Artículo especial

Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Kimi Antonelli cumple su promesa y celebra el mundial con el pelo tricolor en Mercedes

Antonelli se presentó en la sede de Mercedes con el pelo teñido de verde, blanco y rojo: el boloñés participó en la fiesta mundialista del equipo aportando una bocanada de juventud que desató una gran hilaridad.

Franco Nugnes

Edited: 11 nov 2026, 16:25

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Toto Wolff cuando lo vio se quedó incrédulo antes de comentar: “No tengo palabras...”, mientras George Russell y los demás miembros del equipo Mercedes se desternillaban de risa. Lo había prometido y Kimi Antonelli cumplió la promesa: se tiñó el pelo con los colores de la bandera italiana.

El joven de 20 años, flamante campeón del mundo de F1, se presentó en Brackley, en la sede del equipo Mercedes AMG F1, con la melena teñida de verde, blanco y rojo en homenaje a nuestra bandera nacional.

El boloñés habló ante las más de mil personas que componen el equipo que se adjudicó el título de pilotos y el de Constructores con mucha antelación. La celebración de un evento que se vive con gran intensidad en el equipo ofreció un momento de hilaridad general que hace justicia a la grandeza de este joven, que sabe ser hiperprofesional cuando está en pista, acumulando, hasta ahora, nueve victorias, dieciséis podios, siete poles y ocho vueltas rápidas en la temporada 2026, pero que en su naturalidad es capaz de mostrar la jovialidad de un chico al que le gusta tomarse la vida también con ligereza.

Andrea Kimi Antonelli con un interdetto Toto Wolff alla vista della chioma celebrativa tricolore

Antonelli en muy poco tiempo se ha convertido en un personaje que ha conquistado al mundo entero con una sonrisa cautivadora y sincera cuando se quita el casco, mientras que sabe ser metódico, decidido y rapidísimo cuando está en el habitáculo de su W17.

La despreocupación de Antonelli, unida a ver siempre el vaso medio lleno y nunca medio vacío, pone de relieve solo una pieza de su caleidoscopio de colores: la fiesta de Brackley, por lo general, es un momento que tiene un valor solemne por informal que pueda ser.

Mercedes ha conseguido el noveno título de Constructores (son 16 para Ferrari, 10 para McLaren y 9 para la marca alemana, igual que para Williams), pero hacía falta el primer mundial de Kimi Antonelli para dar a la cita un toque anticonvencional, en el que el espíritu libre de Kimi salió a relucir por todo lo alto, expresión de una italianidad incontenible y contagiosa...

Lee también:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Max Verstappen explica por qué es tan bueno bajo la lluvia en Brasil

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Franco Nugnes





Vasseur achaca el bajón de Ferrari en Brasil a las presiones de los neumáticos



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



2 d



Vasseur achaca el bajón de Ferrari en Brasil a las presiones de los neumáticos





Hamilton explica por qué desobedeció a Ferrari: “Me dijeron que las condiciones eran estables”



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



2 d



Hamilton explica por qué desobedeció a Ferrari: “Me dijeron que las condiciones eran estables”





El Mercedes W17 llega a Brasil con dos configuraciones de alerón delantero disponibles



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



5 d



El Mercedes W17 llega a Brasil con dos configuraciones de alerón delantero disponibles

More from

Andrea Kimi Antonelli





"Kimi Antonelli todavía no es Ayrton Senna, pero puede ser un Senninha", dice Toto Wolff



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



6 h



"Kimi Antonelli todavía no es Ayrton Senna, pero puede ser un Senninha", dice Toto Wolff





Antonelli lamenta un trompo extraño y la inestabilidad que le quitaron la victoria en Brasil



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



2 d



Antonelli lamenta un trompo extraño y la inestabilidad que le quitaron la victoria en Brasil





Antonelli y Colapinto ante los comisarios por el incidente en los pits en Brasil



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



2 d



Antonelli y Colapinto ante los comisarios por el incidente en los pits en Brasil

More from

Mercedes





La FIA revela los resultados de ADUO en la revisión final de la F1 2026



Fórmula 1



Fórmula 1 1 d



La FIA revela los resultados de ADUO en la revisión final de la F1 2026





Russell ha perdido 90 puntos frente a Verstappen en la batalla por el subcampeonato 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



2 d



Russell ha perdido 90 puntos frente a Verstappen en la batalla por el subcampeonato 2026





Wolff celebra el renacer de Mercedes tras cuatro años difíciles y apuesta por su gente



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



2 d



Wolff celebra el renacer de Mercedes tras cuatro años difíciles y apuesta por su gente

Últimas noticias





Kimi Antonelli cumple su promesa y celebra el mundial con el pelo tricolor en Mercedes



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



2 min



Kimi Antonelli cumple su promesa y celebra el mundial con el pelo tricolor en Mercedes





McLaren ultima el MCL-HY con humildad y ambición antes de su debut en el WEC 2027



WEC



WEC WEC 28 min



McLaren ultima el MCL-HY con humildad y ambición antes de su debut en el WEC 2027





Max Verstappen explica por qué es tan bueno bajo la lluvia en Brasil



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



32 min



Max Verstappen explica por qué es tan bueno bajo la lluvia en Brasil





Bezzecchi firma un récord histórico con 12 victorias en 12 circuitos distintos en MotoGP



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



2 h



Bezzecchi firma un récord histórico con 12 victorias en 12 circuitos distintos en MotoGP

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete