Por qué el dinero de Amazon sería un gran impulso para la F1

Este acuerdo parece cada vez más probable, y aunque Amazon no es el único jugador con mucho dinero para gastar, su actual acuerdo comercial con la F1 a través de su división de Servicios Web le pone un pie en la puerta.

El deporte siempre ha obtenido sus ingresos de tres pilares principales: los derechos de retransmisión, las tasas para organizar carreras y el patrocinio. El año pasado, la contribución de las carreras se redujo drásticamente, ya que se cancelaron muchos eventos.

Las que sobrevivieron, y las sustituciones que se añadieron apresuradamente al calendario, pagaron mucho menos. El patrocinio también se vio afectado: las empresas que esperaban ser patrocinadores principales de algunos Grandes Premios no podían pagar la cantidad arreglada si esas carreras no se celebraban.

Por el contrario, un respetable calendario de 17 carreras garantizó que los ingresos por televisión se mantuvieran casi como estaban previstos, aunque el menor número de carreras supuso descuentos para algunas cadenas. A pesar de ello, la cuota de la televisión en los ingresos de la F1 se disparó del 38% en 2019 al 55% el año pasado.

Aunque la F1 sigue buscando nuevos y lucrativos acuerdos de carreras, como el de Arabia Saudita, está claro que el mundo ha cambiado en cuanto al trato con los promotores. Ya no se puede confiar en que paguen más y más cada año.

En cambio, Liberty cree que hay mucho más potencial en el lado de la televisión, e inevitablemente eso implicará acuerdos con gigantes del streaming digital como Amazon. El gran éxito de "Drive to Survive" en Netflix, aunque el servicio no tiene planes de involucrarse en el deporte en vivo, ha proporcionado una muestra de lo que esta exposición global puede hacer.

Chase Carey, CEO de la Fórmula 1 hasta finales del año pasado, siempre tuvo la vista puesta en el largo plazo, y la clave para ello fue mejorar el espectáculo en la televisión, y por tanto hacer las carreras más atractivas para los fans, tanto los existentes como los nuevos.

"Chase y su equipo hicieron un montón de cosas geniales, realmente sentaron las bases para mejorar las carreras en las pistas", dijo el CEO de Liberty, Greg Maffei, en un reciente seminario web.

"Con lo que viene en el Acuerdo de la Concordia, sentaron las bases para una mayor igualdad entre los equipos, porque realmente creó un valor de franquicia".

"Y eso se ha visto en algunas de las declaraciones, por ejemplo, que hizo Lawrence Stroll sobre Aston Martin. No habría invertido sin los cambios que hemos introducido. Se ha visto que con una mayor igualdad de condiciones en términos de pagos para los equipos ganadores y los equipos históricos frente a los equipos menos competitivos".

"También se ha visto, probablemente lo más importante, con el límite de costos, que originalmente iba a ser de 175 millones de dólares, y ahora es de 145 millones".

"Y todo ello crea una situación que creo que el rendimiento en pista y la calidad de las carreras, en términos de adelantamientos e igualdad, va a ser más emocionante que nunca. Así que todo es bueno. Ahora tenemos a Stefano [Domenicali] para la próxima generación".

La F1 emplea un modelo enormemente complejo de distribución televisiva, con diferentes acuerdos en cada territorio y, por tanto, diferentes repartos entre emisiones de pago y abiertas.

Es un complicado enigma el de sacar mucho dinero de una pequeña audiencia frente a comprometer el interés de los patrocinadores porque las cifras totales bajan. También existe el temor de que un menor número de aficionados que vean la televisión pueda significar un menor número de personas dispuestas a comprar una entrada para una carrera.

"Creo que siempre se va a sopesar", dijo Maffei. "Y nuestro deporte, no es el único, pero quizás más que la mayoría, está equilibrado entre el interés de los promotores, el interés de los aficionados en el lugar, los ingresos de la televisión y la publicidad y el patrocinio".

Si nos decantáramos por el pago, podríamos obtener una gran cantidad de ingresos por transmisión, pero tendría un efecto negativo en la publicidad y el patrocinio, y tal vez incluso en el interés de los aficionados a nivel de los promotores".

"Así que hay que mantener ese equilibrio, y hay que mirar mercado por mercado y hacer concesiones. En algunos casos, tiene sentido pasar a ser más de pago, como hicimos en Alemania. En otros casos, es mejor seguir con la emisión gratuita, ya que se sopesan todos esos factores".

F1 TV, el servicio de streaming en vivo de las carreras, se suponía que iba a ser una vaca lechera. No ha sido así, y Liberty parece haber aceptado que es difícil abrirse en soledad.

A otros les ha sucedido lo mismo, en particular a World Wrestling Entertainment, que tenía su propio servicio de suscripción OTT, que mostraba cientos de combates al año. Sin embargo, tras cerrar un acuerdo de 1.500 millones de dólares en enero, ahora se ha convertido en un canal dedicado en Peacock, el servicio de streaming de la NBC, en lugar de ser una entidad independiente.

"Creo que hemos aprendido que puede ser una herramienta increíblemente poderosa para atraer a los aficionados", dijo Maffei sobre F1 TV.

"Pero es difícil, con la cantidad de contenido que tenemos, 23 carreras e incluso el contenido extra, construir suficiente material para probablemente construir un servicio convincente para un amplio, amplio grupo de personas".

"Para ser una herramienta de participación de los fans, genial, para ser algo que es increíble para un grupo de fans fieles realmente dedicado, tal vez".

"Pero ser algo que sustituya o supere a nuestros socios tradicionales, o a los grandes socios de pago, o a los grandes socios digitales, creo que va a ser más difícil de ver".

"No tenemos suficiente contenido, pero creo que muchos deportes van a tener ese problema, crear un interés de contenido lo suficientemente amplio de forma continua como para construir un producto de suscripción que realmente reemplace lo que tienen".

"Mira lo que pasó con la WWE, retirándose y yendo a Peacock, ese es un ejemplo. Y ellos tienen mucho más contenido que nosotros".

En el mundo de los derechos de televisión de los deportes están pasando muchas cosas en este momento, con los ingresos del fútbol sufriendo un golpe en Europa. Sin embargo, Maffei cree que la F1 tiene el potencial de seguir subiendo sus precios.

"Creo que la F1 está en una posición diferente", dijo. "Uno, en todo el mundo, diferentes mercados, diferentes situaciones".

"Dos, creo que, en general, estamos inframonetizados en comparación con muchos de los deportes que tienen niveles de interés acordes".

"Tres, creo que las cosas que he mencionado antes sobre la creación de un mayor interés de los aficionados van a ser importantes".

"Y eso lo hemos visto, y el crecimiento de las redes sociales es un ejemplo de que tenemos aficionados cada vez más interesados y más rabiosos por nuestro deporte. Y por último, creo que lo más importante que impulsa los derechos deportivos es la competencia".

"Y en la medida en que empezamos a ver nuevos distribuidores, grandes distribuidores digitales y similares, entrar en los mercados, eso es positivo. En algunos casos estamos viendo intercambios entre los gratuitos y los de pago, y luego una nueva versión de pago, esos actores digitales".

"Creo que tener nuevos actores, nuevas entradas, es probablemente el efecto más positivo que podemos tener. Y veo probable que eso ocurra en algunos de los eventos deportivos y en algunos de los países que tenemos".

Amazon ya está mostrando sus músculos deportivos, y no sólo en la Premier League británica. Después de haber tenido una pequeña participación en la NFL -mostrando un partido al año-, recientemente adquirió los derechos exclusivos para todos los partidos de los jueves, parte de un enorme paquete global de 11.000 millones de dólares que también incluía acuerdos con CBS, NBC, Fox y ABC/ESPN.

"Amazon ha pasado de ser un actor secundario en la NFL a ser un actor serio", dijo Maffei. "Sospecho que con el tiempo sólo se van a poner más serios. Y espero que no sean los únicos".

El hombre que está en el centro de todos los acuerdos de transmisión de la F1 es su director de derechos para los medios, Ian Holmes, un veterano de la era de Bernie Ecclestone. Deja claro que los acuerdos de streaming están en camino.

"Como es de esperar, estamos en contacto bastante regular con empresas como Amazon, Facebook, YouTube", dice Holmes.

"Hablamos con Netflix de todos modos, una situación diferente, y mantienen su posición de que no van a adquirir derechos deportivos en directo. Estaría bien que lo hicieran, pero ya veremos".

"En el frente de Amazon, de hecho estamos comprometidos con ellos en un par de discusiones en este momento".

"Tienes Amazon Prime, que es donde ves el contenido que compran, bastante tenis dependiendo de dónde estés. Está dentro de su oferta de contenidos. Si eres un suscriptor de Prime, obtienes ese contenido de forma gratuita".

"También tienen una cosa llamada Amazon Channels donde llevan ofertas adicionales de OTT, en algunos casos canales online, en otros casos ofertas de OTT. Y estamos en conversaciones con ellos en ambos frentes".

Como es habitual, es probable que los acuerdos se adapten a cada país: "En uno o dos lugares, estamos hablando con ellos para adquirir específicamente nuestros derechos, de la misma manera que se vendería a cualquier otra empresa de medios de comunicación".

"Pero también estamos hablando con ellos sobre un acuerdo de canales, donde tenemos la oportunidad de poner la F1 TV en el mercado".

"Ahora bien, ¿podría hacerse un acuerdo en el que, por un lado, ellos adquieran tus derechos, nosotros nos dediquemos a la F1 TV, y la F1 TV se transmita por los canales? Tal vez. No son diferentes de cualquier otra oferta de televisión de pago, en el sentido de que si adquieren los derechos, pueden querer la exclusividad".

"Pero en algunos mercados, no están adquiriendo los derechos, y en algunos de ellos estamos hablando con ellos sobre los canales, y ya tenemos un acuerdo con otra parte, por lo que no podríamos hacer la parte de los derechos".

"Así que la respuesta es que estamos hablando con ellos, en general, y estamos hablando con ellos específicamente en un par de ejemplos".

Otros también están en el marco: "Apple no ha ocultado que ya ha lanzado el Apple TV. Tienen una situación similar, quizá adquieran los derechos para Apple TV".

"Pero también ofrecen un equivalente de ese modelo de canales. Si tienes Apple TV en un dispositivo, verás que llevan ese material allí. Ted Lasso, si te gusta eso".

"También llevan otros canales y ofertas OTT. Así que hay un tipo diferente de discusión para tener con ellos, dependiendo dónde usted está hablando".

Como señaló Holmes, la F1 siempre tiene el problema de hacer malabarismos con clientes con diferentes intereses.

F1 TV no está disponible en el Reino Unido, un mercado potencialmente muy lucrativo, porque el acuerdo actual de Sky no lo permitiría. Los contratos nuevos o ampliados en otros lugares han tenido en cuenta a F1 TV, pero mantener contentos a las emisoras tradicionales es siempre un problema.

"Hay un extremo en el que vendo los derechos a una emisora, empresa de medios de comunicación, como queramos llamarlos, lo que consideramos que son los derechos principales y tradicionales", dice Holmes.

"Son exclusivos para ti, son todos tuyos, días felices, páganos mucho dinero. Pero nosotros también vamos a poner nuestro producto en el mercado. Es un producto muy especializado, no te preocupes, no pasa nada. Aceptan a regañadientes, quizás, a veces se relajan bastante al respecto... ¡rara vez! Y eso es lo que tenemos en muchos mercados. No hay problema".

"El otro extremo es que la emisora diga: '¡Ni hablar! Si quieres que te pague, no te vamos a permitir que lo pongas'. O: 'Te vamos a permitir ponerlo, pero sólo está disponible para mis abonados actuales'".

"Es como una venta adicional, que es más o menos lo que hemos hecho en Alemania a partir de este año. F1 TV seguirá estando disponible en Alemania, pero a través de Sky. Los abonados actuales han sido protegidos, así que seguirán con normalidad".

"Son los dos extremos, y hay muchas oportunidades en el medio, y creo que son esas oportunidades en el medio las que pensamos que son probablemente más representativas de lo que es un buen negocio. Lo que es servir al fanático ávido, pero sin canibalizar los derechos principales, y su deseo de exclusividad".

"No va a ser posible en todas partes, puede que no queramos hacerlo en todas partes. Pero creo que hay muchas oportunidades en las que F1 TV podría ser vista como un aditivo a nuestro socio principal".

"Creo que se verán más acuerdos de este tipo en el futuro, porque se trata de jugar entre esos dos extremos".

"Es un poco como tratar de tener el pastel y comerlo, pero haciéndolo de una manera que no devalúe o dañe la oportunidad de hacer el mejor acuerdo posible de derechos básicos, diría yo".

Liberty no podría estar más motivada para aumentar los ingresos televisivos y, por tanto, los beneficios de la F1, porque cuando suban, los propietarios se llevarán un trozo mayor del pastel.

"A medida que aumentan los ingresos, empezamos a llevarnos un porcentaje mayor, y tenemos más ventajas", dice Maffei.

"No estoy seguro de que 2021 sea el año en que podamos sacar provecho de ello, debido a la posibilidad de que el COVID altere algunos de los ingresos de los promotores".

"Pero en los años venideros, creo que vamos a ser los beneficiarios. Y hemos preparado el escenario, tenemos al tipo adecuado (Domenicali) en su lugar. Ahora estoy muy entusiasmado".