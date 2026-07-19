Antonelli logra 50 puntos de ventaja sobre Russell y Hamilton retoma el segundo lugar
Tras la victoria de Kimi Antonelli en el Gran Premio de Bélgica, el italiano se ha alejado considerablemente en la clasificación del campeonato respecto a Lewis Hamilton, nuevo segundo ante el retiro de George Russell. Descubre la situación actual en los campeonatos de pilotos y constructores tras la décima prueba de la temporada, celebrada en Spa.
Gracias a su victoria en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 de 2026, Kimi Antonelli ha vuelto a ampliar su ventaja al frente del campeonato, situándose 45 puntos por delante de su primer perseguidor.
A pesar de que la carrera estuvo plagada de contratiempos, es precisamente Lewis Hamilton quien recupera la segunda posición, ya que, tras provocar involuntariamente el abandono de George Russell, aprovechó la ocasión para superar a su compatriota —que sufrió su segundo cero de la temporada tras Mónaco— , por cinco puntos, al terminar cuarto este domingo.
Campeonato de Pilotos
|Pos.
|Piloto
|Puntos
|1
|K. AntonelliMercedes
|204
|2
|L. HamiltonFerrari
|159
|3
|G. RussellMercedes
|154
|4
|C. LeclercFerrari
|126
|5
|L. NorrisMcLaren
|103
|6
|O. PiastriMcLaren
|92
|7
|M. VerstappenRed Bull
|91
|8
|I. HadjarRed Bull
|60
|9
|P. GaslyAlpine
|42
|10
|L. LawsonRacing Bulls
|39
|11
|A. LindbladRacing Bulls
|22
|12
|F. ColapintoAlpine
|19
|13
|O. BearmanHaas
|18
|14
|G. BortoletoAudi
|10
|15
|C. Sainz JrWilliams
|6
|16
|A. AlbonWilliams
|5
|17
|E. OconHaas
|3
|18
|F. AlonsoAston Martin
|1
|19
|N. HülkenbergAudi
|20
|V. BottasCadillac
|21
|S. PérezCadillac
|22
|L. StrollAston Martin
Campeonato de Constructores
|Pos
|Equipos
|Puntos
|1
|Mercedes
|358
|2
|Ferrari
|285
|3
|McLaren
|195
|4
|Red Bull Racing
|151
|5
|Alpine
|61
|6
|RB
|61
|7
|Haas F1
|21
|8
|Williams
|11
|9
|Audi
|10
|10
|Aston Martin Racing
|1
|11
|Cadillac
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