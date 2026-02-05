Las claves del Aston Martin de Adrian Newey para la F1 2026

El primer monoplaza completo de Aston Martin salido íntegramente de las manos de Adrian Newey ha sido, sin duda, uno de los grandes temas de conversación en la Fórmula 1 después de que se revelara la semana pasada en Barcelona para las pruebas. Bernie Collins, analista de Sky Sports F1 y exestratega del equipo de Silverstone, quedó impresionada por lo que vio y ofreció su análisis.

"Qué trabajo tan gigantesco sacar ese coche a pista", dijo, en referencia a la hasta ahora exitosa adopción de la unidad de potencia Honda por parte del equipo. "Motor nuevo, caja de cambios nueva, y ya hemos hablado esta semana de que Aston Martin no había hecho su propia caja de cambios en muchísimos años. Han logrado unirlo todo".

El Aston Martin fue uno de varios equipos que optaron por un diseño con amplias zonas sin pintar.

"No pintarlo es una buena manera de ocultar los aspectos del coche", explicó Bernie. "En imágenes en movimiento es muy difícil ver cualquiera de los detalles que hay ahí".

Si bien los pilotos del equipo se ubicaron hacia el fondo del orden, con el bicampeón Fernando Alonso terminando 17° en la tabla de tiempos y Lance Stroll en el último lugar, siguen vigentes las habituales advertencias propias de los tests, con el equipo posiblemente utilizando configuraciones más conservadoras en el motor o la caja de cambios a lo largo de la semana.

"Cuando miramos un auto solemos centrarnos mucho en la superficie superior", dijo, dirigiendo su atención a los trucos aerodinámicos diseñados por Newey y su equipo. "Pero en realidad es la superficie inferior del auto la que tiene que generar gran parte de la carga aerodinámica.

"Y lo que están haciendo con este morro", añadió, señalando la parte frontal del coche, claramente diferente al resto de la parrilla. "La parte superior obviamente corta el aire, por decirlo de alguna manera, pero ese perfil inferior achaflanado es el que controla cómo se separa el aire o cualquier pérdida de flujo que se produzca desde el alerón delantero.

"Quieres llevar el aire hacia la parte trasera del coche con la menor perturbación posible. Quieres poder usar ese aire para generar más carga aerodinámica más atrás en el coche. Y este perfil tan afilado inicialmente en el alerón delantero —y luego, obviamente, se vuelve mucho más agresivo— sirve para intentar mantener ese aire en contacto con la parte inferior del auto el mayor tiempo posible".

Que la suspensión sea una parte clave del conjunto aerodinámico también es un sello distintivo de Newey.

"Adrian Newey, el aerodinamicista puro, está empujando por carga aerodinámica", dijo. "Está colocando la suspensión de una manera que genera carga aerodinámica o reduce la resistencia, uno de esos dos es su objetivo principal, y quizá no está tan enfocado en el rendimiento en curva desde el punto de vista mecánico. Y está forzando a la suspensión mecánica a ir a un lugar al que otros diseñadores quizá no estarían dispuestos a ir".

Fernando Alonso, Aston Martin Photo by: Aston Martin Racing

Por último, Collins dirigió su atención al suelo, la parte del auto que definió el anterior reglamento de efecto suelo pero que será igualmente importante esta temporada, y a la toma de aire.

"El suelo en estos coches también será el que genere la mayor parte de la carga aerodinámica", continuó. "Ya se puede empezar a ver el rake que está regresando a estos coches. Se puede ver la parte trasera claramente más alta que la delantera, que es de lo que hablamos cuando hablamos de rake en el coche, con el morro un poco hacia abajo. Es muy bueno ver eso aquí.

"Pero todas esas pequeñas aletas que se han producido alrededor del alerón delantero o alrededor de esa toma de aire, están ahí a propósito. Todas tienen una función para canalizar el aire hacia la parte trasera, hacia el difusor, intentando llevarlo al alerón trasero, intentando llevarlo al suelo del auto.

"La toma de aire en este coche es muy diferente a algunas de las que hemos visto: es mucho, mucho más grande. Y esa es una de las ventajas de tener tu propio fabricante de motores y tu propia caja de cambios: puedes controlar ese tipo de entradas de aire como quieras dentro del diseño general".

El monoplaza de Newey sin duda se ha llevado los titulares, pero ¿rendirá tan bien como luce cuando llegue la carrera de Melbourne que abre la temporada? Tras una inversión sustancial de Lawrence Stroll, eso es lo que estará esperando.