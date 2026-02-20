Tenemos recopiladas las tandas (los stint) de Alonso, pero quedaron en nada con la avería. Sí fueron más interesantes los de McLaren y Red Bull, mira

Max Verstappen

Stint 1 (C3) - 14 vueltas: 1.39.062 - 1.39.391 - 1.39.276 - 1.39.597 - 1.39.545 - 1.39.362 - 1.39.375 - 1.40.256 - 1.39.443 - 1.39.654 - 1.39.776 - 1.39.810 - 1.40.076 - 1.40.174

Stint 2 (C2) - 17 vueltas: 1.38.418 -1.38.576 -1.38.511 - 1.38.750 - 1.38.593 - 1.38.672 - 1.38.707 - 1.38.690 - 1.38.588 - 1.38.665 - 1.38.741 - 1.38.720 - 1.38.945 - 1.38.904 - 1.38.928 - 1.39.014 - 1.39.250

Stint 3 (C2) - 21 vueltas: 1.37.540 - 1.37.606 - 1.37.372 - 1.37.438 - 1.37.579 - 1.37.525 - 1.37.472 - 1.37.581 - 1.37.579 - 1.37.616 - 1.37.493 - 1.37.522 - 1.37.714 - 1.37.925 - 1.37.840 - 1.37.945 - 1.38.232 - 1.39.081 - 1.39.022 - 1.39.488 - 1.39.222

Oscar Piastri

Stint 1 (C3) - 13 vueltas: 1.39.242 - 1.39.619 - 1.39.099 - 1.39.536 - 1.39.681 - 1.39.931 - 1.39.979 - 1.40.196 - 1.40.002 - 1.40.834 - 1.40.155 - 1.40.155 - 1.40.212

Stint 2 (C2) - 18 vueltas: 1.38.393- 1.38.066 - 1.37.796 - 1.37.866 - 1.38.028 - 1.38.091 - 1.38.511 - 1.38.110 - 1.38.440 - 1.38.362 - 1.38.585 - 1.38.608 - 1.38.558 - 1.38.849 - 1.38.717 - 1.39.096 - 1.38.935 - 1.39.010

Stint 3 (C1) - 19 vueltas: 1.36.889 - 1.36.647 - 1.36.576 - 1.36.895 - 1.36.931 - 1.37.065 - 1.37.106 - 1.37.433 - 1.37.310 - 1.37.999 - 1.37.946 - 1.38.399 - 1.38.215 - 1.38.057 - 1.38.209 - 1.38.175 - 1.38.593 - 1.38.370 - 1.38.891