Las 10 lecciones que nos dejó el GP de Italia F1 2021

Tras el esperado regreso a Zandvoort, la F1 se dirigió a uno de sus hogares espirituales en Monza para completar su agotador triplete de carreras en el final del verano.

Mientras que el mercado de pilotos de la F1 se disparó durante la semana entre las rondas holandesa e italiana, fue la acción en la pista la que dominó los titulares, tanto por las razones correctas como por las incorrectas.

Estas son 10 cosas que aprendimos del Gran Premio de Italia 2021.

1. Daniel Ricciardo aún está aquí

Daniel Ricciardo, McLaren, 1st position, performs a shoey on the podium Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Tendría momentos de frustración o momentos en los que tenía que bajar la cabeza, pero me propuse no dejar que eso durara”, fueron las palabras de Daniel Ricciardo al hablar del periodo que vivió en tres años antes de regresar a la senda del triunfo en el Gran Premio de Italia.

En las dos temporadas y media desde que dejó Red Bull y la 'Clase A' de la Fórmula 1 para unirse a Renault y luego saltar al barco de McLaren para este año, había pasado momentos de altibajos.

El año pasado devolvió a Renault al podio por primera vez desde 2011 con su tercer puesto en Nurburgring, pero desde que se vistió de naranja y azul se enfrentó a una gran desventaja con su joven y cotizado compañero de equipo Lando Norris, porque le costó adaptarse al estilo de conducción requerido por el MCL35M. Ser superado por Norris en Mónaco, en el tercer aniversario de su último triunfo, le dolió claramente. Pero el verdadero Ricciardo siempre estuvo ahí.

Después de ser revitalizado durante las vacaciones de verano, por su jefe de equipo Andreas Seidl, todo comenzó a encajar. Se clasificó en una excelente cuarta posición en Spa y superó a Norris cuando McLaren tuvo problemas en Zandvoort. En Monza, después de ser superado en la clasificación por 0.029s, Ricciardo estaba furioso, aunque tomándolo con su clásico sentido del humor y personalidad.

El progreso en la carrera al sprint y el hecho de arrebatarle el liderato a Max Verstappen desde el principio el domingo demostraron sus credenciales en una pista en la que McLaren ha ido bien últimamente. Luego aguantó a los Red Bull, subió el ritmo cuando fue necesario para preservar el 1-2 de McLaren y consiguió una victoria importante. El verdadero Ricciardo vuelve a ser el centro de atención de la F1.

2. El último enfrentamiento entre Verstappen y Hamilton cambia su dinámica en la lucha por el título

Max Verstappen, Red Bull Racing, walks away from his car after colliding with Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Cuando el polvo se asiente finalmente en el campeonato del mundo de este año, ¿habrá alguan imagen más icónica que el coche de Verstappen encima del de Lewis Hamilton en la trampa de grava del Gran Premio de Italia?

El choque entre los rivales por el título de la F1 en Monza proporcionó el último toque de controversia entre los dos, y probablemente dará lugar a un aumento de la intensidad de la batalla por el título de este año mientras la temporada se dirige a Rusia para la próxima carrera.

Después de su enfrentamiento en la Gran Bretaña a principios de este año las cosas parecían haberse calmado, y se mantuvieron bastante alejados uno del otro en Hungría, Spa y Zandvoort.

Pero, mientras Hamilton se quejaba de haber sido forzado a salir en la primera vuelta en Monza, un momento similar en la chicane a mitad de la carrera desencadenó un nuevo encuentro.

Con tanto en juego, especialmente ahora que las carreras se acercan a la última oportunidad en el Gran Premio de Abu Dhabi, la probabilidad de más incidentes parece aumentar en lugar de disminuir.

Ninguno de los dos pilotos parece dispuesto a ceder posiciones, sobre todo porque las grandes oscilaciones de puntos en la lucha por el título podrían ser decisivas para el resultado del mismo.

¿El campeonato quedará ensuciado deliberadamente y uno de ellos tratará de eliminar al otro a propósito? No, no llegará a tanto. Pero, ¿habrá más golpes rueda a rueda y accidentes que puedan acabar con ambos eliminados? Es más que probable.

3. La F1 vuelve a estar en deuda con el halo

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, crash out Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

La colisión entre Hamilton y Verstappen en la Variante del Rettifilo de Monza resultó ser otra victoria para el dispositivo halo de la F1. Cuando el Red Bull de Verstappen fue lanzado al aire por los bordillos en el interior de la chicane del circuito se produjo un contacto entre la parte baja de su coche y el halo del monoplaza de Hamilton.

Si el halo no se hubiera introducido en el reglamento de la F1 en 2018, hay una posibilidad muy real de que Hamilton no se hubiera librado del incidente. Sin embargo, la fuerza de la estructura secundaria de balanceo aseguró que la cabeza de Hamilton se mantuviera alejada de ser golpeada por todo el peso del coche de Verstappen, y su casco sólo fue brevemente marcado por la rueda trasera derecha del holandés cuando ambos quedaron detenidos en la grava.

El halo se introdujo inicialmente para evitar que piezas grandes de escombros de un accidente entraran en la cabina y lesionaran a los pilotos, como sucedió en el fatal accidente de Justin Wilson en la IndyCar en Pocono en 2015.

Desde entonces, ha demostrado ser un activo valioso en la F1 y en otras categorías al mantener a Charles Leclerc a salvo en Spa en 2018 y protegiendo al piloto de F2 Tadasuke Makino de un accidente con Nirei Fukuzumi en Barcelona el mismo año. La fuerza del halo también aseguró que, cuando Romain Grosjean sufrió su horroroso accidente en Bahréin en 2020, fue capaz de mantener la cabeza del francés fuera de peligro de impactar contra el guardarriel.

"Creo que nunca antes me había golpeado un coche en la cabeza", dijo Hamilton tras el impacto.

"Y es bastante impactante para mí porque si has visto la imagen mi cabeza estaba en una posición muy adelantada y llevo corriendo mucho, mucho tiempo. Estoy muy agradecido de seguir aquí y me siento increíblemente bendecido de que, obviamente, alguien haya velado por mí hoy".

Criticado por su estética cuando la F1 lo introdujo por primera vez, el halo ha demostrado una vez más su valor; de lo contrario, el incidente del domingo entre los dos aspirantes al título podría haber resultado en un escenario especialmente desagradable.

4. Sprint races still have room for improvement

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

A pesar de los comentarios de Ross Brawn de que se generó "mucha acción", muchos quedaron con la sensación de que la carrera sprint quedó corta con el espectáculo que ofreció.

Aunque creó las condiciones para la sorprendente victoria de Ricciardo, con la apuesta de McLaren por los neumáticos blandos que le ayudó a estar en la primera fila del Gran Premio, el sprint también debe ser juzgado por su valor como entidad aislada. Y al igual que en Silverstone, la escasez de adelantamientos tras los dramas de la primera vuelta de Pierre Gasly y Robert Kubica hizo que el espectáculo palideciera en cuanto a dramatismo en comparación con el formato tradicional de clasificación.

Valtteri Bottas dominó la carrera al sprint sobre Verstappen, mientras que Ricciardo y Norris no se vieron afectados por la lentitud de Hamilton en la partida, por lo que las posiciones no cambiaron desde la primera vuelta.

La acción principal fue proporcionada por el movimiento de Fernando Alonso sobre Sebastian Vettel al salir de la segunda chicane, Sergio Pérez tomó dos intentos para pasar a Lance Stroll, y el progreso de Yuki Tsunoda del 19º al 16º después de entrar en boxes para una nueva nariz. No fue una gran publicidad para la F1, un punto que Pérez recordó al final de la competencia

"No hay nada que hacer, y no veo el beneficio de tener la carrera al sprint", dijo.

"Me imagino que también es aburrida para los aficionados, aburrida para los pilotos. No aporta nada".

El formato sprint también ha dado lugar a horarios inusuales que fueron una fuente de frustración, por lo que todavía se tiene que trabajar para convencer a los interesados en la F1 de su valor más allá del experimento inicial de tres carreras.

5. Bottas cumple con Mercedes, pero no cuando realmente cuenta

Valtteri Bottas, Mercedes, 1st position, with his winners medal after Sprint Qualifying Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

En la semana en la que se anunció la salida de Bottas de Mercedes, con el finlandés encontrando una nueva residencia en Alfa Romeo a partir de 2022, el GP de Italia fue un resumen de su desempeño y fortuna.

En una pista en la que se esperaba que Mercedes dominara, cumplió inicialmente al conseguir la pole position en la clasificación del viernes por la noche y convertirla en una victoria en la carrera al sprint sin problemas.

Aunque no se le puede culpar por haber sido enviado a la parte trasera de la parrilla cuando Mercedes optó por darle una unidad de potencia completamente nueva para asegurarse de que tiene suficientes piezas para terminar la temporada, Bottas se enfrentó a una remontada sencilla durante la competencia del domingo para terminar lo más alto posible.

Hizo una salida estelar, subiendo al top 10 en 22 vueltas de la carrera, y el coche de seguridad tras el accidente de Verstappen-Hamilton le dio la oportunidad de remontar. Reiniciando sexto, con el coche más rápido y con neumáticos medios más rápidos que sus rivales con los duros, era su momento de atacar.

Pero, después de despachar a los dos pilotos de Ferrari, su ventana de oportunidad se desvaneció cuando luchó por encontrar cómo pasar a Pérez. Aunque Bottas se benefició de la penalización de Pérez para ser tercero, y pasar del último al podio no es una hazaña fácil, nunca se encontró en posición de luchar por la victoria contra los McLaren.

Tercero era un resultado que Mercedes necesitaba para ampliar su ventaja en el campeonato de constructores sobre Red Bull. Pero lo que realmente quería era que Bottas se acercara a la victoria. Al final, la falta de competitividad de Bottas en Monza subrayó una de las razones por las que ha sido sustituido por George Russell.

6. Monza echa de menos la presencia plena de los tifosi

Fans cheer for Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

El GP de Italia 2020 estuvo falto de su brillo habitual. Con la pandemia del COVID-19 aún causando estragos en todo el mundo y los maravillosos avances en materia de vacunas aún a más de tres meses de llegar a los primeros brazos y salvar vidas, el evento se celebró totalmente a puertas cerradas.

Como todos sabemos, la pandemia sigue obligando a nuestras sociedades a aplicar restricciones y medidas destinadas a mantenernos seguros y sanos. Y para la carrera de 2021 en Monza, eso significó una reducción del 50% en la asistencia de los aficionados.

Así que, aunque los exuberantes tifosi pudieron volver a entrar en el santificado antiguo parque real ubicado al norte de Milán, lo hicieron en un número muy reducido. También se rumoreó que el importante aumento del precio de las entradas para la edición de este año había alejado a más aficionados.

La carrera que acaba de celebrarse careció de su habitual color, aunque los aficionados que asistieron le devolvieron gran parte de la chispa que había faltado en 2020. Las puertas y las vías de acceso estaban menos llenas, con las medidas de distanciamiento social seguían vigentes, pero los que estuvieron allí hicieron oír su voz, sobre todo cuando Charles Leclerc entró en la batalla por el liderato del gran premio detrás de Ricciardo como resultado de ganar tiempo al parar durante el coche de seguridad.

Monza sigue siendo Monza, la catedral de la velocidad en un bello y frondoso entorno. Y Ferrari sigue siendo Ferrari para sus fans, por lo que Leclerc saludó con clase a todas las gradas por las que pasó de vuelta a los boxes después de la FP1 y lo hizo de nuevo en cada sesión junto con su compañero de equipo, Carlos Sainz.

7. La próxima generación de motores de la F1 está más cerca

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, and others in the pit lane Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

La F1 se encuentra en un punto interesante en el que, en medio de un mundo automovilístico que cambia rápidamente, necesita comprometerse con las reglas de motores a largo plazo.

Los jefes de la categoría tienen claro que las unidades de potencia híbridas, que funcionen con combustible totalmente sostenible, es la dirección que pondrá a los grandes premios en un buen lugar en los próximos años. Los fabricantes actuales, así como los que no participan en la F1, están de acuerdo con ese plan como concepto. Pero, como siempre, el diablo está en los detalles.

Las cosas están avanzando, y la última reunión en Monza el domingo, nos ha ofrecido algunas indicaciones de dónde podríamos terminar a partir de 2025 o 2026.

Cada vez hay más posibilidades de que la F1 abandone el MGU-H, que convierte el calor de los gases de escape del motor en energía de la batería que luego pueden utilizar los pilotos. Esta tecnología, increíblemente compleja y costosa, siempre se ha considerado un área en la que la F1 podría liderar el mundo, y cuyos conocimientos se trasladarían a los coches de calle. Sin embargo, la transferencia directa ha sido limitada.

La complejidad del MGU-H también ha sido un obstáculo para los nuevos participantes, y Volkswagen, en particular, no estaba especialmente dispuesto a unirse a la fiesta de la F1 si tenía que ponerse al día con los conocimientos que sus rivales habían adquirido durante más de una década. Los actuales fabricantes de motores han aceptado que el MGU-H pueda formar parte de un compromiso para que VW entre.

Pero todavía no hay nada establecido al respecto, especialmente porque no querrán perder el MGU-H, si no hay una señal clara por parte de VW. Los fabricantes actuales de la F1 se quemaron en 2014 cuando se hicieron muchos compromisos con las reglas actuales de los turbo-híbridos para conseguir que Audi entrara; sólo para que el fabricante de coches alemán decidiera no hacerlo al final.

Se esperaba que en la reunión de Monza se produjera un avance. Eso no ha sucedido, pero aún queda mucho tiempo para que las cosas se solucionen.

8. Ferrari disfruta de un sólido regreso a casa, pero aún tiene que mejorar

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

No se esperaba que el Ferrari SF21 sobresaliera en Monza, debido a su especialidad en los circuitos de menor velocidad del calendario de la F1, pero el par de coches rojos se las arregló para conseguir un buen botín de puntos para minimizar el daño con McLaren en el campeonato de constructores.

Leclerc se benefició del periodo del coche de seguridad, durante el cual hizo su única parada y salió en segunda posición, pero el monegasco no pudo evitar un valiente adelantamiento de Norris en el reinicio. También perdió posiciones con Pérez y Bottas, pero fue capaz de mantenerse en la cola del pelotón de cabeza para asumir la cuarta posición una vez aplicada la penalización de cinco segundos a Pérez.

Mientras tanto, Sainz tuvo que lidiar con un díscolo Antonio Giovinazzi en la primera vuelta, cuando el Alfa Romeo se saltó la segunda chicana y se metió en la trayectoria del Ferrari, que empujó a Giovinazzi contra el muro exterior. Sainz subió a la quinta posición en la reanudación, pero, al igual que su compañero de equipo, no pudo resistir los avances de Bottas y se resignó a quedarse detrás de Leclerc, ya que los Ferrari fueron incapaces de montar un asalto a los coches de delante. Sainz tampoco pudo acercarse lo suficiente como para beneficiarse de la penalización de Pérez, por lo que acabó sexto.

Aunque la suma de 20 puntos en su carrera de casa sería un resultado sólido para Ferrari, el 1-2 de McLaren en la carrera ha devuelto al equipo británico a la tercera posición en el campeonato de constructores. Maranello tiene trabajo que hacer si quiere dar vuelta las cosas ante su rival durante las últimas ocho rondas del calendario.

9. Giovinazzi fracasa en una gran audición para convencer a Alfa Romeo

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing, on the grid Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

El único italiano de la parrilla de la F1 se juega su futuro en estos momentos. Dado que Ferrari ya no tiene ninguna influencia en la elección de uno de los pilotos de Alfa Romeo para el próximo año, el puesto de Giovinazzi no está asegurado y el equipo puede permitirse el lujo de tomarse su tiempo para decidir quién será el compañero de Valtteri Bottas el próximo año, ya que todos los demás asientos de la F1 están ocupados.

Como titular, Giovinazzi tiene la ventaja sobre otros candidatos que suenan, incluido el aspirante al título de F2 Guanyu Zhou, ya que puede demostrar a los jefes del equipo exactamente de lo que es capaz. Pero después de haberse colocado en una posición prometedora para brillar en su Gran Premio de casa, Giovinazzi se equivocó y perdió una oportunidad de oro para conseguir grandes puntos en la búsqueda cada vez más desesperada de Alfa para volver a estar al nivel de Williams en el campeonato de constructores.

Alcanzando la Q3 por segundo fin de semana consecutivo, Giovinazzi impresionó aún más al terminar la carrera sprint en la cola de los Ferrari en octavo lugar, manteniendo a raya el Red Bull de Pérez, un coche más veloz.

Pero después de adelantar a Sainz por la sexta posición en la salida, trató de forzar la situación con Leclerc en la segunda chicana y salió mal parado, ganando una penalización de cinco segundos por un regreso inseguro y siendo llevado al muro por Sainz en el proceso, arrancando su alerón delantero.

Lo que debería haber sido un cómodo final en los puntos se convirtió en una larga lucha con daños en el suelo, mientras que el noveno puesto de Russell para Williams echó sal en la herida. A Giovinazzi se le acaban las oportunidades de enmendar su error.

10. El súper verano de la F1 terminó, ahora es un paso hacia lo desconocido

Lando Norris, McLaren MCL35M Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

El viaje de la F1 a Monza es el tradicional escenario del final del verano, la última carrera en Europa continental antes de los vuelos de otoño, mientras la atención se centra en los eventos que deciden el título.

Incluso con un calendario agitado debido a las actuales restricciones de la COVID-19, este año el GP de Italia marcó el final de una dramática racha de carreras desde el GP de Mónaco, y podría decirse que sólo el GP de Francia no ofreció verdadera emoción o controversia.

Mientras que el resto del calendario de F1 de 2021 presenta ocho carreras más, incluyendo una ronda misteriosa que pronto se anunciará, lo único que es seguro es la incertidumbre en esta etapa.

El GP de Turquía sigue estando amenazado debido a que el país está en la lista roja del Reino Unido para viajar, mientras que la situación del COVID-19 en Estados Unidos, México y Brasil hace que el trío de carreras en América aún esté lejos de un futuro seguro.

Todo ello hace que aumente la intensidad y la imprevisibilidad en la F1 de 2021, que no necesita mucho más dramatismo después de la acción que albergó Monza como acto final de una apasionante historia de verano.

Por Alex Kalinauckas, Jonathan Noble, James Newbold, Jake Boxall-Legge y Haydn Cobb

The McLaren pit crew cheer the efforts of their drivers at the start Photo by: Steven Tee / Motorsport Images