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Fórmula 1 GP de Sao Paulo
Kimi Antonelli cumple su promesa y celebra el mundial con el pelo tricolor en Mercedes
Antonelli se presentó en la sede de Mercedes con el pelo teñido de verde, blanco y rojo: el boloñés participó en la fiesta mundialista del equipo aportando una bocanada de juventud que desató una gran hilaridad.
Franco Nugnes
Edited: 11 nov 2026, 16:25
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Toto Wolff cuando lo vio se quedó incrédulo antes de comentar: “No tengo palabras...”, mientras George Russell y los demás miembros del equipo Mercedes se desternillaban de risa. Lo había prometido y Kimi Antonelli cumplió la promesa: se tiñó el pelo con los colores de la bandera italiana.
El joven de 20 años, flamante campeón del mundo de F1, se presentó en Brackley, en la sede del equipo Mercedes AMG F1, con la melena teñida de verde, blanco y rojo en homenaje a nuestra bandera nacional.
El boloñés habló ante las más de mil personas que componen el equipo que se adjudicó el título de pilotos y el de Constructores con mucha antelación. La celebración de un evento que se vive con gran intensidad en el equipo ofreció un momento de hilaridad general que hace justicia a la grandeza de este joven, que sabe ser hiperprofesional cuando está en pista, acumulando, hasta ahora, nueve victorias, dieciséis podios, siete poles y ocho vueltas rápidas en la temporada 2026, pero que en su naturalidad es capaz de mostrar la jovialidad de un chico al que le gusta tomarse la vida también con ligereza.
Andrea Kimi Antonelli con un interdetto Toto Wolff alla vista della chioma celebrativa tricolore
Antonelli en muy poco tiempo se ha convertido en un personaje que ha conquistado al mundo entero con una sonrisa cautivadora y sincera cuando se quita el casco, mientras que sabe ser metódico, decidido y rapidísimo cuando está en el habitáculo de su W17.
La despreocupación de Antonelli, unida a ver siempre el vaso medio lleno y nunca medio vacío, pone de relieve solo una pieza de su caleidoscopio de colores: la fiesta de Brackley, por lo general, es un momento que tiene un valor solemne por informal que pueda ser.
Mercedes ha conseguido el noveno título de Constructores (son 16 para Ferrari, 10 para McLaren y 9 para la marca alemana, igual que para Williams), pero hacía falta el primer mundial de Kimi Antonelli para dar a la cita un toque anticonvencional, en el que el espíritu libre de Kimi salió a relucir por todo lo alto, expresión de una italianidad incontenible y contagiosa...
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