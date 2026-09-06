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GP de Italia

2026 Fórmula 1 GP de Italia

Italy
3 sept 2026 al 6 sept 2026
Autodromo Nazionale Monza, IT

F1 EN VIVO: la carrera del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza

Clasificación en directo

Resumen

Live Text

 

 

Russell intenta otra maniobra en la curva 1, pero esta vez logra repeler a Antonelli en la curva 4/5. Mercedes intenta detener la batalla entre los pilotos, pero ¿lo conseguirá? Es poco probable; de ​​hecho, si no luchan, Verstappen se acerca, ya que ninguno de los dos usa el turbo ni realiza adelantamientos. 

Gasly y Norris siguen luchando por el sexto puesto.

Checo es 18°, tiene a Bottas detrás. Colapinto viene remontando y es 12° tras pasar a Hulkenberg 

Vuelven a cambiar las posiciones entre los pilotos de Mercedes. No recomendamos a seguidores con problemas del corazón seguir viendo esto si son fans de alguno de estos dos pilotos 

Antonelli activó su turbo y adelantó a Russell para tomar la delantera. ¡Un progreso increíble en esta carrera!

Hamilton y Piastri continúan su lucha por el cuarto puesto; Hamilton se mantiene por el momento, pero está perdiendo mucho tiempo con respecto a los tres primeros.

¡¡¡KIMI ANTONELLI TOMA EL LIDERATO DE LA CARRERA TRAS SALIR 19°!!!

¡¡KIMI PASA A VERSTAPPEN Y ES 2!! Arrancó 19°

Russell recupera el liderato

 

Formula 1

VIDEO: Colapinto llegó a estar tercero en el GP de Italia y perdió terreno por una salida de pista

El piloto argentino adelantó a Verstappen en la segunda largada, pero un despiste lo alejó de la pelea grande en el Gran Premio de Italia.

VIDEO: Colapinto llegó a estar tercero en el GP de Italia y perdió terreno por una salida de pista

¡¡ANTONELLI ES 3°!! Justo detrás de Russell 
 

¡¡MAX ATACA A RUSSELL Y TOMA EL PRIMER LUGAR!!  Locura en las gradas

Lidera Russell por 600 milésimas sobre Verstappen, en tercer lugar viene Hamilton a +2.2 y cuarto es Piastri. Antonelli 5° y Gasly 6°

 

Hamilton también pasa a Gasly, el de Ferrari es 3°

Russell se ha beneficiado de esta situación para aventajar a Verstappen en 1,7 segundos. El Red Bull no se está distanciando del todo de Gasly, y Hamilton se acerca rápidamente

Antonelli supera a Norris, quien a su vez supera a Lindblad, y Hamilton se coloca por delante de Piastri para hacerse con la cuarta posición.

Verstappen es 2° tras pasar a Gasly 

 

NO PUEDE SER ¡¡FRANCO PIERDE EL CONTROL Y SE VA A LA GRAVA!!

 

 

¡¡AHORA SÍ, SE RELANZA LA CARRERAAAAAAAAAA!! 


COLAPINTO 3 PASA A MAX

¡ABORTADO ESTE RELANZAMIENTO! Darán otra vuelta. Tsunoda tuvo problemas para ubicarse en su cajón y quedó mal posicionado

 

 

La gran mayoría, menos Max y Hamilton del top 10, montan duros para ir hasta el final 

Charles Leclerc ha sido dado de alta del centro médico en Monza, según Ferrari. Informan que está bien 

 

 

 

 

 

 

Con una bandera roja tan pronto, teóricamente podrían cambiar los neumáticos y terminar el resto de la carrera sin paradas.

Pero son 49 vueltas que tienes que dar; si llevas neumáticos blandos o medios, es más fácil cambiar a neumáticos duros que si empiezas con ellos. ¿Podría Antonelli aguantar si cambiara a neumáticos medios?

Colapinto ahora mismo es 4°, adelantó a Piastri antes del accidente de Leclerc. Tiene una investigación pendiente el argentino: 

Formula 1

Colapinto será investigado tras el GP de Italia por una posible infracción previa a la carrera

Colapinto será investigado después del GP de Italia por una infracción en la largada de práctica.

Colapinto será investigado tras el GP de Italia por una posible infracción previa a la carrera

 

El video del terrible momento 

Formula 1

Fuerte accidente de Leclerc causa una bandera roja en el GP de Italia de F1

Charles Leclerc quedó eliminado del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 después de un accidente a alta velocidad en la segunda vuelta.

Fuerte accidente de Leclerc causa una bandera roja en el GP de Italia de F1

La carrera se ha suspendido tras el accidente, el muro está muy dañado. 

Leclerc perdió el control de la parte trasera del coche en las inmediaciones de la curva Parabolica, y el Ferrari se estrelló contra el muro lateralmente 

 

 

 

Russell adelantó a Gasly y entró en la chicana, ¡y el piloto de Mercedes se pone en cabeza! Leclerc también lo adelanta en la chicane, pero Gasly recupera la posición en la Curva Grande y se mantiene segundo.

¡¡BANDERA ROJA!!! LECLERC ESTÁ BIEN

Tenemos Safety Car y probablemente bandera roja

¡LECLERC AL MURO!!

¡¡ARRANCAAAAAROOOOON!! 
 

 

Franco será investigado después de la carrera

Formula 1

Colapinto será investigado tras el GP de Italia por una posible infracción previa a la carrera

Colapinto será investigado después del GP de Italia por una infracción en la largada de práctica.

Colapinto será investigado tras el GP de Italia por una posible infracción previa a la carrera

 

¡En marcha la vuelta de formación!

 

LOS NEUMÁTICOS DE TODOS:

MEDIOS: Gasly, Russell, Piastri, Colapinto, Norris, Lindblad, Hulkenberg, Albon, Lawson.

BLANDOS: Leclerc, Hamilton, Verstappen, Bortoleto, Bearman, Sainz, Ocon, Bottas, Pérez, Stroll.

DUROS: Tsunoda, Antonelli, Alonso. 

Gasly y Colapinto van con medios 

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Por: Gaby Manzo

Publicado: