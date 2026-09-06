2026 Fórmula 1 GP de Italia
F1 EN VIVO: la carrera del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Sigue en vivo todo lo que sucede el domingo en la carrera del Gran Premio de Italia de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto en Monza.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
Russell intenta otra maniobra en la curva 1, pero esta vez logra repeler a Antonelli en la curva 4/5. Mercedes intenta detener la batalla entre los pilotos, pero ¿lo conseguirá? Es poco probable; de hecho, si no luchan, Verstappen se acerca, ya que ninguno de los dos usa el turbo ni realiza adelantamientos.
Gasly y Norris siguen luchando por el sexto puesto.
Checo es 18°, tiene a Bottas detrás. Colapinto viene remontando y es 12° tras pasar a Hulkenberg
Vuelven a cambiar las posiciones entre los pilotos de Mercedes. No recomendamos a seguidores con problemas del corazón seguir viendo esto si son fans de alguno de estos dos pilotos
Antonelli activó su turbo y adelantó a Russell para tomar la delantera. ¡Un progreso increíble en esta carrera!
Hamilton y Piastri continúan su lucha por el cuarto puesto; Hamilton se mantiene por el momento, pero está perdiendo mucho tiempo con respecto a los tres primeros.
¡¡¡KIMI ANTONELLI TOMA EL LIDERATO DE LA CARRERA TRAS SALIR 19°!!!
¡¡KIMI PASA A VERSTAPPEN Y ES 2!! Arrancó 19°
Russell recupera el liderato
¡¡ANTONELLI ES 3°!! Justo detrás de Russell
¡¡MAX ATACA A RUSSELL Y TOMA EL PRIMER LUGAR!! Locura en las gradas
Lidera Russell por 600 milésimas sobre Verstappen, en tercer lugar viene Hamilton a +2.2 y cuarto es Piastri. Antonelli 5° y Gasly 6°
Hamilton también pasa a Gasly, el de Ferrari es 3°
Russell se ha beneficiado de esta situación para aventajar a Verstappen en 1,7 segundos. El Red Bull no se está distanciando del todo de Gasly, y Hamilton se acerca rápidamente
Antonelli supera a Norris, quien a su vez supera a Lindblad, y Hamilton se coloca por delante de Piastri para hacerse con la cuarta posición.
Verstappen es 2° tras pasar a Gasly
NO PUEDE SER ¡¡FRANCO PIERDE EL CONTROL Y SE VA A LA GRAVA!!
¡¡AHORA SÍ, SE RELANZA LA CARRERAAAAAAAAAA!!
COLAPINTO 3 PASA A MAX
¡ABORTADO ESTE RELANZAMIENTO! Darán otra vuelta. Tsunoda tuvo problemas para ubicarse en su cajón y quedó mal posicionado
La gran mayoría, menos Max y Hamilton del top 10, montan duros para ir hasta el final
Charles Leclerc ha sido dado de alta del centro médico en Monza, según Ferrari. Informan que está bien
Con una bandera roja tan pronto, teóricamente podrían cambiar los neumáticos y terminar el resto de la carrera sin paradas.
Pero son 49 vueltas que tienes que dar; si llevas neumáticos blandos o medios, es más fácil cambiar a neumáticos duros que si empiezas con ellos. ¿Podría Antonelli aguantar si cambiara a neumáticos medios?
Colapinto ahora mismo es 4°, adelantó a Piastri antes del accidente de Leclerc. Tiene una investigación pendiente el argentino:
Colapinto será investigado tras el GP de Italia por una posible infracción previa a la carrera
Colapinto será investigado después del GP de Italia por una infracción en la largada de práctica.
La carrera se ha suspendido tras el accidente, el muro está muy dañado.
Leclerc perdió el control de la parte trasera del coche en las inmediaciones de la curva Parabolica, y el Ferrari se estrelló contra el muro lateralmente
Russell adelantó a Gasly y entró en la chicana, ¡y el piloto de Mercedes se pone en cabeza! Leclerc también lo adelanta en la chicane, pero Gasly recupera la posición en la Curva Grande y se mantiene segundo.
¡¡BANDERA ROJA!!! LECLERC ESTÁ BIEN
Tenemos Safety Car y probablemente bandera roja
¡LECLERC AL MURO!!
¡¡ARRANCAAAAAROOOOON!!
Franco será investigado después de la carrera
Colapinto será investigado tras el GP de Italia por una posible infracción previa a la carrera
Colapinto será investigado después del GP de Italia por una infracción en la largada de práctica.
¡En marcha la vuelta de formación!
LOS NEUMÁTICOS DE TODOS:
MEDIOS: Gasly, Russell, Piastri, Colapinto, Norris, Lindblad, Hulkenberg, Albon, Lawson.
BLANDOS: Leclerc, Hamilton, Verstappen, Bortoleto, Bearman, Sainz, Ocon, Bottas, Pérez, Stroll.
DUROS: Tsunoda, Antonelli, Alonso.
Gasly y Colapinto van con medios
Por: Gaby Manzo