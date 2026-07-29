Aston Martin debuta el motor Honda con el ADUO en la jornada de pruebas de Budapest

El Aston Martin se quedó en el Hungaroring, pero, mientras Franco Colapinto, con el Alpine A526, y Gabriel Bortoleto, con el Audi R26, completaban la segunda jornada de pruebas de Pirelli para definir los neumáticos de 2027, el equipo de Silverstone se desmarcó del trabajo realizado el día anterior y dedicó su segunda jornada de rodaje de la temporada.

Hay que decir que la función de la sesión de pruebas de 200 kilómetros concedida para grabaciones comerciales está perdiendo un poco su finalidad original, ya que los equipos aprovechan esta oportunidad para evaluar en pista las novedades técnicas que llevarán al siguiente Gran Premio.

Jak Crawford en acción en el Hungaroring con el AMR26 spec B y el nuevo motor Honda Foto de: Aston Martin

Ferrari ya lo hizo en la jornada de rodaje de Monza del 22 de abril, cuando puso a punto el paquete aerodinámico que luego debutó en el GP de Miami, y Aston Martin no ha dejado de repetirlo hoy en el circuito húngaro.

La ocasión era demasiado tentadora, ya que en el GP de Hungría del pasado fin de semana hizo su primera aparición el AMR26 spec B, con todas las novedades que Adrian Newey ha introducido tanto en el chasis como en la aerodinámica del «verdón». El salto de calidad fue inmediato, hasta tal punto que Fernando Alonso logró superar la barrera de la Q2 en la clasificación y, en carrera, terminó 14.º, justo detrás de su compañero de equipo Lance Stroll.

Por detrás de los AMR26 Spec B quedaron un Alpine, los Haas, los Williams y los Cadillac, que siguen lidiando con graves problemas de fiabilidad. Pero el evento más esperado fue sin duda la jornada de rodaje del miércoles, ya que en el «verdón» se montó la nueva unidad de potencia de Honda, que cuenta con las dos fichas de desarrollo concedidas por la ADUO.

Shintaro Orihara, ingeniero jefe del programa de F1 de Honda Racing Corporation Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

El hecho de que la prueba se centrara más en el análisis del motor Honda RA626H que en la necesidad de realizar grabaciones se debe a que la prueba funcional se encomendó al tercer piloto, el estadounidense Jak Crawford; de lo contrario, se habría recurrido a los dos pilotos titulares.

Los técnicos japoneses, junto con el equipo de Aston Martin, al disponer de los datos del GP, pudieron realizar importantes comparaciones con el AMR26 que compitió durante el fin de semana, sin tener en cuenta que en las jornadas de rodaje solo se pueden utilizar neumáticos de demostración. Y las primeras indicaciones parecen haber sido positivas, ya que las malditas vibraciones que habían afectado al inicio de la temporada parecen haberse «eliminado», por lo que, tras un intenso trabajo en los distintos componentes autorizados por la FIA, se deberían ver en Zandvoort unos cuarenta caballos, mientras que la potencia utilizada en el circuito húngaro podría haber sido inferior.

No es, desde luego, lo necesario para plantar cara a Mercedes y Red Bull Ford, pero sí un avance considerable que debería llevar a Alonso y Stroll a luchar por los puntos de forma bastante estable. El nuevo motor había superado las pruebas en el banco de pruebas de Sakura y será interesante descubrir cuál será el umbral de rendimiento aprovechable en Zandvoort, donde el nuevo paquete completo hará su primera aparición en un Gran Premio.