F1 en DIRECTO: ¡Test de Bahrein 2026, último dia! Con Live Timing
Sigue en vivo y en directo la última jornada de test de la F1 2026 en Bahrein, con Live Timing, tiempos, comentarios, fotos, vídeos y mucho más.
Así llegaban a pista y se saludaban Charles Leclerc y Oscar Piastri. El australiano hará la mañana con McLaren antes de dejar su asiento a Lando Norris, y el monegasco hará toda la jornada con Ferrari, tras haber hecho el jueves completo Lewis Hamilton
Si te lo preguntas, ahora mismo 29.6ºC de temperatura en pista en Bahrein, 24.1ºC de temperatura ambiente, y 62.1% de humedad
Si te preguntas quién estará hoy en pista... todos menos Alonso, Hamilton y Colapinto, pero mira en qué orden
¡Apenas media hora para que empiece la última jornada de test de Bahrein!
Tampoco veremos hoy en pista a Franco Colapinto, que ayer completó su pretemporada y hoy dejará el Alpine en manos de Pierre Gasly.
Buena pretemporada para el argentino, mira lo que dijo
Hoy ya no tendremos a Fernando Alonso en pista. El español, que el mes que viene será padre, voló de regreso tras una pretemporada nefasta para Aston Martin, que hoy intentará rodar el máximo posible con Lance Stroll. Esto es lo último que dijo Alonso
"No fue el día más fácil, con algunas interrupciones. Era importante sumar algo de kilometraje, pero no fue suficiente, y no pudimos completar nuestro plan de carrera debido a un problema con la unidad de potencia (PU) que provocó que la sesión de tarde acabara antes de lo previsto"
"Hay muchas cosas que debemos solucionar, pero sé que todos en la pista y en el Campus Tecnológico AMR están trabajando al 100% para encontrar soluciones".
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Y si Aston Martin fue el equipo que menos rodó... ¿quiénes fueron los que más?
Vueltas y kilometraje por equipo - Día 5
|escudería
|piloto
|Vueltas totales
|Kilómetros
|McLaren
|
Norris
Piastri
|158
|855
|Mercedes
|
Russell
Antonelli
|156
|844
|Red Bull
|Verstappen
|139
|752
|Haas
|
Bearman
Ocon
|127
|687
|Alpine
|Colapinto
|120
|649
|Williams
|Albon
|117
|633
|Cadillac
|
Bottas
Pérez
|108
|585
|Racing Bulls
|Lawson
|106
|574
|Audi
|Hülkenberg
Bortoleto
|102
|552
|Ferrari
|Hamilton
|78
|422
|Aston Martin
|Alonso
|68
|368
Tenemos recopiladas las tandas (los stint) de Alonso, pero quedaron en nada con la avería. Sí fueron más interesantes los de McLaren y Red Bull, mira
Max Verstappen
Stint 1 (C3) - 14 vueltas: 1.39.062 - 1.39.391 - 1.39.276 - 1.39.597 - 1.39.545 - 1.39.362 - 1.39.375 - 1.40.256 - 1.39.443 - 1.39.654 - 1.39.776 - 1.39.810 - 1.40.076 - 1.40.174
Stint 2 (C2) - 17 vueltas: 1.38.418 -1.38.576 -1.38.511 - 1.38.750 - 1.38.593 - 1.38.672 - 1.38.707 - 1.38.690 - 1.38.588 - 1.38.665 - 1.38.741 - 1.38.720 - 1.38.945 - 1.38.904 - 1.38.928 - 1.39.014 - 1.39.250
Stint 3 (C2) - 21 vueltas: 1.37.540 - 1.37.606 - 1.37.372 - 1.37.438 - 1.37.579 - 1.37.525 - 1.37.472 - 1.37.581 - 1.37.579 - 1.37.616 - 1.37.493 - 1.37.522 - 1.37.714 - 1.37.925 - 1.37.840 - 1.37.945 - 1.38.232 - 1.39.081 - 1.39.022 - 1.39.488 - 1.39.222
Oscar Piastri
Stint 1 (C3) - 13 vueltas: 1.39.242 - 1.39.619 - 1.39.099 - 1.39.536 - 1.39.681 - 1.39.931 - 1.39.979 - 1.40.196 - 1.40.002 - 1.40.834 - 1.40.155 - 1.40.155 - 1.40.212
Stint 2 (C2) - 18 vueltas: 1.38.393- 1.38.066 - 1.37.796 - 1.37.866 - 1.38.028 - 1.38.091 - 1.38.511 - 1.38.110 - 1.38.440 - 1.38.362 - 1.38.585 - 1.38.608 - 1.38.558 - 1.38.849 - 1.38.717 - 1.39.096 - 1.38.935 - 1.39.010
Stint 3 (C1) - 19 vueltas: 1.36.889 - 1.36.647 - 1.36.576 - 1.36.895 - 1.36.931 - 1.37.065 - 1.37.106 - 1.37.433 - 1.37.310 - 1.37.999 - 1.37.946 - 1.38.399 - 1.38.215 - 1.38.057 - 1.38.209 - 1.38.175 - 1.38.593 - 1.38.370 - 1.38.891
Como sabes, Aston Martin trató de hacer una simulación de carrera y el coche duró 26 vueltas, antes de que se le parara a Alonso y provocara bandera roja
Por si te lo perdiste ayer, este fue el resumen matinal
Y este el resumen final
Esta ya sí que sí, sera la última jornada de esta larga pretemporada de F1. Lo siguiente tras hoy, el 6 de marzo, los primeros entrenamientos libres del mundial, la FP1 de Australia
Como cada día, serán ocho horas de test de F1, más una pausa a media jornada. La sesión matinal o de mañana en Bahrein será de 10:00h a 14:00h, de 08:00h a 12:00h de España, de 01:00h a 05:00h de México o de 04:00h a 08:00h de Argentina. Luego, después de una hora de descanso y en algunos casos para cambiar de piloto, tendremos otras cuatro horas de test, las últimas, de 13:00h a 17:00h de España, de 06:00h a 10:00h de México y de 09:00h a 13:00h de Argentina
La jornada de hoy arrancará a las 10:00h locales de Bahrein, es decir, a las 08:00h de España, cuando sea la 01:00h de México o las 04:00h de Argentina
Les saluda Jose Carlos de Celis, que os acompañará durante la primera mitad de la jornada de test en Bahrein
En este enlace te contaremos en vivo y en directo un día más y durante más de diez horas el test de Bahrein 2026 de F1, ¡la última jornada! Vente, comparte o vuelve cuando quieras, que aquí seguiremos
¡Buenos días a todos en España, buenas madrugadas en Latinoamérica!
Por: Jose Carlos de Celis
