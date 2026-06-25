La FIA declara peligro por calor para el Gran Premio de Austria de F1

El organismo rector de la Formula 1, la FIA, ha declarado un peligro por calor para el GP de Austria de este fin de semana, alentando a los pilotos a usar chalecos refrigerantes o a añadir lastre a sus coches de F1, tal como indica el reglamento en estos casos.

Europa continental está siendo azotada por la primera gran ola de calor del verano, con Austria entre varios países que han batido récords de temperatura para el mes de junio.

Con temperaturas en el Red Bull Ring de Spielberg que se espera que ronden los treinta grados este fin de semana, las previsiones han activado el protocolo de peligro por calor de la FIA, que establece procedimientos adicionales de refrigeración para los pilotos.

"De conformidad con el Artículo B1.5.10 del Reglamento de F1 de la FIA, tras haber recibido una previsión del servicio meteorológico oficial que predice que el índice de calor será superior a 31,0°C en algún momento durante la carrera de esta competición, se declara un peligro por calor", declaró la FIA.

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Según el servicio meteorológico de la FIA, se espera que las temperaturas superen el umbral de 31C tanto el sábado como el domingo. Durante los Entrenamientos Libres 3 y la clasificación, las previsiones predicen temperaturas de 32C, con 33C esperados para el inicio de la carrera a las 15:00 hora local del domingo por la tarde.

Ahora se dará a los pilotos la opción de usar un chaleco refrigerante o llevar los 0,5 kg correspondientes de lastre añadidos a sus coches.

La FIA llevaba tiempo planeando hacer obligatorio el uso de chalecos refrigerantes, pero tras la resistencia de los pilotos por su comodidad y eficacia, el dispositivo sigue siendo opcional.

Lee también: Fórmula 1 Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Austria de F1