Alpine logró el domingo en el Circuito Internacional de Shanghái su primer doblete de puntos desde que Pierre Gasly y Esteban Ocon terminaran en el podio bajo la lluvia en el Gran Premio de Brasil de 2024.

A diferencia de aquella jornada en Interlagos, la satisfacción para el equipo de Enstone bien podría ser mayor esta vez —aunque ese resultado le valió un salto en el campeonato de constructores y unos cuantos millones de dólares en premios—, ya que se trató de un logro 100% merecido en base al rendimiento del A526. Incluso podría haber sido un resultado aún más sólido de no haber sido por el momento de la aparición del safety car, que complicó la estrategia pensada por el equipo para Franco Colapinto.

El domingo en el Gran Premio de China fue también la conclusión de un fin de semana en el que Alpine fue competitivo de principio a fin, ya que Gasly clasificó séptimo el viernes para la carrera sprint, algo que repitió el sábado para el gran premio. En esa sesión Colapinto dio un salto tras un inicio complicado y quedó a las puertas de la Q3. Solo había quedado pendiente mejorar el ritmo de carrera tras una sprint sin puntos, pero eso quedó saldado en el gran premio.

Franco Colapinto marca el camino seguido de los Haas y de Pierre Gasly en el GP de China. Photo by: Lars Baron / Getty Images

Por eso, el muchas veces crítico y de lengua filosa Flavio Briatore dio rienda suelta a su satisfacción al repasar lo hecho por Gasly y Colapinto en la segunda ronda de la temporada.

"Salir con nueve puntos y con Pierre y Franco sumando es un gran resultado para el equipo", aseguró.

"Ambos pilotos hicieron un trabajo excelente y obtuvieron una buena recompensa para que el equipo lleve de regreso a Enstone después de un duro doble encabezado para comenzar la temporada".

"Es el primer resultado con ambos autos en los puntos para el equipo esta temporada y demuestra que el equipo puede ser competitivo y luchar regularmente por los puntos".

De todos modos, Briatore no quiere que el equipo se conforme, sabiendo que el campeonato 2026 estará marcado por el desarrollo que hagan los equipos con sus monoplazas en el inicio de la nueva era reglamentaria de la Fórmula 1.

"Sabemos que será una carrera de desarrollo, y el trabajo duro no se detiene aquí. Seguiremos presionando antes de Japón y de las próximas carreras para mantenernos en la dirección correcta", avisó.

Por último, el italiano se permitió enviar un saludo a su joven compatriota Kimi Antonelli tras darle a su país su primera victoria en la Fórmula 1 en casi 20 años, ya que la anterior había sido de Giancarlo Fisichella el 19 de marzo de 2006, justamente con el equipo de Enstone.

"Además, felicitaciones a Kimi [Antonelli] por su primera victoria en la Fórmula Uno. Es la primera victoria de un italiano y de un compatriota desde 'Fisi' con nosotros en 2006".