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Fórmula 1 GP de Mónaco

El abandono de Verstappen en Mónaco provoca comparaciones con Kimi Raikkonen

La temprana salida de Max Verstappen del GP de Mónaco generó comparaciones con el icónico abandono de Kimi Raikkonen en 2006

Alex Harrington
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

20 años separan estos dos momentos, pero tras un decepcionante Gran Premio de Mónaco 2026 para Max Verstappen, el neerlandés ha sido comparado con el legendario Kimi Raikkonen.

En 2006, después de que su McLaren se incendiara debido a un fallo en el escudo térmico en la carrera de Monte Carlo, Raikkonen fue observado por cientos de miles de personas a nivel internacional mientras se alejaba con paso despreocupado del armazón en llamas de un coche, aún con todo el equipo de competición puesto.

Se esperaba que regresara a su garaje, pero más tarde fue visto en un jacuzzi donde se relajó con champán y cerveza mientras la carrera continuaba frente a él.

Tras la carrera de hoy, Verstappen hizo lo mismo. Después de que su coche tuviera problemas incluso para completar la primera vuelta de la carrera en el principado, lo dejó en el garaje y regresó caminando a su barco. Y internet se dio cuenta de inmediato.

 

Una cuenta de fans en X publicó una imagen comparativa de los dos pilotos: Raikkonen, sin camiseta y con una bebida en la mano, frente a Verstappen, descalzo sobre la cubierta de teca de un barco. La publicación acumuló más de 108.000 visualizaciones y 5300 me gusta en cuestión de horas.

"El mismo nivel de aura. Pasando el rato en el yate", escribió un usuario en respuesta.

Después de clasificarse P2 detrás del joven de Mercedes Kimi Antonelli, había mucha expectación sobre lo que el piloto de Red Bull podría hacer desde la primera fila. Después de todo, este fue el sábado empatado como su mejor hasta ahora esta temporada para Verstappen. Desafortunadamente para el equipo de Milton Keynes, esta sensación duró poco.

"Creo que ya en la vuelta de formación no iba particularmente bien", dijo. "Pero luego, en el procedimiento previo a la salida, el motor ya estaba respondiendo de forma muy extraña. Normalmente, en un momento dado, encuentras tu objetivo de RPM, pero el motor básicamente no estaba haciendo eso. Luego, cuando solté el embrague, básicamente se apagó por completo. En un momento solo tenías la batería ayudándome a avanzar, y sí, después de eso el motor sonaba realmente mal."

 

Verstappen apenas se movió desde la parrilla cuando se apagaron las luces y apenas logró apartarse mientras el pelotón pasaba a toda velocidad rumbo a Sainte Dévote. Este fue su segundo abandono de la temporada.

Hay claros paralelismos con el Iceman. Verstappen es directo, imperturbable y se siente cómodo diciendo lo que piensa. Pero la forma en que se desentendió de lo que quedaba de la carrera fue inconfundiblemente propia de Raikkonen.

Mientras tanto, la carga récord de Kimi Antonelli continuó al conseguir su quinta victoria consecutiva, indemne en una carrera plagada de sanciones.

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