Antonelli, impresionado por Ferrari en Monza: "han dado un paso adelante"

Con el casco tricolor en la cabeza, animado por los vítores de la multitud y de sus compatriotas, y como líder del Mundial de Fórmula 1: Andrea Kimi Antonelli ha completado hoy su primera jornada en la pista del Autódromo de Monza, sede del Gran Premio de Italia, y lo ha hecho en una situación que, como mínimo, puede calificarse de ideal.

Es cierto que este fin de semana tendrá que esforzarse aún más, ya que el domingo saldrá desde la última posición, consecuencia del cambio de unidad de potencia que le acarreará una dura penalización. Pero Monza es uno de los mejores circuitos para remontar, al menos si tienes entre manos un Mercedes W17 y ya has demostrado a lo largo de todo el año que sabes exactamente cómo aprovechar todo su potencial.

Hoy, el piloto de Bolonia no ha buscado el mejor tiempo, ni una especie de perfección en la vuelta rápida para aspirar a la pole mañana. Más bien ha trabajado duro con los neumáticos duros y medios para preparar el ritmo de carrera del domingo, que deberá permitirle remontar lo suficiente como para limitar los daños frente a sus rivales directos por el título mundial.

"Es fantástico estar aquí y el apoyo que he recibido ha sido increíble. Hoy ha sido un día diferente a los viernes habituales, porque me he centrado principalmente en las tandas largas. Ha sido un poco extraño, no voy a mentir. Pero ha sido un buen día, hemos recopilado muchos datos y ahora estoy deseando volver a la pista".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Durante las sesiones de simulación de carrera, Antonelli no solo ha podido recopilar datos para el domingo, sino también comprender cómo y dónde aprovechan la energía los monoplazas rivales. Un aspecto importante, sobre todo para quien tenga en mente remontar posiciones.

"Monza es un circuito en el que se pueden hacer muchas cosas diferentes. En las tandas largas de hoy he observado qué hacían los coches que tenía delante, cómo utilizaban el despliegue de energía, dónde la empleaban y qué hacían de forma diferente a lo que hacíamos nosotros, y ha sido interesante. Por eso hemos recopilado tantos datos".

Por último, Antonelli se mostró sorprendido por la mejora que ha logrado Ferrari en el motor. El Cavallino Rampante estrenó en Monza el motor dotado de actualizaciones (se habla de mejoras en la combustión) derivadas de las concesiones ADUO 2. Estas, según el líder del Mundial, habrían prácticamente eliminado la diferencia de motor entre Mercedes y las "Rosse".

"Sin duda, Ferrari ha dado un gran paso adelante con el nuevo motor que han traído aquí. Ahora su velocidad es muy similar a la nuestra y sabemos lo rápidos que son en las curvas. Mañana habrá una reñida lucha por la pole".