Sigue aquí en directo la jornada de test de F1 2026 de Bahrein de este jueves, con tiempos y posiciones (Live Timing), imágenes, comentarios y más.
- Aclaramos que nuestro Live Timing no muestra las vueltas totales de cada piloto, sino las vueltas que llevan con ese juego de neumático. Gracias por la comprensión
¡Por cierto! Ayer al fin pudimos ver una imagen on board de estos coches de la F1 2026. Mira
Alonso ya ha vuelto al box, pero acumula 26 vueltas. Por recapitular, entre el viernes de Barcelona y estas primeras horas de hoy, Fernando Alonso lleva 87 vueltas con el Aston Martin AMR26 en los test. Entre la última hora del jueves de Barcelona y la jornada de ayer, Lance Stroll lleva 41 vueltas con el AMR26
Lawson también baja a 1:39.333 y supera a los dos pilotos de habla hispana. Ahora Alonso vuelve a ser séptimo y Checo, octavo
1:40.319, nuevo mejor tiempo de Checo Pérez, que es séptimo, con Alonso sexto tras haber roto la barrera del 1:40, rodando en 1:39.435
Si antes te has quedado con la duda de cómo suena el motor Ferrari, ellos mismos nos lo muestran
Empiezan a llegar las primeras teorías de la conspiración (que nosotros no queremos alimentar, je, je...)
Con la polémica de los motores Mercedes en todo lo alto, el equipo oficial ha sufrido su primer problema (casi sin aparecer hoy) y McLaren trabaja aún en el motor de Norris (aunque ha dado 32 vueltas). Recordemos lo que dijo ayer Toto Wolff
Vuelve Checo Pérez a pista, buena noticia, porque en breves superará por fin la barrera de las 10 vueltas. Solo él, y los equipos con problemas (Mercedes, 3 vueltas, Red Bull, 0) no han llegado a esa cifra
Vueltas recorridas tras las dos primeras horas del segundo día del test
1º Gasly - ALPINE (Mercedes) — 38 vueltas
2º Leclerc - FERRARI (Ferrari) — 34 vueltas
3º Norris - McLAREN (Mercedes) — 32 vueltas
4º Bearman - HAAS (Ferrari) — 30 vueltas
5º Albon - WILLIAMS (Mercedes) — 28 vueltas
6º Alonso - ASTON MARTIN (Honda) — 20 vueltas
7º Hulkenberg - AUDI (Audi) — 17 vueltas
8º Lawson - RACING BULLS (RBPT) — 11 vueltas
9º Pérez - CADILLAC (Ferrari) — 8 vueltas
10º Antonelli - MERCEDES (Mercedes) — 3 vueltas
Y sale de nuevo Alonso a pista
¡Mercedes confirma un problema de motor! El coche está en el box desde hace mucho rato, y Antonelli solo pudo dar tres vueltas. Es noticia que falle el coche oficial
Mejora levemente Alonso con un 1:40.620. Sigue siendo séptimo
Nos señalaba en comentarios ApexAstroMaster un error anterior en el conteo de vueltas. Pedimos perdón por ello, a veces da algún fallo, pero luego regresa. Por cierto, recordamos eso, que nuestro Live Timing no muestra las vueltas totales, sino las de ese neumático
Tenemos a nuestro compañero Jake Boxall-Legge en pista. Quiero decir, en curva... Esto nos dice
"Me he sentado de nuevo en la curva 11, solo para escuchar algunos sonidos de motor".
"El Mercedes parece tener la unidad de potencia con el sonido más suave de la parrilla, muy parecido a su antiguo motor, mientras que el Ferrari tiene un tono similar, pero con un toque áspero, como si comparara la voz de un Al Pacino más joven con sus tonos actuales".
"El Honda rugía un poco al acelerar ayer, pero hoy suena un poco más dócil. El VCARB 03 de Liam Lawson sonaba muy ronco a bajas revoluciones, y el Audi es simplemente ruidoso; se puede oír a kilómetros de distancia".
"El sonido del Audi al salir de la curva también es distintivo: un borboteo gutural acompaña al R26 cuando Nico Hulkenberg entra en la curva 11".
Alonso volvió a pista y marca un 1:40.920 que le deja aún séptimo pero es su mejor vuelta del día
McLaren trabaja en el motor (Mercedes) del coche de Norris. Y a su vez Mercedes solo ha dado tres vueltas...
Leclerc y Hulkenberg ahora mismo en pista
Leclerc ha marcado la vuelta más rápida del día y de estos test hasta el momento. Un tiempo de 1:34.442 lo coloca en cabeza y eclipsa el 1:34.669 que Norris marcó ayer
El 1:35.795 que permite liderar a Norris, por cierto, fue con neumáticos C1
Fernando Alonso marcó un 1:42 antes de bajar a 1:41.916 para ser sexto, aún a más de seis segundos del líder
¡Y vuelve a pista Alonso!
Pérez marcó su primer tiempo del día, un 1:43.185 que le colocó quinto
Fernando Alonso ha presentado su casco para la temporada 2026 de F1. ¿Te gusta?
Buena noticia también para Checo Pérez y Cadillac, que vuelven a pista por primera vez desde la bandera roja provocada
De momento no ha vuelto a salir el Aston. Y Gasly sigue a lo suyo, 1:37.625 como mejor tiempo, pero sobre todo 16 vueltas ya
Llegan noticias negativas de Red Bull. Un problema en la rutina del montaje del coche el miércoles les va a dejar con un retraso importante hoy. ¡Calculan que unas dos horas!
El Aston Martin ha salido, por cierto, sin las branquias de la cubierta motor... Recordemos que ayer mostraron dos versiones diferentes, como puedes ver en estas fotos de Stroll
Alonso ya ha dado dos vueltas y ha vuelto al box. Vueltas de instalación, de chequear todo, y al garaje