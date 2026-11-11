Fórmula 1 GP de Sao Paulo
Andrea Stella quiere que McLaren haga las paces "por fin" con Las Vegas
El jefe de equipo de McLaren dice que Las Vegas probablemente ha sido la carrera más difícil del equipo, pero viaja allí con cierto optimismo tras la victoria de Lando Norris en Brasil
Alex Harrington
Publicado: 11 nov 2026, 16:43
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Andrea Stella dice que McLaren aspira a hacer finalmente las "paces" con la que históricamente ha sido una carrera difícil para el equipo en Las Vegas.
El Gran Premio de São Paulo fue un fin de semana exitoso para McLaren, con Lando Norris mostrando un nivel de rendimiento dominante con su tercera victoria de la temporada, y su compañero de equipo Oscar Piastri mostrando un fuerte repunte de ritmo.
Las Vegas suele ser una bestia muy distinta para los equipos, con un circuito que presume de las bajas temperaturas de una noche avanzada en Nevada. Pero McLaren disfrutó del fin de semana frío y húmedo que ofreció Brasil, con el MCL40 capaz de controlar las temperaturas de sus neumáticos.
El jefe de equipo Andrea Stella cree que el regreso del equipo a Estados Unidos podría deparar una buena cosecha de puntos.
"Es un trazado de circuito muy diferente, Vegas. Largas rectas", dijo. "Lo hemos visto en Monza, lo hemos visto en Bakú, que cuando el requisito es desarrollar velocidad punta, no necesariamente McLaren es el mejor coche.
"Sabemos que esto también está relacionado de alguna manera con nuestras relaciones de cambio, que no son ideales cuando necesitas superar cierto nivel de velocidad punta. Pero, dicho eso, creo que afrontamos Vegas con cierto optimismo porque el coche es más rápido ahora".
El ritmo ha llegado gracias a varias mejoras desde el verano, incluido un nuevo alerón delantero en Brasil que McLaren diseñó para hacer que el coche McLaren logra un coche más predecible en Brasil con su alerón delantero de especificación 2027. Stella confirmó que llegarían más piezas nuevas a Las Vegas.
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"Estas mejoras se complementarán con algunas piezas más que llegan en Vegas, y forman la base de lo que será el coche del próximo año", dijo.
El año pasado, Norris y Piastri terminaron segundo y cuarto en Vegas, solo para que ambos coches fueran descalificados por desgaste excesivo en los patines bajo el fondo plano.
"Queremos ir allí y lograr un buen resultado porque probablemente ha sido, de todas las carreras del calendario, la que más nos ha costado", dijo. "E incluso el año pasado, cuando hicimos una buena carrera, nos complicamos la vida con el problema que tuvimos con el desgaste de los patines.
"Así que tenemos ganas de Vegas, de lograr un buen resultado allí y finalmente estar en paz con este escenario".
McLaren es cuarto en la clasificación de constructores, a 17 puntos de Red Bull con solo tres carreras por disputarse. El equipo de color papaya está bajo presión para sumar muchos puntos bajo las luces de neón de The Strip y terminar tercero tras lo que ha sido una temporada larga.
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