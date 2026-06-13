Russell le gana la pole a Hamilton por milésimas en Barcelona; Colapinto es 13° y Checo Pérez, 19°

George Russell se llevó la pole position para el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 después de superar a Lewis Hamilton en una apretadísima sesión.

El piloto de Mercedes terminó con un mejor tiempo de 1m14s649 para dejar detrás al de Ferrari por 64 milésimas. El resultado marcó la tercera pole de Russell en la temporada y la primera vez en que Hamilton clasifica en la primera fila desde que llegó a Ferrari.

En contraste al resultado de Hamilton, la Q3 fue detenida con bandera roja cuando restaban 8m30s para el final debido a un accidente de Charles Leclerc en la curva 4. El piloto monegasco perdió el control de su Ferrari y golpeó con fuerza las defensas, lo que obligó a detener la sesión.

Justo antes del choque de Leclerc, Oscar Piastri había logrado cerrar una vuelta de 1m15s176, seguido por Max Verstappen a 0s152, pero la mayoría de los pilotos perdió ese primer intento.

La bandera verde regresó 12 minutos más tarde y Russell marcó un registro de 1m15s145 con el que superó a Piastri por 31 milésimas, mientras que Kimi Antonelli se ubicó cuarto, a 0s269 de su compañero.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Con tres minutos para el final, los pilotos regresaron a la pista para su último intento de la clasificación y Antonelli llevó la referencia a 1m14s998, pero Russell volvió a colocarse primero al girar en 1m14s679.

Parecía que la primera fila sería completamente de Mercedes, pero Hamilton apareció con una vuelta de 1m14s743 en los instantes finales para colocarse segundo, a tan solo 64 milésimas de lo hecho por Russell.

Lando Norris finalizó cuarto, a tres décimas de la cima y con una ventaja de 0s020 sobre Max Verstappen, mientras que Isack Hadjar y Oscar Piastri se ubicaron detrás, completando el top 7 a solamente 0s411 del tiempo de la pole.

Liam Lawson fue noveno para Racing Bulls, por delante del Audi de Nico Hulkenberg, mientras que Leclerc quedó décimo, sin registrar tiempos en la Q3 tras su accidente.

Arvid Lindblad, con el segundo Racing Bulls, se quedó a 72 milésimas de entrar en la Q3 y el domingo arrancará 11°, seguido por el otro Audi, el de Gabriel Bortoleto, en la sexta fila.

En un fin de semana difícil para Alpine, Franco Colapinto le ganó la batalla interna a Pierre Gasly al obtener la 13° posición con un tiempo de 1m16s191, con el que superó al francés por apenas 70 milésimas.

Esteban Ocon arrancará desde la 17° posición, por delante del Williams de Alex Albon, luego de que ambos quedaran eliminados en la Q1.

Sergio Pérez quedó cerca de avanzar a la siguiente fase en su primera vuelta rápida, pero finalmente fue 19° con un mejor tiempo de 1m17s545, que lo dejó a seis décimas de Carlos Sainz, el último en obtener un boleto a la Q2.

Valtteri Bottas se ubicó 20°, seguido por los dos Aston Martin de Lance Stroll y Fernando Alonso, quienes quedaron a un segundo del registro del finlandés.