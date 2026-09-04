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Fórmula 1 GP de Italia

A qué hora y cómo ver la práctica 3 y clasificación del GP de Italia de F1 2026 en Monza

La sesión de clasificación en el Templo de la velocidad podría traer sorpresas y aquí te decimos cómo seguir la sesión

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Publicado:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

El primer día de competencia del Gran Premio de Italia dejó el orden un poco como estaba esperado, con Mercedes demostrando potencial y los Ferrari y McLaren como los perseguidores del equipo líder del campeonato de mundo de constructores.

Las altas temperaturas exhibieron una de las debilidades del equipo italiano que, no pudo explotar el potencial de la goma blanda, esto mientras la firma alemana logró constancia tanto con el compuesto rojo como también con el compuesto duro, con el neumático medio los de Maranello parecen tener un poco más de oportunidad.

En el caso de McLaren, Lando Norris continúa como el referente ante un Oscar Piastri que, tras un año sin ganar, trata de retomar el ritmo pero aún está por detrás del actual campeón del mundo.

La jornada del viernes dejó sensaciones positivas para Alpine, especialmente para Franco Colapinto. El argentino contó con las actualizaciones que no tuvo en Zandvoort y en la segunda sesión logró meterse dentro del top 10.

Sergio Pérez, ausente en la FP1 al cederle su coche a Colton Herta, sobrepasó a Valtteri Bottas.

Horarios del GP de Italia de F1 2026:

 

Práctica 3 - Sábado 5 de septiembre de 2026

  • México: 04:30h

  • Costa Rica / Belice / El Salvador: 04:30h

  • Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 05:30h

  • Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 06:30h

  • Argentina: 07:30h

  • Uruguay / Paraguay: 07:30h

Clasificación - Sábado 5 de septiembre de 2026

  • México: 08:00h

  • Costa Rica / Belice / El Salvador: 08:00h

  • Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 09:00h

  • Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 10:00h

  • Argentina: 11:00h

  • Uruguay / Paraguay: 11:00h

Cómo ver el GP de Italia de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio. 

  • México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión. 
  • Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina*.
  • Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN. 

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

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