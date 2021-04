Alpine no considera tener equipos clientes en Fórmula 1

Renault decidió cambiar la denominación de su escudería de F1 bajo el nombre de Alpine para 2021 como parte de la Renaulución dentro de la compañía impulsada por el nuevo CEO, Luca de Meo, tras asumir el puesto el pasado verano.

Pero, actualmente Renault no está suministrando unidades de potencia a ningún otro equipo de Fórmula 1, después de que McLaren finalizase el contrato con la marca francesa el año pasado y optase por el motor Mercedes para la temporada 2021.

Si lo comparamos con sus tres motoristas rivales, todos tienen al menos dos equipos cliente a los que suministran y con los que trabajan. Mercedes tiene a McLaren, Aston Martin y Williams; Ferrari trabaja con Haas y Alfa Romeo; y Honda motoriza a Red Bull y AlphaTauri.

Los directores de Renault afirmaron hace tiempo que se encuentran cómodos con la situación y aunque estarían abiertos a colaborar con un equipo cliente en el futuro, tendría que ser el acuerdo correcto.

Hablando de ello recientemente en una rueda de prensa, el CEO de Renault, Luca de Meo, reconoció las ventajas que ofrecen los equipos cliente, pero duda sobre cómo de beneficioso económicamente es este modelo de trabajo para un motorista.

"Teóricamente está claro, es mejor cuando tienes a otro equipo motorizado por ti, porque puedes intercambiar datos, compartir varias cosas", declaró de Meo a un grupo seleccionado de medios, entre los que estuvo Motorsport.com.

"Pero las condiciones actuales, y lo digo muy claro, sobre todo las económicas, de compartir tecnología un equipo con otro, dentro de lo permitido por la FIA, no son del todo beneficiosas".

"Por lo que, el precio que otras escuderías pagan para acceder a la tecnología de equipos como nosotros, que hacemos la inversión inicial, no es un buen negocio para nosotros, según mi opinión".

"Lo he dicho en numerosas ocasiones. No quiero entrar en detalles de números, pero os puedo decir que no es un buen negocio".

"Solo está hecho para que los equipos más pequeños que no tienen la capacidad de desarrollar su propio motor, y esta es la gran mayoría, pueden entrar en el juego. Pero económicamente para nosotros, no cambia nada".

Williams ha sido un equipo al que se ha vinculado con Renault como una posible estructura B en el futuro, pero han dejado claro que quieren seguir siendo independientes a largo plazo.

A pesar de no recabar tantos datos al suministrarse motores únicamente a sí mismos, el jefe de Alpine, Laurent Rossi, afirma que también existen menos riesgos en el caso de que las cosas salgan mal.

"Suministrar motores a otros, como Luca ha dicho, puede ser una ventaja, porque puedes recabar información extra con el objetivo de mejorar la potencia y la fiabilidad del motor", afirmó Rossi.

"Dicho esto, la forma en la que se ha llevado a cabo este modelo de colaboración últimamente lo hace demasiado caro tan pronto como entras en problemas en cuanto a contratos y mantenimientos de las otras unidades de potencia".

"Si tienes problemas de fiabilidad en pista, rápidamente tienes una especie de crisis, y necesitas que parte de tu equipo vaya a la otra escudería a solucionarlo. Tienes que tener una estructura para eso, que no es la nuestra, porque es el otro equipo el que se sienta, no hace nada y espera el apoyo de la escudería que les apoya".

"Así que preferimos tener a todo nuestro personal concentrado en diseñar nuestro chasis y nuestro motor, y luego veremos si tenemos espacio, tiempo y energía para otros. Pero por el momento, para ser sinceros, somos muy felices haciendo lo que hacemos a nuestra manera", concluyó.