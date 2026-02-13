F1 en DIRECTO: test de Bahrein con Live Timing (Día 3)
Sigue en vivo y en directo en este enlace la jornada del viernes de F1 2026 en Bahrein, con Live Timing, imágenes, comentarios y más para que sepas todo lo que pasa al instante.
- Aclaramos que nuestro Live Timing no muestra las vueltas totales sino las vueltas que lleva cada piloto con ese juego de neumáticos. Gracias por la comprensión.
Entra Franco Colapinto después de salir a otra vuelta de instalación, sin marcar tiempo. Salen ahora de nuevo Russell y Hamilton
Russell desbancó de la primera posición a Sainz conun tiempo ya serio... 1:34.821 para el Mercedes
Stroll ha dado dos vueltas de instalación y ha regresado al box con el Aston Martin. De momento, más allá de esos registros lentos de Verstappen y Hamilton, solo Sainz, Antonelli y Lawson han dado vueltas competitivas. Alpine, Audi, Haas, McLaren, Cadillac y Aston no han dado vuelta cronometrada
Y Carlos Sainz al frente, con un 1:37.761
Así 'cazábamos' al Aston Martin salir a pista desde la sala de prensa. Por si te lo preguntabas... sí, ha salido con las branquias (recuerda)
¡Y buenas noticias! ¡Lance Stroll acaba de salir a pista con el Aston Martin!
Mejoró Lawson pero rápidamente Russell retoma la delantera con un 1:37.834. Mercedes parece con prisas después de un problema de motor que dejó en solo 3 vueltas a Kimi Antonelli ayer por la mañana
Y buenas noticias para los pilotos de habla hispana, o a medias... ya salió el Cadillac de Pérez con Bottas al volante, y ya salió Carlos Sainz con el Williams. Sin embargo, sin noticias aún de Lance Stroll y el Aston Martin
Tenemos los primeros tiempos del día cortesía de Russell, con un 1:38.289, Verstappen y Hamilton, pero estos dos últimos aún muy lentos (1:47 el holandés, 1:58 el inglés)
Hamilton ha tenido el honor de ser el primero en salir a pista, por cierto. El inglés tampoco dejó muchas esperanzas en estos nuevos coches...
Para Hamilton los nuevos F1 son "como un GP2" pero "ridículamente complejo"
Hamilton cree que los nuevos F1 de 2026 son "más divertidos", pero critica a la FIA por haber creado coches tan complejos que "ningún aficionado entenderá".
Es decir, tenemos en pista el Ferrari, el Alpine, el Red Bull, el Audi, el Mercedes, el Haas y el McLaren. Solo faltan por salir el Racing Bulls, el Aston Martin, el Williams y el Cadillac
Ya han salido Hamilton, Colapinto, Verstappen, Russell, Bortoleto, Bearman y Piastri
¡Y 'avalancha' de coches a pista!
¡Y arranca la jornada 3 de los test de F1 2026 en Bahrein, semáforo verde en el circuito de Sakhir!
¡Recuerda! Estos son los pilotos hoy en pista
Día 2 de los test de F1 2026 en Bahrein: kilometraje por motor
|motor
|Equipo(s)
|Vueltas totales
|Kilómetros
|Media por equipo
|Mercedes
|
Williams
McLaren
Mercedes
Alpine
|434
|2349
|587
|Ferrari
|Ferrari
Haas
Cadillac
|378
|2046
|682
|Red Bull Ford
|Red Bull
Racing Bulls
|220
|1191
|595
|Audi
|Audi
|114
|617
|617
|Honda
|Aston Martin
|98
|530
|530
Vamos con los datos del día anterior
Día 2 de los test de F1 2026 en Bahrein: kilometraje por escuderías
|Escudería
|Piloto(s)
|Vueltas totales
|Kilómetros
|McLaren
|Norris
|149
|806
|Ferrari
|Leclerc
|139
|752
|Racing Bulls
|Lawson
Lindblad
|133
|720
|Williams
|Albon
Sainz
|131
|709
|Haas
|Bearman
|130
|704
|Audi
|Hülkenberg
Bortoleto
|114
|617
|Cadillac
|Pérez
Bottas
|109
|590
|Aston Martin
|Alonso
|98
|530
|Alpine
|Gasly
|97
|525
|Red Bull
|Hadjar
|87
|471
|Mercedes
|
Antonelli
Russell
|57
|309
Decíamos estar algo asustados aún con las declaraciones de Max Verstappen, pero lo cierto es que las de Lance Stroll no nos dejaron tampoco muy tranquilos. Mira lo que dijo el canadiense más allá del titular
Stroll, muy duro sobre Aston Martin-Honda: "Estamos a 4 segundos y medio"
El canadiense admite que están "a cuatro segundos y medio" y señala al motor Honda como parte clave de los problemas tras un arranque de test marcado por la falta de vueltas.
Esto está a punto de comentar (bueno, aún quedan unos minutos)
Si te lo preguntas, ahora mismo 25ºC de temperatura ambiente y 29.5ºC de temperatura en pista
La verdad es que seguimos un poco así con las declaraciones de ayer... ¿escuchaste o leíste a Max Verstappen? Dijo que esto no es F1, que es anticompetición, que esto es "un Fórmula E con esteroides" y que no disfruta nada pilotando estos coches...
Verstappen, demoledor sobre los coches 2026: "No son divertidos, esto no es F1"
El tetracampeón critica con dureza el nuevo reglamento de 2026 durante los test y denuncia el exceso de gestión energética, diciendo que la nueva F1 no es divertida y que es anticompetitiva.
El CM de Red Bull se ha perdido la llegada de Verstappen al circuito hoy, pero ha hecho una "fiel" reproducción
¡Menos de 20 minutos para que empiece la sesión de test de F1 en Bahrein!
Para esos pilotos, a mitad de jornada habrá acabado su semana, y es que por la tarde en el test de F1 de Bahrein tendremos a Sergio Pérez con el Cadillac, a Nico Hulkenberg con el Audi, a Alex Albon con el Williams, a Andrea Kimi Antonelli con el Mercedes, a Esteban Ocon con el Haas y a Isack Hadjar con el Red Bull.
El resto de equipos usarán a sus dos pilotos. Estarán por la mañana en el test de F1 en Bahrein Valtteri Bottas con el Cadillac, Gabriel Bortoleto con el Audi, Carlos Sainz con el Williams, George Russell con el Mercedes, Oliver Bearman con el Haas F1 y Max Verstappen con el Red Bull.
¿Qué pilotos saldrán hoy viernes a pista en el test de F1 en Bahrein? Tendremos a Franco Colapinto toda la jornada en el Alpine, a Lance Stroll en el Aston Martin, a Lewis Hamilton en el Ferrari, a Oscar Piastri en el McLaren y a Liam Lawson en el Racing Bulls.