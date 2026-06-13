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Fórmula 1 GP de Barcelona-Catalunya

La parrilla de salida para el GP de Barcelona de F1 2026

Esta es la parrilla de salida para la carrera del GP de Barcelona 2026 de F1 con la participación de Franco Colapinto y Checo Pérez.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Max Verstappen, Red Bull Racing, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

George Russell y Lewis Hamilton compartirán la primera fila de la parrilla de salida el domingo en el Gran Premio de Barcelona después de que el piloto de Mercedes ganara la pole position por 0s064 sobre el de Ferrari.

La tercera posición quedó en poder de Kimi Antonelli, quien lidera el campeonato con 66 puntos sobre Hamilton y 68 sobre Russell de cara a la séptima ronda de la temporada 2026.

El italiano se alineará en la segunda fila de la parrilla con Lando Norris, de McLaren, mientras que los Red Bull de Max Verstappen e Isack Hadjar compartirán la tercera fila. Oscar Piastri fue séptimo, a solo cuatro décimas del tiempo de la pole.

El top 10 lo completaron Liam Lawson, de Racing Bulls; Nico Hulkenberg, de Audi, y Charles Leclerc, quien no marcó tiempos en la Q3 por un accidente sufrido al inicio de la sesión final de la clasificación.

Franco Colapinto partirá 13° el domingo con Pierre Gasly desde el 14° cajón en una séptima fila toda de Alpine, mientras que Sergio Pérez lo hará desde la 19° posición, un lugar delante de Valtteri Bottas, su compañero en Cadillac.

También lee:

La parrilla de salida para el GP de Barcelona de F1 2026

1

 George Russell
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 Lewis Hamilton
(Ferrari)

3

 Kimi Antonelli
(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 Lando Norris
(McLaren)

5

 Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

 Isack Hadjar
(Red Bull)

7

 Oscar Piastri
(McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 Liam Lawson
(Racing Bulls)

9

 Nico Hülkenberg
(Audi)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

 Charles Leclerc
(Ferrari)

11

 Arvid Lindblad
(Racing Bulls)

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 Gabriel Bortoleto
(Audi)

13

 Franco Colapinto
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

 Pierre Gasly
(Alpine)

15

 Oliver Bearman
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 Carlos Sainz
(Williams)

17

 Esteban Ocon
(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

 Alexander Albon
(Williams)

19

 Sergio Pérez
(Cadillac)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 Valtteri Bottas
(Cadillac)

21

 Lance Stroll
(Aston Martin)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pitlane

 

 

 


 

 Fernando Alonso
(Aston Martin)

¿En qué posición iniciará Franco Colapinto la carrera del GP de Barcelona de F1 2026?

Franco Colapinto iniciará desde la 13° posición para la carrera del domingo en el Gran Premio de Barcelona después de quedar eliminado en la Q2 de la clasificación. el argentino logró un mejor tiempo de 1m16s191.

¿En qué posición iniciará Checo Pérez la carrera del GP de Barcelona de F1 2026?

Sergio Pérez tiene la 19° posición para la carrera del domingo en el Gran Premio de España después de registrar un mejor tiempo personal de 1m17s545 y verse eliminado en la Q1.

Fórmula 1 - GP de Barcelona - Q3

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 13

1'14.679

S 224.496
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 14

+0.064

1'14.743

0.064 S 224.304
3 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 14

+0.319

1'14.998

0.255 S 223.541
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 14

+0.322

1'15.001

0.003 S 223.533
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 12

+0.342

1'15.021

0.020 S 223.473
6 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 14

+0.398

1'15.077

0.056 S 223.306
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 15

+0.411

1'15.090

0.013 S 223.268
8 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 14

+1.863

1'16.542

1.452 S 219.032
9 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 17

+1.978

1'16.657

0.115 S 218.704
10 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 8

S
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Barcelona - Q2

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

1'15.228

S 222.858
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.053

1'15.281

0.053 S 222.701
3 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 6

+0.067

1'15.295

0.014 S 222.660
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 9

+0.133

1'15.361

0.066 S 222.465
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 6

+0.190

1'15.418

0.057 S 222.297
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 6

+0.256

1'15.484

0.066 S 222.102
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 9

+0.290

1'15.518

0.034 S 222.002
8 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 9

+0.357

1'15.585

0.067 S 221.805
9 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 6

+0.526

1'15.754

0.169 S 221.311
10 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 12

+0.540

1'15.768

0.014 S 221.270
11 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 8

+0.612

1'15.840

0.072 S 221.060
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 9

+0.773

1'16.001

0.161 S 220.591
13 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 12

+0.963

1'16.191

0.190 S 220.041
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 12

+1.033

1'16.261

0.070 S 219.839
15 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 15

+1.161

1'16.389

0.128 S 219.471
16 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 15

+2.599

1'17.827

1.438 S 215.416
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Barcelona - Q1

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 3

1'15.625

S 221.688
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 3

+0.092

1'15.717

0.092 S 221.419
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 3

+0.339

1'15.964

0.247 S 220.699
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 3

+0.352

1'15.977

0.013 S 220.661
5 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 6

+0.441

1'16.066

0.089 S 220.403
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 3

+0.513

1'16.138

0.072 S 220.194
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 3

+0.662

1'16.287

0.149 S 219.764
8 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 3

+0.727

1'16.352

0.065 S 219.577
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 3

+0.800

1'16.425

0.073 S 219.368
10 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 3

+0.802

1'16.427

0.002 S 219.362
11 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 9

+0.946

1'16.571

0.144 S 218.949
12 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 6

+0.965

1'16.590

0.019 S 218.895
13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 6

+0.974

1'16.599

0.009 S 218.869
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 3

+0.991

1'16.616

0.017 S 218.821
15 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 3

+1.048

1'16.673

0.057 S 218.658
16 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 9

+1.256

1'16.881

0.208 S 218.066
17 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 9

+1.448

1'17.073

0.192 S 217.523
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 9

+1.799

1'17.424

0.351 S 216.537
19 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 6

+1.920

1'17.545

0.121 S 216.199
20 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 9

+2.132

1'17.757

0.212 S 215.610
21 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 8

+3.133

1'18.758

1.001 S 212.869
22 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 8

+3.190

1'18.815

0.057 S 212.715
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