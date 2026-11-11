Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Lo que reveló el GP de Brasil sobre la capacidad de la F1 para afrontar la lluvia

Las condiciones mixtas el día de la carrera, después de una clasificación afectada por la lluvia, fueron la primera oportunidad para afrontar los temores sobre cómo se comportarían los nuevos coches en mojado

Stuart Codling

Publicado: 11 nov 2026, 10:05

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

La cuestión de qué podría ocurrir en una carrera bajo lluvia ha inquietado a los actores de la Fórmula 1 desde antes del inicio de la temporada. También provocó algunos comentarios innecesariamente histéricos durante el año, con su punto máximo en la previa del Gran Premio de Brasil del pasado fin de semana en Interlagos, donde la lluvia para la clasificación y la carrera era prácticamente una certeza por primera vez esta temporada.

Aunque el Gran Premio de Bahréin en Malasia fue interrumpido por la lluvia y por el descubrimiento de un fallo de software, para cuando la carrera se puso en marcha la pista se estaba secando rápidamente. Ese no fue el caso en Brasil.

La clasificación en Interlagos fue detenida con bandera roja durante 80 minutos después de que un aguacero coincidiera con el inicio de la sesión, y muchos medios se quedaron con una picante cita de George Russell tras lo ocurrido.

"Me encanta manejar bajo la lluvia aquí, pero, en algún momento, si eso hubiera sido una carrera, no había manera de que debiéramos estar manejando en esas condiciones porque las posibilidades de ver un incidente realmente, realmente horrible son muy, muy altas", dijo.

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Material perfecto para un titular de una historia ruidosa, pero faltaba contexto. El consenso general dentro del paddock después de esa sesión fue que la FIA tomó las decisiones correctas en el momento adecuado, suspendiendo de inmediato la Q1 durante el aguacero inicial y luego aplicando un gran rigor para identificar una 'ventana' segura para reanudarla.

"En general, quiero correr, pero ayer [sábado] creo que fue la decisión perfecta", dijo el jefe del equipo Ferrari, Frederic Vasseur, después de la carrera.

"Cuando hicimos la primera vuelta [de Q1] antes de la bandera roja, volvimos con dos centímetros de agua en el coche…"

Charles Leclerc, Ferrari, Carlos Sainz, Williams, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Aquellas condiciones eran demasiado húmedas para realizar cualquier tipo de actividad en pista más allá de una carrera de botes en el pitlane. Las verdaderas preguntas giraban en torno a cómo rendirían los coches y la última generación de neumáticos en las circunstancias de lluvia y/o rápidamente cambiantes en las que la clasificación y la carrera sí podían disputarse.

Históricamente, los neumáticos de lluvia extrema de Pirelli, con mucho dibujo, rara vez se ven, ya que demasiada parte de su ventana de funcionamiento queda fuera del margen de lo que se considera condiciones aceptables para competir. Desplazan enormes cantidades de agua, pero los bloques de la banda de rodadura se sobrecalientan demasiado rápido a medida que la pista se seca. Para cuando la pista está lo suficientemente mojada como para justificar el neumático 'extremo', una bandera roja suele ser inminente.

Por lo tanto, los neumáticos intermedios han sido la opción preferida para lluvia, pero se entiende que los de este año son demasiado 'duros' y lentos para alcanzar la temperatura de funcionamiento. Pirelli simplemente no ha podido realizar pruebas comparativas directas con las ruedas más estrechas obligatorias para esta temporada, dadas las restricciones de ensayos.

Durante mucho tiempo se temió que la falta de agarre de los nuevos intermedios, combinada con la entrega de par más brusca de la última generación de motores, hiciera que los coches de F1 de 2026 fueran peligrosamente inmanejables en mojado. De ahí el estallido de histeria antes del fin de semana de Brasil.

Lo que realmente ocurrió fue menos dramático y más matizado. La naturaleza de la superficie de la pista en Interlagos hizo que la manejabilidad fuera un problema en ocasiones, pero no siempre. En segundo plano, la FIA ha trabajado mucho desde el comienzo del año para gestionar la entrega de potencia en estas condiciones.

Alexander Albon, Williams, Carlos Sainz, Williams

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Si bien la clasificación —una vez que se puso en marcha— ofreció cierta esperanza de que los neumáticos de lluvia 'extrema' ahora sean más utilizables, los intermedios fueron un poco más problemáticos. Kimi Antonelli se salió en la curva Junçao en su vuelta hacia la parrilla, y varios otros pilotos informaron que sus coches volvieron a ser difíciles de controlar cuando la lluvia en las últimas 10 vueltas obligó a regresar a los intermedios.

"Creo que lo bueno es que podemos usar mucho más el 'lluvia extrema' que en el pasado", dijo Vasseur. "Y eso es bueno porque no te empuja a usar el intermedio cuando es una situación más de 'lluvia extrema', o una mezcla entre ambos, y entonces estás tomando riesgos.

"Creo que la clasificación fue bastante buena… pero también el agarre era completamente diferente. Viste en la vuelta a la parrilla de hoy que todos estaban completamente al límite. Creo que es una pista difícil con estas condiciones".

El objetivo de Pirelli para el próximo año es acercar el rendimiento de los compuestos de lluvia, para que el intermedio caliente más rápido y el 'extremo' sea más resistente al desgaste. Pero esto supone un desafío de ingeniería porque los circuitos difieren mucho en términos de la energía que pasa por los neumáticos.

"Fue difícil hacerlos entrar en temperatura, pero también se desgastaron bastante rápido", dijo Alex Albon, que terminó 15° en Brasil.

"Así que incluso cuando están fríos, se están desgastando y simplemente se siente como si nunca se sobrecalentaran, o nunca alcanzaran la temperatura. Y entonces, para cuando estás girando, la banda de rodadura ya se ha desprendido del neumático y ya estás sufriendo, estás deslizándote. Así que nunca te sientes bien en ningún momento de la carrera; nunca se siente como si cobrara vida".

Esto explicaría algunas de las particularidades de las primeras vueltas, en las que quienes estaban en la parte delantera de la parrilla tuvieron que ser extremadamente cautelosos porque no podían sentir el agarre, mientras que algunos de los que estaban más atrás, que pasaron menos tiempo esperando el apagado de las luces, hicieron grandes largadas.

Incluso entre ellos hubo diferencias: Max Verstappen y Lewis Hamilton avanzaron rápidamente hasta el top 10 desde el 20° y 21° lugar de la parrilla, solo para que Hamilton luego retrocediera cuando su coche comenzó a sufrir enormes latigazos de sobreviraje. Verstappen, al igual que Kimi Antonelli, encontró después que su coche era menos competitivo con los slicks.

Las condiciones de pista mojada agregaron drama a la clasificación el sábado en Interlagos.

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Esta distribución mixta de rendimiento entre los compuestos de neumáticos de lluvia y de seco será difícil de desentrañar, pero el consenso siguió siendo que la goma de lluvia necesita más desarrollo. Hubo quejas menores, pero no los desastres que se temían y se habían predicho ruidosamente.

"Creo que el nivel del neumático de lluvia y del intermedio no es lo suficientemente bueno y tenemos que trabajar con Pirelli para encontrar un neumático mejor", dijo Carlos Sainz, "porque en condiciones mixtas el intermedio sigue siendo un neumático muy débil en la parte trasera. Para cuando se calienta, el delantero ya se fue.

"Y el extremo, honestamente, ayer tuvimos muchísimo deslizamiento y una gran falta de agarre trasero, así que todavía falta algo de desarrollo en estos dos neumáticos".

Aunque los datos recopilados al rodar en muchas condiciones diferentes este fin de semana serán útiles, sigue siendo un ejemplo aislado. Lo que funcionó o no funcionó en Interlagos puede no trasladarse a otros lugares, dadas las variaciones en las superficies y las temperaturas ambiente.

"Bastante complicado, diría", fue la opinión de Liam Lawson sobre correr en mojado con un coche de F1 de 2026.

"El mayor problema hoy es que la temperatura [ambiente] era mucho más baja que ayer. Y entonces, aunque había menos agua, en las vueltas a la parrilla los coches eran casi inmanejables, y las temperaturas simplemente bajaban.

"Así que sobrevivimos al inicio de la carrera, pero en momentos en los que llueve mucho, el intermedio se vuelve... no es que haya demasiada agua acumulada, es que en realidad no puedes mantener la temperatura en él. Así que, si estamos en una pista como Vegas y llueve, honestamente, creo que estamos en problemas.

"Pero, en general, obviamente superamos por primera vez un fin de semana con estos neumáticos".

Información adicional de Roberto Chinchero y Guilherme Longo

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