El Gran Premio de Austria marca el inicio de una etapa crítica para el calendario de la Fórmula 1, que realizará cuatro carreras en cinco semanas, lo que significa uno de los lapsos más cargados antes de las vacaciones de verano.

Franco Colapinto buscará seguir sumando puntos de forma constante con Alpine, mientras que Cadillac traerá otro paquete de evoluciones con los cuales esperan Sergio Pérez siga cerrando la brecha con el grupo medio de la parrilla.

También lee: Fórmula 1 Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Austria de F1

¿Cuál es el clima que se espera en el GP de Austria de la F1 2026?

El organismo rector de la Fórmula 1, la FIA, declaró oficialmente una alerta por peligro de calor para el Gran Premio de Austria debido a temperaturas récord que superarán los 31°C en el Red Bull Ring. De acuerdo con el reglamento, las previsiones de hasta 33°C para la carrera del domingo activaron medidas especiales de refrigeración. Los pilotos tendrán la opción de utilizar un chaleco refrigerante durante el fin de semana o, en su defecto, añadir un lastre de 0.5 kg a sus monoplazas para equilibrar el peso de los coches en Spielberg.

Horarios del GP de Austria de F1 2026: prácticas, clasificación y carrera

Práctica 1 (FP1)

México: Viernes 26 de junio de 2026 - 5:30h

Costa Rica/Belice/El Salvador: Viernes 26 de junio de 2026- 5:30h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Viernes 26 de junio de 2026 - 6:30h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Viernes 26 de junio de 2026 - 7:30h

Argentina: Viernes 26 de junio de 2026 - 8:30h

Uruguay/Paraguay: Viernes 26 de junio de 2026 - 8:30h

Práctica 2 (FP2)

México: Viernes 26 de junio de 2026 - 9:00h

Costa Rica/Belice/El Salvador: Viernes 26 de junio de 2026 -9:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Viernes 26 de junio de 2026- 10:00h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Viernes 26 de junio de 2026- 11:00h

Argentina: Viernes 26 de junio de 2026- 12:00h

Uruguay/Paraguay: Viernes 26 de junio de 2026- 12:00h

¿Cómo ver el GP de Austria de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.

México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.

Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.

Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

Watch: Una vuelta al Red Bull Ring con Isack Hadjar