Aston Martin: "Aún no podemos ver la luz al final del túnel"

Los problemas de Aston Martin en la Fórmula 1 no tienen fin a la vista después de que la escudería cayera hasta el fondo de la parrilla en 2026, advirtió el embajador del equipo Pedro de la Rosa.

El paso de la F1 a la nueva normativa resultó desastroso para el equipo, ya que cambió de motores cliente de Mercedes a una asociación oficial con Honda, pero el AMR26 estuvo lastrado al principio por una falta de rendimiento y fiabilidad.

El principal problema era que el motor generaba vibraciones que dañaban las baterías y entumecían las extremidades de los pilotos, aunque ha habido avances en este aspecto. Sin embargo, Aston no ha estado introduciendo prácticamente ninguna mejora, a diferencia de todos sus rivales, debido a la actualmente casi insalvable diferencia con la zona media.

La fiabilidad puede haber mejorado, pero el AMR26 siguió siendo en consecuencia el coche más lento en las tres sesiones de prácticas del Gran Premio de Mónaco.

Preguntado, en la rueda de prensa de la FIA del viernes, si Aston empezaba ya a ver una luz al final del túnel, de la Rosa respondió: “Definitivamente, todavía no. Estamos donde estamos. Es un comienzo difícil, especialmente porque estamos en una posición en la que no esperábamos estar.

“Lo que tenemos ahora mismo es un coche muy difícil, unos pilotos que están haciendo todo lo posible, y están haciendo un trabajo absolutamente increíble para conducir el coche lo más rápido que pueden de una manera fiable y segura. Pero es difícil. Preferiría posponer esto [responder preguntas] hasta que veamos la luz, cuando las mejoras reales estén en pista y podamos basarnos en hechos. Mis palabras, hemos estado hablando tanto sobre lo que puede ser y la luz al final del túnel que a veces es un poco simplemente repetirnos demasiado.

Pedro de la Rosa, Aston Martin F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“Es difícil para todos. Quiero decir, especialmente para los pilotos, porque tienen que conducir el coche, tienen que enfrentarse al coche, tienen que enfrentarse a los medios, tienen que explicar en cada carrera lo que está pasando, preguntas muy similares a problemas ya conocidos. Y sabemos que en las próximas pocas carreras no tendremos mejoras. Sin embargo, podemos ver que las mejoras vienen, pero están lejos.

“Así que la motivación está ahí, pero definitivamente es… Han sido extremadamente comprensivos, han estado trabajando extremadamente duro en el simulador, han estado trabajando extremadamente duro en el equipo, en el equipo de carreras, en la fábrica, dedicando tiempo. Pero es difícil, porque cuando no estás donde esperabas estar, o no estás donde quieres estar, siempre es más complicado.”

El viernes de Aston Martin se complicó además por un accidente de Alonso, uno menor, aunque sintomático de las dificultades del equipo con la manejabilidad, ya que el veterano español se quejó de “reducciones aleatorias”.

Pero de la Rosa dice que otros problemas han ido mejorando, concretamente las mencionadas vibraciones —“ya se fueron”— y un reciente problema con el asiento de Alonso… aunque apareció uno similar en el otro coche.

“Fernando no dijo nada por radio después de la FP1 sobre su asiento, lo cual también es positivo, lo que significa que todo el trabajo que se hizo el martes en este circuito, intentando adaptar su asiento del ’25 a este coche del ’26, ha funcionado. Sin embargo, Lance se quejaba de problemas con el asiento, así que todavía tenemos que solucionar algunos otros problemas, pero va en la dirección correcta.”

Y, a más largo plazo, hay motivos para el optimismo. “Realmente están ocurriendo muchas cosas entre bastidores en la fábrica que nos hacen creer que las mejoras, todos los cambios significativos que introduciremos en torno al verano, darán resultado.” Pero ese final del túnel, evidentemente, sigue estando muy lejos.