Tenemos a nuestro compañero Jake Boxall-Legge en pista. Quiero decir, en curva... Esto nos dice

"Me he sentado de nuevo en la curva 11, solo para escuchar algunos sonidos de motor".

"El Mercedes parece tener la unidad de potencia con el sonido más suave de la parrilla, muy parecido a su antiguo motor, mientras que el Ferrari tiene un tono similar, pero con un toque áspero, como si comparara la voz de un Al Pacino más joven con sus tonos actuales".

"El Honda rugía un poco al acelerar ayer, pero hoy suena un poco más dócil. El VCARB 03 de Liam Lawson sonaba muy ronco a bajas revoluciones, y el Audi es simplemente ruidoso; se puede oír a kilómetros de distancia".

"El sonido del Audi al salir de la curva también es distintivo: un borboteo gutural acompaña al R26 cuando Nico Hulkenberg entra en la curva 11".