Fórmula 1 GP de Australia

Oscar Piastri revela la razón de su sorprendente choque antes de la carrera en Australia

Piastri explicó su doloroso accidente durante las vueltas de reconocimiento previas a su carrera de casa de Fórmula 1 en Australia.

Filip Cleeren
Publicado:
Oscar Piastri, McLaren

El piloto de McLaren Oscar Piastri dice estar "conmocionado y sorprendido" por su accidente antes de la carrera que le impidió tomar la largada del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, ya que recibió un aumento inesperado de potencia de su motor.

Unos 40 minutos antes de la carrera, Piastri salió del garaje para las habituales vueltas de reconocimiento hacia la grilla mientras los equipos realizan sus últimas comprobaciones. Pero al salir de la curva 4 hacia la izquierda, Piastri perdió repentinamente el control de su McLaren al pasar por los pianos de salida, con su MCL40 trompeando y desviándose contra el muro del lado izquierdo de los pilotos.

Piastri, que se había clasificado quinto, salió ileso, pero destruyó la parte delantera de su McLaren, con daños terminales en su rueda delantera derecha y en la suspensión, lo que obligó al australiano a estacionar su auto en el lugar mientras se alejaba cabizbajo de la escena.

También lee:

En sus primeros comentarios tras el incidente, Piastri dijo que estaba "conmocionado y sorprendido" por lo repentinamente que perdió el auto.

"Simplemente estoy decepcionado", dijo. "Una situación así simplemente no debería ocurrir. Así que, obviamente, es muy decepcionante.

"Quiero decir, realmente fue conmoción y sorpresa. Ya estaba de espaldas antes siquiera de haber tenido realmente la oportunidad de reaccionar. Todo ocurrió bastante rápido. Pero chocar y quedar fuera de la carrera, o intentando llegar a la carrera, es una situación que no debería ocurrir".

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Martin Keep / AFP via Getty Images

El incidente generó ciertos paralelismos con el accidente del piloto de Mercedes Kimi Antonelli en la FP3, cuando el italiano perdió el control de su auto después de acelerar a la salida de la curva 1 sobre los pianos y golpear un bache.

Cuando se le preguntó si existe una dificultad fundamental con los autos de F1 de 2026 y su agresiva entrega de torque, Piastri dijo que recibió una cantidad inesperada de potencia del motor Mercedes, pero también quiso asumir parte de la culpa.

"Teníamos un par de cosas ocurriendo", explicó. "Creo que lo primero que quiero destacar es que ciertamente hay un gran elemento de esto que fue culpa mía. Neumáticos fríos, he usado ese piano de salida en cada vuelta del fin de semana, pero no tenía por qué hacerlo. Al mismo tiempo, tenía unos 100 kW de potencia extra que no esperaba, lo cual no es insignificante.

"La parte difícil de aceptar es que todo estaba funcionando normalmente. Es simplemente una consecuencia de cómo tienen que funcionar los motores con las reglas. Así que esa es la parte difícil de aceptar. En cierto modo casi sería más fácil si simplemente dijéramos que eran neumáticos fríos y que fui optimista. Pero cuando agregas otro factor como ese, siempre es aún más doloroso."

