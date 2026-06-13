La parrilla de salida para el GP de Barcelona de F1 2026
Esta es la parrilla de salida para la carrera del GP de Barcelona 2026 de F1 con la participación de Franco Colapinto y Checo Pérez.
Max Verstappen, Red Bull Racing, Arvid Lindblad, Racing Bulls
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
George Russell y Lewis Hamilton compartirán la primera fila de la parrilla de salida el domingo en el Gran Premio de Barcelona después de que el piloto de Mercedes ganara la pole position por 0s064 sobre el de Ferrari.
La tercera posición quedó en poder de Kimi Antonelli, quien lidera el campeonato con 66 puntos sobre Hamilton y 68 sobre Russell de cara a la séptima ronda de la temporada 2026.
El italiano se alineará en la segunda fila de la parrilla con Lando Norris, de McLaren, mientras que los Red Bull de Max Verstappen e Isack Hadjar compartirán la tercera fila. Oscar Piastri fue séptimo, a solo cuatro décimas del tiempo de la pole.
El top 10 lo completaron Liam Lawson, de Racing Bulls; Nico Hulkenberg, de Audi, y Charles Leclerc, quien no marcó tiempos en la Q3 por un accidente sufrido al inicio de la sesión final de la clasificación.
Franco Colapinto partirá 13° el domingo con Pierre Gasly desde el 14° cajón en una séptima fila toda de Alpine, mientras que Sergio Pérez lo hará desde la 19° posición, un lugar delante de Valtteri Bottas, su compañero en Cadillac.
La parrilla de salida para el GP de Barcelona de F1 2026
|
1
|
George Russell
|
2
|
Lewis Hamilton
|
3
|
Kimi Antonelli
|
4
|
Lando Norris
|
5
|
Max Verstappen
|
6
|
Isack Hadjar
|
7
|
Oscar Piastri
|
8
|
Liam Lawson
|
9
|
Nico Hülkenberg
|
10
|
Charles Leclerc
|
11
|
Arvid Lindblad
|
12
|
Gabriel Bortoleto
|
13
|
Franco Colapinto
|
14
|
Pierre Gasly
|
15
|
Oliver Bearman
|
16
|
|
17
|
Esteban Ocon
|
18
|
Alexander Albon
|
19
|
Sergio Pérez
|
20
|
Valtteri Bottas
|
21
|
Lance Stroll
|
Pitlane
|
Fernando Alonso
¿En qué posición iniciará Franco Colapinto la carrera del GP de Barcelona de F1 2026?
Franco Colapinto iniciará desde la 13° posición para la carrera del domingo en el Gran Premio de Barcelona después de quedar eliminado en la Q2 de la clasificación. el argentino logró un mejor tiempo de 1m16s191.
¿En qué posición iniciará Checo Pérez la carrera del GP de Barcelona de F1 2026?
Sergio Pérez tiene la 19° posición para la carrera del domingo en el Gran Premio de España después de registrar un mejor tiempo personal de 1m17s545 y verse eliminado en la Q1.
Fórmula 1 - GP de Barcelona - Q3
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|13
|
1'14.679
|S
|224.496
|2
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|14
|
+0.064
1'14.743
|0.064
|S
|224.304
|3
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|14
|
+0.319
1'14.998
|0.255
|S
|223.541
|4
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|14
|
+0.322
1'15.001
|0.003
|S
|223.533
|5
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|12
|
+0.342
1'15.021
|0.020
|S
|223.473
|6
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|14
|
+0.398
1'15.077
|0.056
|S
|223.306
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|15
|
+0.411
1'15.090
|0.013
|S
|223.268
|8
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|14
|
+1.863
1'16.542
|1.452
|S
|219.032
|9
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|17
|
+1.978
1'16.657
|0.115
|S
|218.704
|10
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|8
|
|S
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Barcelona - Q2
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
1'15.228
|S
|222.858
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
+0.053
1'15.281
|0.053
|S
|222.701
|3
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
+0.067
1'15.295
|0.014
|S
|222.660
|4
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|9
|
+0.133
1'15.361
|0.066
|S
|222.465
|5
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
+0.190
1'15.418
|0.057
|S
|222.297
|6
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.256
1'15.484
|0.066
|S
|222.102
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|9
|
+0.290
1'15.518
|0.034
|S
|222.002
|8
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|9
|
+0.357
1'15.585
|0.067
|S
|221.805
|9
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.526
1'15.754
|0.169
|S
|221.311
|10
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|12
|
+0.540
1'15.768
|0.014
|S
|221.270
|11
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|8
|
+0.612
1'15.840
|0.072
|S
|221.060
|12
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|9
|
+0.773
1'16.001
|0.161
|S
|220.591
|13
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|12
|
+0.963
1'16.191
|0.190
|S
|220.041
|14
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|12
|
+1.033
1'16.261
|0.070
|S
|219.839
|15
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|15
|
+1.161
1'16.389
|0.128
|S
|219.471
|16
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|15
|
+2.599
1'17.827
|1.438
|S
|215.416
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Barcelona - Q1
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|3
|
1'15.625
|S
|221.688
|2
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|3
|
+0.092
1'15.717
|0.092
|S
|221.419
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|3
|
+0.339
1'15.964
|0.247
|S
|220.699
|4
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|3
|
+0.352
1'15.977
|0.013
|S
|220.661
|5
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|6
|
+0.441
1'16.066
|0.089
|S
|220.403
|6
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|3
|
+0.513
1'16.138
|0.072
|S
|220.194
|7
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|3
|
+0.662
1'16.287
|0.149
|S
|219.764
|8
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|3
|
+0.727
1'16.352
|0.065
|S
|219.577
|9
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|3
|
+0.800
1'16.425
|0.073
|S
|219.368
|10
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|3
|
+0.802
1'16.427
|0.002
|S
|219.362
|11
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|9
|
+0.946
1'16.571
|0.144
|S
|218.949
|12
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+0.965
1'16.590
|0.019
|S
|218.895
|13
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+0.974
1'16.599
|0.009
|S
|218.869
|14
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|3
|
+0.991
1'16.616
|0.017
|S
|218.821
|15
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|3
|
+1.048
1'16.673
|0.057
|S
|218.658
|16
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|9
|
+1.256
1'16.881
|0.208
|S
|218.066
|17
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|9
|
+1.448
1'17.073
|0.192
|S
|217.523
|18
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|9
|
+1.799
1'17.424
|0.351
|S
|216.537
|19
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|6
|
+1.920
1'17.545
|0.121
|S
|216.199
|20
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|9
|
+2.132
1'17.757
|0.212
|S
|215.610
|21
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|8
|
+3.133
1'18.758
|1.001
|S
|212.869
|22
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|8
|
+3.190
1'18.815
|0.057
|S
|212.715
|Ver los resultados completos
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