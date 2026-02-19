F1 en DIRECTO: test de Bahrein 2026 con Live Timing (Día 5)
Sigue en este enlace en vivo y en directo la jornada del jueves del test de F1 2026 en Bahrein, la penúltima, con Live Timing de tiempos y posiciones, imágenes y más.
- Nuestro Live Timing no muestra las vueltas totales de cada piloto, sino las que lleva cada uno con ese juego de neumáticos
Live Text
1:35.506 para Franco Colapinto, que mejora pero se mantiene en sexta posición, a dos décimas de Bearman y a dos segundos del tiempo de referencia provisional de hoy
Nos quedamos con las ganas y Cadillac no marca tiempo. Bottas vuelve a salir, a ver si ahora...
Russell rompe el silencio y sale a pista. Y le siguen Bottas y Bearman. ¿Llegará por fin el primer tiempo del Cadillac?
Mientras tanto, sigue el box de Ferrari tapado... Ya más de hora y media sin aparecer en pista
Trabajo ahora en el Aston Martin, que ha vuelto a boxes y de hecho Alonso se baja del coche
Pasada de Norris en la salida de la curva 14 e inicio de la 15. El inglés sigue como el más rápido del día con ese 1:33.453. Lleva ya 25 vueltas
Alonso había vuelto a boxes tras una vuelta difícil en la que bloqueó. Ahora regresa a la pista. Esta mañana, el ARM26 del asturiano está rodando con un capó con ventilación sin branquias. El equipo de Silverstone lleva varios días alternándolas
Recordatorio: nuestro Live TIming de arriba no muestra el número total de vueltas de cada piloto desde el comienzo del día, sino el número de vueltas cubiertas por el último juego de neumáticos utilizado.
Aquí está el número total de vueltas desde las 8 de la mañana de hoy:
Norris 22
Verstappen 25
Russell 33
Albon 29
Bearman 16
Colapinto 25
Alonso 16
Bortoleto 8
Lawson 8
Hamilton 5
Bottas 2
Pero... esto es increíble, sencillamente. ¡Atento!
Sin noticias aún de Cadillac, ni de Ferrari, que solo hizo 5 vueltas
Fernando Alonso, dos vueltas con este neumático C3, marca su mejor tiempo personal, que le sigue dejando séptimo a cuatro segundos del líder, un 1:34.472
Camino ya de las 25 vueltas George Russell después de menos de hora y media
Salida de pista de Franco Colapinto, afortunadamente sin grandes consecuencias
Esta sería la típica foto de un piloto mirando desde el muro de boxes a su compañero. Pero realmente Valtteri Bottas era el que tendría que estar sobre el coche. Más de una hora de sesión y aún no ha aparecido el Cadillac en pista
1:37.520 hizo Alonso, antes de una vuelta lenta. Veamos la siguiente
Anteriormente hablamos sobre la prueba del procedimiento de salida que tuvo lugar al final de la jornada del miércoles. La FIA ha confirmado que hoy se realizará al final de cada sesión, tanto de mañana como de tarde
Ahora mismo se habla español en pista. Están Franco Colapinto y Fernando Alonso
Vuelven a boxes dos coches y dejan solo fuera a Verstappen, con 15 vueltas, y a Colapinto, que lleva 8 hoy. El argentino ha marcado su mejor tiempo, que le deja cuarto y a 2.393 del líder
Récord en el sector 1 y 2 de Lando Norris. Le sacó una décima y casi cuatro a Verstappen ahí, pero luego el holandés recuperó otras casi cuatro en el tercer sector. Norris de hecho tiene los récords de los tres sectores, aunque el del S3 fue en otra vuelta
Tras cinco vueltas, Alonso vuelve al box, con un plano en el neumático. Parece que fue en la curva a 8
Albon mejoró y se acercó a Verstappen, aunque se mantuvo en tercer lugar, a 7 décimas del holandés. El FW48 tuvo un buen rendimiento en el primer sector, su S1 más rápido hasta la fecha. Sin embargo, perdió terreno en los dos siguientes. Ahora vuelve a boxes
Ahora mismo solo Albon en pista... y Fernando Alonso. Veamos cuántas vueltas puede dar en este stint el AMR26
Número de vueltas por piloto y equipo hasta el momento
Lando Norris – McLaren – 10 vueltas
Gabriel Bortoleto – Audi – 8 vueltas
Max Verstappen – Red Bull – 8 vueltas
Alex Albon – Williams – 6 vueltas
George Russell – Mercedes – 6 vueltas
Lewis Hamilton – Ferrari – 5 vueltas
Franco Colapinto – Alpine – 5 vueltas
Oliver Bearman – Haas – 4 vueltas
Liam Lawson – Racing Bulls – 3 vueltas
Fernando Alonso – Aston Martin – 2 vueltas
Movimiento en los boxes. Fernando Alonso se sube de nuevo al Aston Martin, esperemos que no tarde en salir. Por su parte Russell hace lo mismo después de los trabajos de sus mecánicos en Mercedes
Mejor tiempo del día, el 1:34.625 de Lando Norris con neumáticos C4 en su McLaren
Fernando Alonso también se ha bajado del coche mientras sus mecánicos hacen algún retoque dentro del cockpit del AMR26
Ahora mismo Norris, Albon, Bortoleto, Verstappen y Colapinto en pista. No hay noticias de Cadillac