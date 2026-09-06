F1 EN VIVO: la carrera del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza

Russell intenta otra maniobra en la curva 1, pero esta vez logra repeler a Antonelli en la curva 4/5. Mercedes intenta detener la batalla entre los pilotos, pero ¿lo conseguirá? Es poco probable; de ​​hecho, si no luchan, Verstappen se acerca, ya que ninguno de los dos usa el turbo ni realiza adelantamientos.

Gasly y Norris siguen luchando por el sexto puesto.