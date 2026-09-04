Alpine admite un comportamiento “un poco extraño” en el auto de Colapinto en Monza
El piloto argentino señaló una pérdida de ritmo de la primera a la segunda práctica, algo que Alpine revisará de cara al sábado para la sesión de clasificación del GP de Italia.
Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Alex Bierens de Haan / Getty Images
Franco Colapinto se sintió muy bien con las mejoras de Alpine al iniciar el viernes de entrenamientos libres en el Gran Premio de Italia, pero luego no pudo mantener esa confianza con el auto en el segundo ensayo.
Esto dejó al piloto de 23 años fuera del top 10 —en la 11ª posición— al terminar la jornada y en busca de respuestas para el segundo día en Monza, en una zona media que se presenta muy apretada.
Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, coincidió con Colapinto en que el auto tuvo un paso atrás en su rendimiento de una práctica a la otra, algo que espera poder solucionar para el sábado, y se mostró optimista para lo que resta del fin de semana.
"Creo que la FP1 se vio un poco mejor que la FP2. El auto de Franco adquirió un comportamiento un poco extraño en la FP2 que tenemos que solucionar. Pero está bueno ver el paquete aerodinámico en los dos autos", dijo el británico.
"Está bueno ver que funciona bien en los dos autos. Pierre (Gasly) obviamente se perdió la FP1, así que estaba un poco tratando de recuperar terreno. Pero no, creo que hay motivos para ser optimistas".
"Unas pocas décimas marcan una diferencia enorme acá. Definitivamente todavía tenemos algo de ritmo por extraer del auto. Y si logramos sacarlo, creo que podemos hacerlo bien".
Franco Colapinto, Alpine
Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Alpine recibió este viernes la noticia de que perdió el podio de Pierre Gasly del Gran Premio de Mónaco tras la decisión de la Corte Internacional de Apelación de la FIA. Si bien fue un golpe para el equipo en términos de puntos mientras protagoniza una cerrada batalla con Racing Bulls por el quinto puesto, Nielsen espera responder en la pista.
"Nunca es bueno perder puntos antes de poder salir a la pista. Creo que son 13 puntos en total, nueve de los nuestros y luego algunos que pasan a Racing Bulls. No es bueno. Tampoco es lo que esperábamos".
"A veces sabés que estas cosas van a suceder. Es un poco más fácil prepararse para eso. Pero esto realmente fue un golpe inesperado para nosotros. Pero somos un equipo de carreras. Y preferiría conseguir puntos en la pista antes que en la sala de deliberaciones. Y esa es nuestra misión".
Consultado por su opinión sobre la decisión de la Corte Internacional de Apelación, Nielsen respondió: "¿Alguna vez viste la película El día de la marmota? Bueno, Mónaco me resulta un poco así. Creo que ahora ya pasaron tres meses. Y una gran parte de cada día durante esos últimos tres meses estuvo dedicada a hablar de Mónaco. Así que, de alguna manera, me siento aliviado de que haya terminado".
"Pero, por otro lado, sentimos que realmente nos perjudicaron. Porque el auto número 10 no estaba excediendo el límite de velocidad. Nuestros datos lo dicen, la FIA lo dice y los cronometradores lo dicen. Pero el panel de la audiencia de apelación decidió que sí lo estaba haciendo. Todavía no entiendo del todo cómo llegaron a esa conclusión. Pero ese es el proceso.
Aceptamos la penalización, la aceptamos. O, mejor dicho, aceptamos la revocación de la misma. Y ahora estamos 16 puntos por detrás de Racing Bulls. Ese es nuestro foco. Quedan 10 carreras. Haremos todo lo posible para alcanzarlos y terminar quintos".
Share Or Save This Story
¿Cuántos puntos pierde Alpine sin el podio de Mónaco? Así queda el campeonato de la F1 2026
Alpine anuncia un importante nuevo patrocinador para el coche de Colapinto en la F1 2026
Colapinto, entre la “mayor mejora” de 2026 y el problema que puede afectar a Alpine en Monza
Lo que revela la audiencia del Tribunal de Apelación sobre la polémica en el GP de Mónaco
Briatore acusa a un juez de la FIA de tener vínculos con McLaren y Stella lo frena: "es insultante"
La reacción de Alpine al perder el podio de Gasly en Mónaco: " decepción y frustración"
Últimas noticias
Hamilton, preocupado por la velocidad punta de Mercedes tras el viernes de Monza
Mick Schumacher ficha por Meyer Shank Racing para la temporada 2027 de la IndyCar
Ralf Schumacher rinde homenaje a su hermano Michael y a su perdurable legado con Ferrari
Alpine admite un comportamiento “un poco extraño” en el auto de Colapinto en Monza
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments