Análisis: ¿Qué tan lenta es realmente la «nueva» Fórmula 1?

Incluso antes de que los coches de Fórmula 1 de nueva generación hubieran recorrido un solo metro, algunos aficionados temían que la categoría reina pudiera ser mucho más lenta que en años anteriores debido a la nueva normativa.

Algunos incluso llegaban a decir que la Fórmula 1 apenas sería más rápida que la Fórmula 2. Tras las dos semanas de pruebas en Baréin, ahora está claro que, al menos, los peores escenarios que algunos habían pronosticado no se cumplirán.

Aunque los tiempos en Sakhir fueron más lentos que en años anteriores, no lo fueron de forma dramática. El piloto de Ferrari Charles Leclerc marcó el mejor tiempo en el último día de pruebas con 1:31.992 minutos. A modo de comparación: el tiempo de la pole de la Fórmula 2 en Baréin en 2025 fue de 1:44.008, es decir, doce segundos más.

También es interesante comparar los mejores tiempos de invierno de la Fórmula 1 en años anteriores. En 2025, Carlos Sainz marcó el sorprendente mejor tiempo en Baréin con 1:29.348. El piloto de Williams fue así unos 2,6 segundos más rápido que Leclerc este invierno.

Por qué es injusto comparar 2025 y 2026

Esto coincide casi con las previsiones de la FIA del año pasado. El director de Fórmula 1, Nikolas Tombazis, declaró entonces: "Según nuestras simulaciones, los nuevos coches serán entre uno y dos segundos y medio más lentos al comienzo de la temporada".

El valor exacto variará de un circuito a otro, pero al menos en lo que respecta a las pruebas de Bahrein, la FIA no se equivocó mucho. Otro aspecto importante en esta comparación entre 2025 y 2026 es el hecho de que el reglamento de la Fórmula 1 se mantuvo más o menos estable durante cuatro años, entre 2022 y 2025.

Así, mientras que los bólidos del año pasado se encontraban ya al final de su "ciclo de vida", los coches de 2026 están aún en los inicios de su desarrollo, por lo que aún tienen un margen de mejora considerable en cuanto a rendimiento.

Por lo tanto, sería más justo comparar los tiempos de invierno de 2026 y 2022, cuando los coches con efecto suelo de entonces eran completamente nuevos. En aquel momento, Max Verstappen marcó el mejor tiempo con 1:31,720 minutos. El piloto de Red Bull fue solo 0,3 segundos más rápido que Leclerc este año.

Por supuesto, hay que tener cuidado al comparar directamente los tiempos de las pruebas, porque nunca está del todo claro hasta qué punto el piloto y el coche estaban al límite. A esto se suman otros factores, como las diferentes condiciones de la pista.

Los coches más lentos son normales con el nuevo reglamento

Sin embargo, se conocen las compuestos de los neumáticos, y Verstappen marcó su mejor tiempo de 2022 con el compuesto más blando, el C5. Leclerc, por su parte, "solo" utilizó neumáticos C4 este año, lo que en teoría acerca aún más los mejores tiempos de 2022 y 2026.

Según las impresiones de Baréin, los nuevos coches de Fórmula 1 no son, sin duda, mucho más lentos que la generación anterior. Es cierto que hay diferencias en cómo se consiguen los tiempos por vuelta. Pero, en definitiva, al menos según las pruebas de invierno, los valores son bastante similares.

Y si partimos de la base de que la curva de desarrollo de los nuevos bólidos es similar, es probable que en los próximos años sean varios segundos más rápidos, de modo que en algún momento se volverán a alcanzar los tiempos de los coches de 2025.

El hecho de que los coches de Fórmula 1 sean inicialmente mucho más lentos con un reglamento completamente nuevo también se refleja, por ejemplo, en una comparación de los mejores tiempos de invierno en 2021 y 2022. En 2021, Max Verstappen fue el más rápido en Baréin con un tiempo de 1:28.960.

Un año después, marcó el mejor tiempo mencionado anteriormente con 1:31.720, es decir, fue casi 2,8 segundos más lento. Por lo tanto, la diferencia fue aún mayor que en esta pretemporada (alrededor de 2,6 segundos). Así pues, nadie tiene que preocuparse este año por una Fórmula 1 "demasiado lenta".