NorrisMcLaren 103
6 AustraliaO. PiastriMcLaren 92
7 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 91
8 FranceI. HadjarRed Bull 60
9 FranceP. GaslyAlpine 42
10 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 39
11 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 22
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 19
13 United KingdomO. BearmanHaas 18
14 BrazilG. BortoletoAudi 10
15 SpainC. Sainz JrWilliams 6
16 ThailandA. AlbonWilliams 5
17 FranceE. OconHaas 3
18 SpainF. AlonsoAston Martin 1
19 GermanyN. HülkenbergAudi  
20 FinlandV. BottasCadillac  
21 MexicoS. PérezCadillac  
22 CanadaL. StrollAston Martin  

Campeonato de Constructores

Pos Equipos Puntos
1 GermanyMercedes 358
2 ItalyFerrari 285
3 United KingdomMcLaren 195
4 AustriaRed Bull Racing 151
5 FranceAlpine 61
6 ItalyRB 61
7 United StatesHaas F1 21
8 United KingdomWilliams 11
9 GermanyAudi 10
10 United KingdomAston Martin Racing 1
11 United StatesCadillac  

 

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