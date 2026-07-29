Aston Martin debuta el motor Honda con el ADUO en la jornada de pruebas de Budapest
El tercer piloto, Jak Crawford, se encargó de recorrer los 200 km con neumáticos de demostración. Por primera vez se montó el nuevo motor japonés, equipado con las actualizaciones autorizadas por la FIA.
El Aston Martin se quedó en el Hungaroring, pero, mientras Franco Colapinto, con el Alpine A526, y Gabriel Bortoleto, con el Audi R26, completaban la segunda jornada de pruebas de Pirelli para definir los neumáticos de 2027, el equipo de Silverstone se desmarcó del trabajo realizado el día anterior y dedicó su segunda jornada de rodaje de la temporada.
Hay que decir que la función de la sesión de pruebas de 200 kilómetros concedida para grabaciones comerciales está perdiendo un poco su finalidad original, ya que los equipos aprovechan esta oportunidad para evaluar en pista las novedades técnicas que llevarán al siguiente Gran Premio.
Jak Crawford en acción en el Hungaroring con el AMR26 spec B y el nuevo motor Honda
Foto de: Aston Martin
Ferrari ya lo hizo en la jornada de rodaje de Monza del 22 de abril, cuando puso a punto el paquete aerodinámico que luego debutó en el GP de Miami, y Aston Martin no ha dejado de repetirlo hoy en el circuito húngaro.
La ocasión era demasiado tentadora, ya que en el GP de Hungría del pasado fin de semana hizo su primera aparición el AMR26 spec B, con todas las novedades que Adrian Newey ha introducido tanto en el chasis como en la aerodinámica del «verdón». El salto de calidad fue inmediato, hasta tal punto que Fernando Alonso logró superar la barrera de la Q2 en la clasificación y, en carrera, terminó 14.º, justo detrás de su compañero de equipo Lance Stroll.
Por detrás de los AMR26 Spec B quedaron un Alpine, los Haas, los Williams y los Cadillac, que siguen lidiando con graves problemas de fiabilidad. Pero el evento más esperado fue sin duda la jornada de rodaje del miércoles, ya que en el «verdón» se montó la nueva unidad de potencia de Honda, que cuenta con las dos fichas de desarrollo concedidas por la ADUO.
Shintaro Orihara, ingeniero jefe del programa de F1 de Honda Racing Corporation
Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images
El hecho de que la prueba se centrara más en el análisis del motor Honda RA626H que en la necesidad de realizar grabaciones se debe a que la prueba funcional se encomendó al tercer piloto, el estadounidense Jak Crawford; de lo contrario, se habría recurrido a los dos pilotos titulares.
Los técnicos japoneses, junto con el equipo de Aston Martin, al disponer de los datos del GP, pudieron realizar importantes comparaciones con el AMR26 que compitió durante el fin de semana, sin tener en cuenta que en las jornadas de rodaje solo se pueden utilizar neumáticos de demostración. Y las primeras indicaciones parecen haber sido positivas, ya que las malditas vibraciones que habían afectado al inicio de la temporada parecen haberse «eliminado», por lo que, tras un intenso trabajo en los distintos componentes autorizados por la FIA, se deberían ver en Zandvoort unos cuarenta caballos, mientras que la potencia utilizada en el circuito húngaro podría haber sido inferior.
No es, desde luego, lo necesario para plantar cara a Mercedes y Red Bull Ford, pero sí un avance considerable que debería llevar a Alonso y Stroll a luchar por los puntos de forma bastante estable. El nuevo motor había superado las pruebas en el banco de pruebas de Sakura y será interesante descubrir cuál será el umbral de rendimiento aprovechable en Zandvoort, donde el nuevo paquete completo hará su primera aparición en un Gran Premio.
Share Or Save This Story
Prueba Pirelli: Ferrari, Aston Martin y Cadillac completan más de 1,500 km en el primer día
Crawford lidera el test final de la F1 2025 en Abu Dhabi y Pato O'Ward es 7°
Aston Martin nombra a Jak Crawford como piloto reserva de F1 para 2026
Hinchcliffe lanza su apuesta: Aston Martin puede dejar el fondo y puntuar con regularidad
Stroll revive la fe en Aston Martin: “La mejora más alentadora de la historia”
Montoya enciende la ilusión: Aston Martin puede adelantar a sus rivales antes de Madrid
Últimas noticias
Aston Martin debuta el motor Honda con el ADUO en la jornada de pruebas de Budapest
¿Qué papel desempeña realmente el piloto en el desarrollo de una moto?
Ferrari continúan las pruebas en banco para confirmar la fiabilidad del motor ADUO2
Colapinto y Bortoleto concluyen las pruebas con los neumáticos Pirelli 2027 en Budapest
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments