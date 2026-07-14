Alpine trabaja “intensamente” en mejoras de cara al GP de Bélgica

Franco Colapinto y Pierre Gasly supieron aprovechar el potencial del A526 durante la primera parte de la temporada, lo que permitió al argentino lograr consecutivamente sus mejores resultados en la Fórmula 1 en Miami y Canadá, y al francés conseguir un podio —aún discutido en los escritorios— en Mónaco.

Sin embargo, las dos últimas rondas en Austria y Gran Bretaña fueron especialmente desafiantes para Alpine, que vio cómo quedó relegado detrás de Racing Bulls, la nueva referencia de la zona media, y también de Audi.

Esto hizo que la escudería de Enstone perdiera lo que hasta hace poco era una cómoda ventaja en el quinto lugar del campeonato de constructores —detrás de los cuatro equipos top— para verse ahora con apenas un punto de ventaja sobre Racing Bulls mientras la F1 se prepara para el Gran Premio de Bélgica este fin de semana.

"Llegamos al último doblete de carreras antes del receso de verano con mucho para analizar después de un par de semanas intensas tanto dentro como fuera de la pista. Está claro que estamos inmersos en una lucha muy ajustada en la zona media por el quinto puesto del campeonato de constructores y que, en este momento, nos falta ese pequeño paso para igualar a algunos de nuestros rivales, algo que debemos resolver rápidamente", dijo Steve Nielsen, director del equipo.

Al repasar la carrera anterior antes de centrarse en la que viene, el británico destacó especialmente la actuación de Colapinto, quien avanzó desde el fondo de la parrilla después de que un problema en el coche lo dejara fuera en la Q1 hasta terminar en los puntos.

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"Silverstone fue un fin de semana complicado, pero ambos pilotos hicieron un gran trabajo para recuperarse desde posiciones de salida difíciles y terminar dentro de los puntos, especialmente Franco, que ganó diez posiciones para pasar del 19º al 9º lugar. Muchas carreras esta temporada se han definido por la cantidad de abandonos y es importante que estemos ahí para aprovechar cualquier oportunidad. Sin embargo, en esta ocasión, nuestros rivales estaban en una posición mucho más competitiva para sacar aún más provecho de las circunstancias, y nosotros debemos mejorar nuestro propio rendimiento para encontrarnos en esa situación en el futuro", dijo.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Para Nielsen, está claro que lo que Alpine tiene que hacer es introducir mejoras en el monoplaza en una temporada donde la batalla por el desarrollo es especialmente importante dado el nuevo reglamento que la F1 estrenó en 2026.

"Ahí es exactamente donde está nuestra batalla: en añadir más rendimiento al coche. El equipo en Enstone está trabajando intensamente en mejoras y es importante que, cuando las incorporemos a nuestro paquete, sean eficaces y marquen una diferencia decisiva".

"Bélgica será una prueba interesante para la actual generación de coches y podría ofrecer un espectáculo muy distinto al que hemos visto anteriormente en Spa. Es un circuito especial dentro del calendario de la Fórmula 1, sin duda uno de los más emblemáticos, y, como siempre, llegamos allí con optimismo y con el objetivo de conseguir el mejor resultado posible con ambos coches", concluyó.