Fórmula 1

Alexandra confirma en Instagram que Leclerc ya es padre por primera vez

Charles Leclerc se ha convertido en padre entre las carreras de México y Brasil: su hija Bianca nació el martes antes del GP de Sao Paulo

Ruben Zimmermann

Publicado: 4 nov 2026, 13:41

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El Gran Premio de la Ciudad de México no fue, en lo deportivo, un gran éxito para Charles Leclerc con el cuarto puesto el pasado domingo. En cambio, el monegasco tiene motivos de alegría en su vida privada, pues el martes fue padre por primera vez.

La esposa de Leclerc, Alexandra, confirmó el miércoles el nacimiento de su hija en común con una publicación en Instagram, en la que la joven de 25 años también revela el nombre de la niña. La niña se llama Bianca.

Con ello, Charles Leclerc es desde esta semana uno de los ahora cinco padres en la parrilla de Fórmula 1. Fernando Alonso, Nico Hülkenberg, Sergio Pérez y Max Verstappen también tienen ya descendencia.

Para Leclerc, de 29 años, 2026 ha sido un año emocionante en el ámbito privado. Recién en febrero él y Alexandra se habían casado, y en verano ambos anunciaron que además venía un bebé en camino.

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"Haré absolutamente todo lo posible para estar en casa tanto como pueda entre las carreras", anunció Leclerc ya antes del nacimiento, en octubre, aunque también subrayó que no quería perderse ninguna carrera.

Su hija nació ahora en medio de un "triplete", ya que tras la carrera en México el próximo fin de semana ya llega de nuevo el Gran Premio de Sao Paulo en Brasil.

Después de esa carrera, Leclerc tendrá algo de tiempo para disfrutar de la nueva felicidad familiar, ya que antes del triplete final en Las Vegas, Catar y Abu Dhabi habrá primero un fin de semana sin carreras en la Fórmula 1.

En lo deportivo, Leclerc aún lucha por el subcampeonato mundial en la temporada 2026. Aunque con 245 puntos actualmente está solo en la quinta posición del Mundial. Sin embargo, Max Verstappen (261 puntos), segundo del Mundial, está a apenas 16 puntos.

También Lewis Hamilton (259) y George Russell (250) tienen opciones realistas al subcampeonato a falta de cuatro carreras, mientras que Lando Norris (221), sexto en el Mundial, ya está algo más rezagado.

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