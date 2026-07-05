F1 EN VIVO: la carrera del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Sigue en vivo todo lo que sucede en la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026 que se disputa en el circuito de Silverstone con la participación de Franco Colapinto y Checo Pérez.
Clasificación en directo
Resumen
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Leclerc se lleva una alocada carrera de F1 en Silverstone; Colapinto remonta hasta los puntos
Charles Leclerc, con Ferrari, se llevó la victoria en un Gran Premio de Gran Bretaña lleno de incidentes, donde Kimi Antonelli tuvo problemas cuando marchaba segundo. George Russell y Lewis Hamilton completaron el podio. Franco Colapinto fue décimo y Sergio Pérez terminó 15°.
Colapinto cruza en noveno al aplicarse la sanción a Antonelli. El italiano desciende al 16, por detrás de Checo Pérez.
Russell en segundo seguido por Hamilton. El inglés podría tener una sanción por una investigación por posible infracción en banderas amarillas.
Leclerrccccc ganaaaaaaaaaa
No se fue el coche de seguridad. Control de carrera anunció el final pero decidieron no sacarlo.
Anuncian que el Safety Car se va para una sola vuelta de bandera verde.
Colapinto está en décimo por detrás de Antonelli quien aún debe su sanción. El argentino debería ascender al noveno y Gasly entrar en décimo
Si se libera el safety car solo quedará un giro.
Anuncian los comisarios que anotan un posible incidente de Hamilton con bandera amarilla.
Norris a los pits. Hamilton también.
A los pits Hadjar, Lawson, Lindblad, Bortoleto a los pits. También Colapinto
Incidente de Verstappen quien abandona la carrera
Bandera amarilla
El Alpine ya no da más. Colapinto pierde tres segundos ante Antonelli, pero el italiano está con sanción así que podría heredar el décimo puesto.
Antonelli ya está advertido de los límites de pista. Uno más y puede recibir sanción de cinco segundos.
Antonelli y Mercedes deciden mantenerse. Colapinto está a 1.6 segundos del Mercedes.
Antonelli sigue reportando daños. Le piden al italiano que hay que retirar el coche. Colapinto ascenderá a la zona de los puntos.
Colapinto ya está a menos de un segundo. El rebase parece inminente.
Corrección, Colapinto ya se pone a 1.3 segundos de diferencia.
Antonelli regresa a la pista. Se coloca en décimo por delante de Colapinto. El argentino está a dos segundos del italiano
Antonelli de nuevo a los pits para intentar remover la pieza dañada
Antonelli sigue reportando que siente algo roto en el coche y por eso no tiene el control. "Trataré de seguir" dice el italiano.
Le cambian el alerón delantero al Mercedes de Antonelli quien regresa en séxto. Los Ferrari controlan la carrera
Antonelli a los pits. El italiano con problemas. Ahora Hamilton lo adelanta y toma el segundo.