Bearman admite que tiene "suerte" de haber evitado un gran choque con Hadjar en China

Oliver Bearman e Isack Hadjar han relatado el terrible susto que se llevaron en la primera vuelta del Gran Premio de China de Fórmula 1, y el piloto de Haas se considera afortunado.

Ambos luchaban por la sexta posición cuando Hadjar perdió el control a gran velocidad en la curva 13, que da paso a la larga recta trasera; Bearman esquivó por los pelos el Red Bull que daba vueltas de campana, pero tuvo que realizar una maniobra evasiva adentrándose en la zona de escape.

"Fue algo muy instantáneo, la forma en que el coche se me escapó", relató lacónicamente el francés. "Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar, el coche simplemente hizo un trompo y se acabó". Aun así, sumó cuatro puntos al terminar octavo.

"He tenido mucha suerte, la verdad, de evitarlo", comentó Bearman, visiblemente aliviado. "Quiero decir, tengo suerte de estar aquí de pie.

"Sinceramente, habría sido un choque brutal. Fue una curva muy complicada, toda la carrera, con el viento de hoy. El equilibrio del coche era una locura, creo que para todos… bueno, espero que para todos, porque a mí me costó mucho.

"Y vi lo de Isack, ya sabes, estábamos apretando mucho y, sinceramente, me pareció que la curva ya estaba superada y, de repente, él se puso de lado y entonces, intenté esquivarlo en una décima de segundo. Me fui a la izquierda, tuve que salirme de la pista para evitarlo y acabé otra vez el último.

"Así que, en mis dos carreras de este año, Australia y China, he acabado prácticamente último tras la primera vuelta. Pero lo estamos consiguiendo y la carrera fue fantástica a partir de ahí".

El relato de Bearman era un poco exagerado en ese punto. Al final de la primera vuelta estaba en 12.ª posición, con seis coches detrás de él; solo le hicieron falta nueve vueltas para abrirse paso hasta el top 10, tras adelantar a Carlos Sainz, Max Verstappen y Liam Lawson.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Oliver Bearman, Haas F1 Team Foto de: Andy Hone/ LAT Images vía Getty Images

Tras la intervención del coche de seguridad, Bearman completó lo que él describió como «40 vueltas de clasificación» para adelantar sucesivamente a Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Arvid Lindblad, Esteban Ocon y Franco Colapinto en su camino hacia un notable quinto puesto.

"Sí, hice algunos adelantamientos en pista", añadió el británico con naturalidad. "Ya sabes, era más rápido que los RB y más rápido que el Audi en ese momento. Fue una gran actuación y el coche respondía muy bien.

"Luego, ya sabes, tuvimos una gran sincronización con el coche de seguridad. Pero creo que la mala suerte de la primera vuelta quedó compensada por la gran sincronización del coche de seguridad. Prácticamente volví a donde había empezado después de todo eso, ya sabes, estaba justo detrás de Pierre, que es donde estaba a mitad de la primera vuelta antes de todo el lío. Así que, ya sabes, fue genial.

"El ritmo fue realmente bueno después de eso. Pude adelantar al resto de coches y luego, sinceramente, estaba haciendo como 40 vueltas de clasificación, lo cual fue muy divertido".

Los 10 puntos conseguidos por Bearman sitúan a Haas en cuarta posición en el campeonato de constructores, por delante de Red Bull y a solo un punto de McLaren; por su parte, el piloto de 20 años asciende al quinto puesto en la clasificación de pilotos, solo superado por los pilotos de Mercedes y Ferrari.