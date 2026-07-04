F1 EN VIVO: la clasificación del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Sigue en vivo todo lo que sucede en la sesión de clasificación para el Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026 que se disputa en Silverstone con la participación de Franco Colapinto y Checo Pérez.
Clasificación en directo
Resumen
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Les agradecemos estar con nosotros y no olviden que tendremos también la clasificación de la carrera del domingo.
Antonelli adelanta a Hamilton para ganar la sprint en Silverstone; Colapinto es 12° y Checo Pérez recibe una sanción
Kimi Antonelli se impuso ante Lewis Hamilton en la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en Silverstone. Franco Colapinto finalizó 12° y Checo Pérez fue último tras un contacto con Fernando Alonso que le valió una penalización.
Sergio Pérez concluyó en el puesto 22 tras la sanción.
Franco Colapinto finalizó en el puesto 12.
Leclerc, Verstappen, Piastri y Lawson cierran los ocho primeros y con ello la zona de los puntos.
Hamilton mantiene el segundo y Norris conserva el tercero con nueve décimas de ventaja sobre Russell.
Victoriaaaaaa de Antonelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Entramos en la última vuelta de la carrera.
Hadjar se queja de Lawson señalando que el neozelandés se ha movido sobre la frenada.
Estamos en la parte final de la carrera. Russell ha intentado reducir la diferencia con Norris, pero la diferencia se mantiene en 1.3 segundos por la lucha del último escalón del podio.
Estamos a un par de giros de concluir la carrera. Leclerc intentó cerrar la diferencia ante Russell pero se mantiene por encima de un segundo.
Russell reduce la diferencia con Norris a menos de un segundo. El de Mercedes quiere la última posición del podio. Antonelli se separa de Hamilton a 1.7 segundos.
Leclerc adelanta a Verstappen por el quinto lugar
10 segundos de penalización para Sergio Pérez tras un contacto con Fernando Alonso.
Antonelli sin complicaciones logra adelantar a Hamilton para tomar la cima de la carrera
Gasly se ha caído hasta la posición 11, justo por delante de Colapinto.
Antonelli se viene por el ataque definitivo tras haber tomado el liderato por unos segundos. El de Mercedes mucho mejor en ritmo y control de los neumáticos respecto al Ferrari.
Hadjar adelanta a Colapinto y el francés toma la posición 11.
Antonelli va reduciendo la diferencia a menos de medio segundo en la contienda por el liderato.
Colapinto se mantiene persiguiendo a Lindblad por el puesto 10 a un segundo de diferencia
Verstappen se ha recuperado y ya se encuentra en este momento en la cuarta posición por delante de Russell.
Hadjar también con problemas y cae a la posición 13.
Sergio Pérez se coloca 18 en este momento. Problemas para Alonso que se va hasta la posición 22.
Colapinto saltó hasta el décimo y ahora se pone en la posición 11.
Antonelli recupera el segundo lugar sobre Norris, pero vaya ritmo de los McLaren.
Norris ya sobrepasó a Antonelli y se pone en la segunda posición.
Charles Leclerc se ha ido hasta la octava posición. Tanto él como Verstappen con muchas complicaciones.
Hamilton cierra la puerta a Antonelli quien se movía bien y el de Ferrari mantiene la primera posición.